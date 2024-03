Карлос Сайнц триумфира на Гран При на Австралия

Неочакваният развой на Гран При на Австралия позволи на пилота на Ferrari - Карлос Сайнц, да запише победа, която спря серията на Макс Верстапен. Нидерландецът отпадна от надпреварата след само няколко обиколки поради проблем в спирачките на задните гуми.

Второто място остана за Шарл Льоклер, а на подиума се качи и Ландо Норис с McLaren.

CARLOS SAINZ WINS IN AUSTRALIA! 🤩



The Smooth Operator seals a sensational win Down Under just two weeks after emergency surgery 👏👏👏#F1 #AusGP pic.twitter.com/97Rt3AtbCL