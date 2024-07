Мъри Стоилов и Гьозтепе привлякоха японски национал (ВИДЕО)

Воденият от Станимир Стоилов Гьозтепе обяви привличането на японския национал Курю Мацуки. 21-годишният футболист беше трансфериран от ФК Токио в Саутхемптън, а "светците" веднага го преотстъпиха на турския клуб за един сезон.

Мацуки може да играе както като дефанзивен, така и като офанзивен халф. Той е висок 180.

Полузащитникът е преминава във ФК Токио през 2022 година от Аомори Яма. За клуба от японската столица има 79 мача, в които е вкарал 7 гола и е направил 13 асистенции.

Мацуки е част от националните отбори на Япония до 20 и 23 години. За "самураите" има 28 мача и 7 гола.

На Станимир Стоилов и Гьозтепе им предстои сезон в Суперлигата на Турция. Отборът до момента се подсили с Джалма, Исак Соле, Назъм Сангаре, Корай Гюнтер, Екрем Кълъчарслан, Новатус Мироши и Курю Мацуки.

🇯🇵2003 doğumlu orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki’nin 2024/2025 sezonu sonuna kadar kiralık transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.



🇯🇵An agreement has been reached with 2003-born midfielder Kuryu Matsuki and his club Southampton FC for the player’s temporary transfer.… pic.twitter.com/mTRgTFGrw5