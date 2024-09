Виктор Осимен вече е в Турция, очаква се подпис с Галатасарай

Нигерийският нападател на Наполи - Виктор Осимен, вече много е близо до преминаване в Галатасарай. В мрежата се появиха кадри от тържественото му посрещане в Истанбул в 4 часа местно време.

Около полунощ българско време пък пресслужбата на турския клуб обяви, че вече текат официални преговори.

Сега пък специалистът по трансферни сделки Фабрицио Романо обяви в профила си в Туитър, че сделката ще бъде факт.

🚨🟡🔴 BREAKING: Victor Osimhen to Galatasaray, here we go! Deal done and all documents have been approved.



Osimhen’s release clause will be €75m with Napoli option to extend until 2027.



Loan move to Gala until June 2025, €9/10m salary covered.



No buy option, no obligation. pic.twitter.com/Cc7lAYPPW6