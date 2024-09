Обявиха най-добрият играч на Премиър лийг за месеца

Ерлинг Холанд е очакваният носител на наградата за Най-добър играч на Премиър лийг за август. Норвежецът отбеляза седем гола за Манчестър Сити през миналия месец, ставайки първият играч, който успява да реализира толкова попадения в първите три мача на отбора си за една кампания. Холанд отбеляза два поредни хеттрика в срещите с Ипсуич и Уест Хам, а в първия кръг се разписа още веднъж срещу Челси.

“Доволен съм, че спечелих тази награда в толкова ранен етап от сезона. Много съм признателен на моите съотборници, на треньорите и щаба за тяхната помощ това да се случи. Август бе страхотен месец за отбора и аз се гордея, че имах важна роля за това. Да вкарам седем гола в три мача е страхотно, но аз ще продължа да работя здраво, за да подобрявам играта си”, заяви Холанд, който печели за три път наградата за Играч на месеца.

