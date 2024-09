Тибо Куртоа за Ендрик: Ако беше пропуснал, щях да го убия

Младоженецът Ендрик успя да вкара гол за Реал Мадрид за краткото време, през което беше на терена в изминалия мач срещу Щутгарт в Шампионската лига. Той реализира за крайното 3:1 с удар с левия крак в заключителните секунди.

Направи впечатление, че 18-годишният бразилец избра да шутира от далечно разстояние, вместо да заложи на видимо по-лесното - подаване към звездните си съотборници Винисиус Жуниор или Килиан Мбапе. След мача опитни играчи като Тибо Куртоа и Антонио Рюдигер обърнаха внимание на това.

“Ако беше пропуснал, щях да го убия - заяви шеговито вратарят на Реал. - Ендрик има хубав удар, качествен футболист е и притежава характер. Ако не избере пас към Вини или Джуд Белингам, но все пак отбележи, то всички ще си замълчат”.

Antonio Rudiger on Endrick hitting the shot rather than passing.



