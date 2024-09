Мбапе повтори емблематично празнуване на гол в Реал Мадрид

Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе показа, че познава много добре своя клуб и неговата история. Нападателят не крие, че е фен на Белия балет от дете.

Френският национал вкара първия гол за испанския гранд в първия кръг на Шампионската лига при успеха с 3:1 срещу Щутгарт.

Това бе дебютното попадение на Килиан Мбапе за Реал Мадрид в този турнир и за да отбележи специалния момент, той повтори популярното празнуване на попадение на Серхио Рамос. Французинът изтича към феновете и прати целувка към камерата, с намигване към легендарния защитник на Реал Мадрид.

Голът на Мбапе дойде само 20 секунди след началото на второто полувреме, когато бившата суперзвезда на ПСЖ се възползва от отличния шанс на Родриго, за да открие резултата за 1:0.

Това действие на нападателя да повтори отпразнуването на гола на Рамос само показва, че французинът е добре запознат с историята на Реал Мадрид – нещо, което той изясни още по време на представянето си.

📲 Sergio Ramos to Mbappé on IG:



“How great my brother, for a 1000 more goals. Enjoy!”



“Grande Kiki.” https://t.co/0HJXugRqZ9