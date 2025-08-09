Новини
Спорт »
Тенис »
Изабелла Шиникова е финалистка в Лайпциг

Изабелла Шиникова е финалистка в Лайпциг

9 Август, 2025 12:33 275 0

  • изабелла шиникова-
  • а финала -
  • тенис-
  • турнира-
  • клей -
  • лайпциг -
  • германия

Българката и представителката на домакините Лола Гиза постигнаха драматична победа на двойки

Изабелла Шиникова е финалистка в Лайпциг - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изабелла Шиникова се класира за финала на двойки на тенис турнира на клей в Лайпциг (Германия) с награден фонд 40 хиляди долара.

Българката и представителката на домакините Лола Гиза победиха драматично с 6:7(2), 6:3, 12-10 Валентини Граматикопулу (Гърция) и Анета Кучмова (Чехия). Срещата продължи час и 44 минута.

Шиникова и Гиза спасиха един мачбол в шампионския тайбрек и от третата си възможност триумфираха с победата.


В спор за титлата българката и германката ще играят срещу четвъртите поставени Сохюн Парк (Южна Корея) и Пеангтарн Плипуеч (Тайланд).

Изабелла Шиникова има 32 спечелени титли при дуетите в кариерата си от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF).


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ