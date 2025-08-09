Изабелла Шиникова е финалистка в Лайпциг

Изабелла Шиникова се класира за финала на двойки на тенис турнира на клей в Лайпциг (Германия) с награден фонд 40 хиляди долара.

Българката и представителката на домакините Лола Гиза победиха драматично с 6:7(2), 6:3, 12-10 Валентини Граматикопулу (Гърция) и Анета Кучмова (Чехия). Срещата продължи час и 44 минута.

Шиникова и Гиза спасиха един мачбол в шампионския тайбрек и от третата си възможност триумфираха с победата.



В спор за титлата българката и германката ще играят срещу четвъртите поставени Сохюн Парк (Южна Корея) и Пеангтарн Плипуеч (Тайланд).

Изабелла Шиникова има 32 спечелени титли при дуетите в кариерата си от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF).