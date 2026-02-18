Румен Радев: Сглобката отстрани президентската институция от съставянето на служебно правителство

Сглобката отстрани президентската институция от съставянето на служебно правителство. Резултатът го виждаме днес: един служебен кабинет с ярко изразени партийни и политически ангажирани лица.
Това написа във "Фейсбук" Румен Радев.
Отговорността за него ляга единствено върху премиера и партиите, които участват в неговото правителство. По същество това е партиен кабинет.
Призовавам цялото ни общество да следим внимателно действията на служебния кабинет и подготовката и провеждането на изборите.
Нека през април с вота си потърсим сметка на партиите, които посегнаха на Конституцията в името на властта.
