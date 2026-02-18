Новини
Румен Радев: Сглобката отстрани президентската институция от съставянето на служебно правителство

18 Февруари, 2026 17:10 3 416 117

Нека през април с вота си потърсим сметка на партиите, които посегнаха на Конституцията в името на властта

Румен Радев: Сглобката отстрани президентската институция от съставянето на служебно правителство - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сглобката отстрани президентската институция от съставянето на служебно правителство. Резултатът го виждаме днес: един служебен кабинет с ярко изразени партийни и политически ангажирани лица.

Това написа във "Фейсбук" Румен Радев.

Отговорността за него ляга единствено върху премиера и партиите, които участват в неговото правителство. По същество това е партиен кабинет.

Призовавам цялото ни общество да следим внимателно действията на служебния кабинет и подготовката и провеждането на изборите.

Нека през април с вота си потърсим сметка на партиите, които посегнаха на Конституцията в името на властта.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 БОЛШЕВИК

    90 13 Отговор
    Трябва основно преустройство на държавата във всичките й нива.

    Коментиран от #28, #64, #83

    17:15 18.02.2026

  • 2 честен ционист

    66 44 Отговор
    Сега се прави на ни лук ял, ни лук мирисал, че е наредил на Гюров избраниците. Даже и Запрянката той сложи още прес 2024 в кабинета Главчо.

    17:16 18.02.2026

  • 3 кой му дреме

    65 48 Отговор
    ушато недоразумение с лицевите опори и юмруче

    17:16 18.02.2026

  • 4 прокопи

    36 19 Отговор
    Ромерас се активизира.

    17:16 18.02.2026

  • 5 Зелен чорап

    26 22 Отговор
    Кой не иска рафъл? :)

    17:17 18.02.2026

  • 6 Левски

    53 5 Отговор
    Апостолеее,обръщаш ли се в гроба???

    Коментиран от #70

    17:17 18.02.2026

  • 7 1488

    41 51 Отговор
    айде разкарай се от тука и каже за русия и крим бе чубанин

    не си интересен на никого

    Коментиран от #39

    17:17 18.02.2026

  • 9 ХАХА

    58 29 Отговор
    РАДВЕ ТОВА СИ ТИ И ЙОТОВА. ТОВА СА ВАШИТЕ ХОРА СПАСИТЕЛЮ НА НАЦИЯТА. ДЕСА НАЛИ И ТЯ Е РЕДИЛА

    17:18 18.02.2026

  • 11 БОЦ - ко

    52 30 Отговор
    И на комуняги внуци,
    Дето и за чеп не стават,
    България ще управляват....

  • 12 Може

    14 5 Отговор
    да се върнем и 200 години назад например , и да "отмъщаваме" , щом е полезно за пет човека и половина , не гледащи днес и напред !

    17:20 18.02.2026

  • 13 Промяна

    36 31 Отговор
    РАДЕВ СЪС КАКВО ХОДИ ДО БЕРЛИН ДАСЕ ПРАВИШ ТАМ НА ГУРУ С ДЪРЖАВНИЯТ САМОЛЕТ ЛИ

    17:21 18.02.2026

  • 14 Промяна

    16 16 Отговор
    РАДЕВ НЕ НА СОРОС НЕ НА АРАБАЛИСТИТЕ НЕ НА ПЕТРОХАНЦИ НЕ НА ДЕРИБЕИТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ РАДЕВ ДА.И И 10 ПРОЦЕНТА ЩЕ ВЗЕМЕШ

    17:22 18.02.2026

  • 15 Последния Софиянец

    35 20 Отговор
    Половината министри са от ГЕРБ и ДПС.Честита Сглобка!

    Коментиран от #93

  • 16 Цървул

    41 32 Отговор
    17:23 18.02.2026

  • 17 Анонимен

    8 17 Отговор
    Коментиран от #21

  • 18 Волен Сидеров лидер на АТАКА

    19 23 Отговор
    Заяви че партията няма да участва на изборите и призова симпатизантите си да гласуват за Радев. Сидеров направи прогноза че ГЕРБ се срива до 3-та формация на изборите а "ментето" Възраждане както ги нарича отпада от НС. Според него също " модела боко - шиши е приключен".Повече във видеото в профила му

    Коментиран от #92

    17:23 18.02.2026

  • 19 гост

    39 9 Отговор
    Правителството е СБИРЩИНА от провалили се политици, а може да се каже , че е ТУЛЮ ГЮВЕЧ!

    17:24 18.02.2026

  • 20 Сандо

    42 15 Отговор
    Видната соросоидка Йотова назначи правителство,пълно със соросоиди.Това е най-голямата гавра с България.

    Коментиран от #88

    17:25 18.02.2026

  • 21 Анонимен( Промяна) ти унищожи ГЕРБ

    4 5 Отговор

    До коментар #17 от "Анонимен":

    От есента ги злепостави пред хиляди тука и ги изрита от управлението

    Коментиран от #29

    17:25 18.02.2026

  • 22 Тоалетна Хартия

    29 20 Отговор
    Пак локуми разтяга от, които нищо не се разбира!! Тоя е по -зле от ПП , славуца и др.подобни партийки еднодневки. За тоя ще гласуват само малоумници, които чакат месията, както беше при царя,славуца и боко!! В чужбина масово ще гласуват за тоя!!

    17:25 18.02.2026

  • 23 Сглобката

    22 11 Отговор
    се шокира от служебни сделки като тази неразтрогваема с Боташ и реши да вземе превантивни мерки срещу президентски произвол.

    17:25 18.02.2026

  • 25 Дедо ви...

    29 9 Отговор
    С тоя вицепремиер с няколко НПО Стоил Цицелков ще правим честни избори?

    17:28 18.02.2026

  • 26 Председател пиар отдел Румен Радев

    9 14 Отговор
    Ликува и предвижда над 50% за Радев на изборите

    17:28 18.02.2026

  • 27 Мнение

    32 13 Отговор
    Радев в момента жъне дивиденти от каузите на ППДБ и не му прави чест така евтино да си измива ръцете от служебния кабинет.

    17:29 18.02.2026

  • 28 да бе

    17 9 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    с тоя ник е ясно какви преустройства ще направиш.

    Коментиран от #31

    17:30 18.02.2026

  • 29 Промяна

    14 20 Отговор

    До коментар #21 от "Анонимен( Промяна) ти унищожи ГЕРБ":

    хахахахахаха по глупав тъпизъм няма хахахахаха ГЕРБ са 20 години а останалото са еднодневки а зад тях ретроградни олигарси Но вече сме в Еврозоната Процесът е необратим

    Коментиран от #49, #55, #94

    17:30 18.02.2026

  • 30 Ай ся, Денкуф

    17 1 Отговор
    рече, че нямало ярки политически личности!

    Ай разберете се!

    17:33 18.02.2026

  • 31 То болшевиките какво ли могат

    19 12 Отговор

    До коментар #28 от "да бе":

    Лявото се износи вече.
    Няма идеи
    Няма работещи варианти
    Нямат кадри
    Нямат СССР-то да ни притиска за ТКЗС-тата и каквото там можаха да окрадат

    Комунистите са проападнали и поропаднаха!

    17:33 18.02.2026

  • 32 Ми лошо Радеффф

    26 11 Отговор
    Ти като назначаваше служебни правителства ти видяхме сеира.Само твои приближени и бивши военни.Като вземеше властта сменяше всички областни управители забрави ли.Нямаме съмнение ,че Йотова щеше да сложи твои хора,Нямаме.

    17:34 18.02.2026

  • 33 Хипотетично

    24 7 Отговор
    💲един служебен кабинет с ярко изразени партийни и политически ангажирани лица.💲
    Йотова можеше като него да откаже , но понеже тя, Радев и Гюров са се спазарили, яркото полит.пр-во е назначено.
    Не я критикува, а си е най-обикновен лицемер.

    17:34 18.02.2026

  • 34 Радев

    16 12 Отговор
    се прави на умряла лисица!

    На всички е ясно, че новата сглобка е дело на Боко, Радню и Доган.

    17:35 18.02.2026

  • 35 !!!?

    35 13 Отговор
    Мистър Кеш дезертира от президентството и веднага показа, че за политик не става...как може този неудачник да бълва само злоба, злорадство и неистова жажда за мъст !?

    Коментиран от #104

    17:36 18.02.2026

  • 36 Промяна

    29 12 Отговор
    10 процента Радев едва ли ще вземеш НЕ умееш да говориш да водиш да си дипломатичен Радев по пътя на Кировото си С омразата си ще си останеш да знаеш КАЖИ политиките които искаш да развиеш Ами нямаш такива С омразата си ще останеш щял да отмъщава ХАХАХАХАХАХАХА по глупаво нещо незнам И излъчвай хармония Радев

    Коментиран от #43, #47

    17:36 18.02.2026

  • 38 Дориана

    9 36 Отговор
    Над 2 милиона избиратели ще гласуват за Румен Радев. Корупцията и мафията трябва да бъдат унищожени за ужас на техните патерици , създатели и проводници.

    Коментиран от #42, #51

    17:37 18.02.2026

  • 39 Ти ли си интересен

    16 15 Отговор

    До коментар #7 от "1488":

    Простак продажен?
    Руски е Крим и Украйна бе бърдокво

    17:37 18.02.2026

  • 40 Промяна

    16 11 Отговор
    10 процента Радев едва ли ще вземеш НЕ умееш да говориш да водиш да си дипломатичен Радев по пътя на Кировото си С омразата си ще си останеш да знаеш КАЖИ политиките които искаш да развиеш Ами нямаш такива С омразата си ще останеш щял да отмъщава ХАХАХАХАХАХАХА по глупаво нещо незнам И излъчвай хармония Радев

    Коментиран от #46, #57

    17:38 18.02.2026

  • 41 Хо хо

    23 6 Отговор
    Радев се прави на ощипана мома, чунким копринков не е инжинера на Лама Гуро и неговите ламчета. Аре у лево.

    17:38 18.02.2026

  • 42 Добре ,

    7 4 Отговор

    До коментар #38 от "Дориана":

    Деси! Щом казваш!

    17:39 18.02.2026

  • 43 Дориана

    10 27 Отговор

    До коментар #36 от "Промяна":

    Промяна, много си зле с главата , трябва ти психолог- А, когато Румен Радев спечели изборите и започне война срещу корупцията тогава от злоба сигурно ще ти трябва и болнично легло.

    Коментиран от #58, #69, #85, #110

    17:39 18.02.2026

  • 45 Ура

    8 6 Отговор
    Преврата е почти 90% готов

    Коментиран от #96

    17:40 18.02.2026

  • 48 Данко Харсъзина

    11 4 Отговор
    Карабас, Барабас, Боташ.

    17:40 18.02.2026

  • 49 Анонимен( Промяна) ти унищожи ГЕРБ

    6 6 Отговор

    До коментар #29 от "Промяна":

    То и БСП са от 135 години но са унищожени. ГЕРБ не ги знаем от колко време са но и президент нямат и правителство вече нямат. Този "Промяна" успя като се прави на завършен идиот и неграмотен да намразят всички гербавите и да ги изритат отвсякъде.

    Коментиран от #68

    17:40 18.02.2026

  • 51 Промяна

    8 7 Отговор

    До коментар #38 от "Дориана":

    ХАХАХАФАХА ДАЖЕ И С НАШЕ МВР И С АЛАБАЛАТА НЯМА ДА Е ХАХАХАХА БЪЛГАРИЯ Е ДЕМОКРАЦИЯ А ЧЕРВЕНИТЕ РЕТРОГРАДИ ЩЕ ПОВИЛНЕЯТ КАКТО КИРОВОТО И ЩЕ ЗАМИНАТ В ЗАБВЕНИЕ БОЖКОВИТЕ ПЕТРОХАНЦИ СОРОСНИ ШАРЛАТАНИ ЩЕ СИ ЗАМИНАТ ПО ПЪТЯ В ЗАБВЕНИЕ

    Коментиран от #62

    17:41 18.02.2026

  • 52 Единственото неизвестно

    8 2 Отговор
    е как ще реагират Възраждане.

    17:41 18.02.2026

  • 53 Ало,

    21 6 Отговор
    Клепарю и Въздухарю Радев, не се облизвай! И теб те мразим политически. Като най-паразитното деветгодишно статукво. Боташ с Боташ корумпиран. Ама ха, кремълски вувузел.

    17:41 18.02.2026

  • 54 Не на факти

    12 3 Отговор
    Тоя парцал ще привлече простите и крадливите малоумници от герб

    17:42 18.02.2026

  • 55 Дориана

    6 13 Отговор

    До коментар #29 от "Промяна":

    Промяна за твой ужас ГЕРБ / СДС се сриват надолу падат под 15 % . Борисов излиза от Парламента и политиката. Заложено им е.

    Коментиран от #76

    17:42 18.02.2026

  • 56 !!!?

    23 7 Отговор
    Договорът "Боташ" е най-голямата корупционна сделка със благословията на Радев... така че той напълно си заслужава прозвището Мистър Кеш !
    Така Мистър Кеш се доказа като най-вредният държавник на България за всички времена !!!?

    Коментиран от #59, #71

    17:43 18.02.2026

  • 57 Виж коментар 18

    6 13 Отговор

    До коментар #40 от "Промяна":

    Сидера досега няма грешна прогноза. Познава добре и боко и шиши и точно казва че вече са приключени ...този "Промяна" има огромна заслуга боко и шиши да влязат в затвора

    Коментиран от #63

    17:43 18.02.2026

  • 58 Промяна

    9 6 Отговор

    До коментар #43 от "Дориана":

    ЧАКАЙ ВОЙНА ЛИ ТУК НЕ Е МОСКВА 43 И НЯМА НУЖДА ОТ ТЕРОР С НАСИЛИЕ НЯМА КАК ДА ЗНАЕШ А 43 ТУК ЖИВЕЯТ ОЩЕ МНОГО БЪЛГАРИ И МЕСИИ НЕ НИ Е НЕОБХОДИМО

    17:44 18.02.2026

  • 59 Ха ХаХа

    10 5 Отговор

    До коментар #56 от "!!!?":

    Окачи се на първия клон уроде

    17:44 18.02.2026

  • 60 с това служебно правителство,

    15 6 Отговор
    назначено уж без той да е виновен,Радев падна в очите на много хора.Не че избора е много голям,ама чак пък бившото хубаво Наде външен министър...Ама той си знае...

    Коментиран от #66

    17:45 18.02.2026

  • 61 Атина Палада

    14 3 Отговор
    Не ти вярвам Радев! Ти си с урсулите..

    17:45 18.02.2026

  • 62 Дориана

    6 9 Отговор

    До коментар #51 от "Промяна":

    Промяна, много си зле с правописа, със словореда и пунктуацията изобщо с грамотността. Скрий се в някоя по- дълбока дупка за да не се излагаш.

    Коментиран от #79

    17:45 18.02.2026

  • 63 Промяна

    6 5 Отговор

    До коментар #57 от "Виж коментар 18":

    Ягледай тук се подвизават едни и същи дописници А онзи честният Цицелков защо не ви провери хахахахаха

    17:46 18.02.2026

  • 64 Пешо

    3 12 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Удриии, началник! Ние сме теб.... все с някой трябва да бъдем... другите ги гледахме достатъчно. Само и ти да не се изкелвфещиш..

    17:46 18.02.2026

  • 65 Аааа....

    5 0 Отговор

    До коментар #50 от "Чел ли си договора за Боташ":

    Четох го вчера докъто седях на WC, що питаш. Ти да не го чете в държавен вестник...

    17:46 18.02.2026

  • 67 Тиквата+Шиши =💩

    5 11 Отговор
    Радев е N1 👍

    Коментиран от #89

    17:47 18.02.2026

  • 68 Промяна

    6 3 Отговор

    До коментар #49 от "Анонимен( Промяна) ти унищожи ГЕРБ":

    Само омраза само разделениесамо разруха а едниса милионери от това и какво е развитието на България през тези години

    Коментиран от #81

    17:47 18.02.2026

  • 69 Атина Палада

    11 3 Отговор

    До коментар #43 от "Дориана":

    Мммда,Радев ще започне война ,ама на Източния фланг а не с корупцията..

    Коментиран от #74

    17:47 18.02.2026

  • 71 Тиквата+Шиши =💩

    7 8 Отговор

    До коментар #56 от "!!!?":

    А мистър Тиквата и Шиши, колко милиарда откраднаха Амуджа ⁉️⁉️⁉️⁉️

    17:49 18.02.2026

  • 73 Цвете

    11 5 Отговор
    И В КАКВО СЕ СЪСТОИ УПРЕКА ВИ? ИЛИ ВАШИТЕ 5- 7 ВРЕМЕННИ ПРАВИТЕЛСТВА ,БЯХА КАЧЕСТВЕНИ ? КЪДЕ Е КОПРИНКОВ ? КОЙ ЩЕ ПЛАЩА " БОТАШ " ? ОРИЕНТ СЛЪНЦЕ ЛИ ВИ ПРОДИКТУВАХА ДА КОМЕНТИРАТЕ НЕГАТИВНО? ✈️🤔🇧🇬🙄🇧🇬

    17:49 18.02.2026

  • 75 Точно

    2 1 Отговор
    Малоумник като теб ще каже

    17:50 18.02.2026

  • 76 Промяна

    8 5 Отговор

    До коментар #55 от "Дориана":

    ГЕРБ са тук и сега а останалите са еднодневки Къде е Кировото какво свърши за България Еднодневкификсирани в Борисов стожерът на политиката от много години А ПОСЛЕ ТЕЗИ ЕДНОДНЕВКИ ЕДНА ДРУГА ЩЕ СЕ ИЗЯДАТ ХАХАХАХАХА ЗАЩОТО СА АЛЧНИ ЖАДНИ ЗА ВЛАСТ И БЪРЗАТ МИЛИОНИ ПАЧКИ ПУДЕЛИ ДА ГРАБЯТ И ПОСЛЕ ПО ОСТРОВИТЕ НАЛИ ТАКА А БОРИСОВ Е ТУК

    17:51 18.02.2026

  • 77 666

    12 2 Отговор
    Не мога да го хвана дали не разиграва театър, ама като гледам в Монтана, че координатори са му двама бивши милиционери, от които единият депесар от новото начало... не знам, по скоро май не му вярвам, а и ако се окаже вярно, че от листата в Монтана ще издигне Иван Демерджиев за депутат значи е само цирк.

    17:52 18.02.2026

  • 78 Айде

    12 3 Отговор
    Изявите на Радев са политически цинизъм! Това е негово правителство, но той винаги се дистанцира, за да се представи за неопетнен! Скокът му от президенството в оперативната политика е злоупотреба със служебно положение, но КС не видя нарушение! Мълчанието му как точно ще се бори с олигархията и корупцията означава елементарна демагогия за наивници! Видимо, разчита на общата представа за него, която изгражда от девет години и на авторита на президентската институция, за да се добере до управлението на България! После ще ни води при путин! След още десет години пак ще чакаме друг месия!

    17:52 18.02.2026

  • 79 Атина Палада

    10 2 Отговор

    До коментар #62 от "Дориана":

    Като гледам твоят изказ и мисъл :))) за правопис няма да говоря..

    Коментиран от #102

    17:52 18.02.2026

  • 80 Този

    3 2 Отговор

    До коментар #70 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Който ще ти клъцне Тиквата със екирчето помако

    17:52 18.02.2026

  • 83 Бастардо

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Дай дефениция на преустройството на държавата.

    17:55 18.02.2026

  • 84 Давид

    1 2 Отговор
    Да не бързаме с обвиненията за Радев още не знаем за ДС ли работи или за евроатлантиците . Алчните за пари на петрохан си получиха заслуженото . Те дори не знаеха в каква игра ги въвличат . Виждаме как Николай Марков - добър специалист по социален инженеринг инсталира Ивелин Михайлов в парламента , нека да анализираме в процеса на времевата игра , новите течения и синхронизация на мвханизма , който ще ни изведе до нова алтернативна реалност .

    17:57 18.02.2026

  • 85 По нелепо

    7 4 Отговор

    До коментар #43 от "Дориана":

    злобен отговор, в защита на Радев, скоро не е формулиран, но такава прозира и в речите на патрона й, затова не е изненада;

    17:58 18.02.2026

  • 86 Гори

    8 8 Отговор
    Радев е агент на КГБ.

    17:58 18.02.2026

  • 87 !!!?

    11 9 Отговор
    Абе Мисър Кеш безпартиен президент беше !???
    Ей голям лицемер и дезертьор-рецедивист се оказа този злобар...!!

    17:58 18.02.2026

  • 88 Баба Гицка

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Сандо":

    И ще чака есента да гласуваме за нея.Смех.

    17:59 18.02.2026

  • 89 Ве скоку до прделе

    1 1 Отговор

    До коментар #67 от "Тиквата+Шиши =💩":

    🫡 🫡 🫡 🫡 🫡

    18:02 18.02.2026

  • 90 Стига рева, ве....

    3 5 Отговор

    До коментар #82 от "Кой го състави":

    Пробутахте болшевизма отново, сега ще спите с децата си спокойно. Недей рева...

    18:05 18.02.2026

  • 92 Бастардо

    14 1 Отговор

    До коментар #18 от "Волен Сидеров лидер на АТАКА":

    И на пета да изпадне,вие си мислите че фатмака ще ви направи живота по-добър ли?Блажени са вярващите.Той си има своя обръч от фирми,който трябва да бъде обслужен.А вие ще духате супата.

    Коментиран от #103

    18:08 18.02.2026

  • 93 Питане

    6 5 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    Мъка ти е, че няма комунисти ли ?
    ВЕЧЕ няма и да има !
    Народа ви направи ЛУСТРАЦИЯ.!

    18:12 18.02.2026

  • 95 Обществото

    11 0 Отговор
    внимателно следеше действията на мунчовите служебни кабинети ама мунчото пак натресе Боташ. Дано обществото внимателно да следи какви хора РР ще набута в политиката

    18:43 18.02.2026

  • 96 на нож

    6 3 Отговор

    До коментар #45 от "Ура":

    Колко ли клетки като тази в Петрохан има струпано оръжие из България?Историята ни учи,че от един строй към друг се минава единствено чрез революция.Нещо от типа на Румънската коледа от 1989г.Тук не се състоя и затова тъпчим на място вече 37 години и нещата отиват на зле.Като в стиховете на Пеньо Пенев.

    18:43 18.02.2026

  • 97 Факт

    0 7 Отговор
    Радев е много прав!

    18:54 18.02.2026

  • 99 Ти да видиш

    8 0 Отговор
    Ами трябваше. Вие, г-н пРезидент, затрихте и президенството като институция, освен всички други.

    19:03 18.02.2026

  • 101 Ами....

    7 0 Отговор

    До коментар #98 от "Българин 🇧🇬":

    Къса памет, колега. Не си ли спомняш че първия мандат на Мунчо се случи и благодарение на Доган. Освен, че и доста хора гласуваха по - скоро срещу Ц.Цачева, а не толкова за това нещо, което разсипа държавата.

    19:07 18.02.2026

  • 102 СфМЛ

    7 0 Отговор

    До коментар #79 от "Атина Палада":

    Да, напълно сте права! Тя е нагла , неграмотна, агресивна и злобна. Драска едни и същи неща под всяка статия по милион пъти всеки ден. Заяжда се и обижда, не уважава чуждото мнение и по жалък начин се прави на ясновидка за всички партии и политици.

    Коментиран от #106

    19:13 18.02.2026

  • 103 Ти да видиш

    10 0 Отговор

    До коментар #92 от "Бастардо":

    Прав си колега. Напълно споделям и подкрепям мнението ти. Все пак Мунчо каза, че "е време да си върнем държавата". Само дето не каза, че иска да я връща на олигарсите, стоящи зад него. Дано народа проумее най - накрая какво му кроят, и че не е в наш интерес.

    19:13 18.02.2026

  • 104 Та той

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "!!!?":

    от самото начало си беше злобата. В парламента викаше на ГЕРБ, че им остават две седмици. Не мога да си спомня, кога напусна парламента, без да дочака химна. Фалшив герой е отдавна.

    19:20 18.02.2026

  • 105 Предателите на България.

    1 0 Отговор
    Д-р. Румен Радев. Милее за България и за това внесе от Узбекистан 60 хиляди, башибозуци и ефтина работна рака. Направо милее за нас и държавата . .....

    19:26 18.02.2026

  • 106 Да ви информирам

    2 0 Отговор

    До коментар #102 от "СфМЛ":

    Това е Деса, на Радев. Същата ползва и@ Бялджип

    19:52 18.02.2026

  • 107 Хаха

    3 0 Отговор
    Къде са тези дето видяха в радефф спасител! Ето го Радвдф , правителство редено от жена му Деса! Правителството на позора- това си ти Радефф това е твоето лице!

    20:12 18.02.2026

  • 108 коментар

    3 0 Отговор
    Марче, мисля че не е коректно лицето РР което в момента е обикновен гражданин да го изтипосвате винаги на фона на герба на РБ.
    Бъдете добри когато интервюирате другите президенти на България също да ги слагате на фона на герба

    21:23 18.02.2026

  • 109 Избори

    3 0 Отговор
    Скоро ще започне по-ясно да се изявяат намеренията на кандидат-узурпатора на цялата власт. Дотогава ще се прикрива с опити за манипулиране, че ще спасява обществото от корупцията. Ще спасява друг път. Целта му е да заграби властта от тези, които я държат, за да я употреби за свои лични цели. А вие му вярвайт. Който е свикнал да се издига с лъжи, не може да се откаже от тях!

    21:34 18.02.2026

  • 110 Ти да видиш

    5 0 Отговор

    До коментар #43 от "Дориана":

    И как корупцията воюва с корупцията?

    22:02 18.02.2026

  • 111 Ясно като бял ден

    3 1 Отговор
    Нека с вота си през април те накажем, че съсипа държавата през последните 5 години и те пратим на ма...й...ната ти, Муняк. АМИН!

    22:05 18.02.2026

  • 112 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    Мамникът още вие злобно относно ограничените си права. Гнусно е един ярко партиен индивид да говори за партиен служебен кабинет.

    05:13 19.02.2026

  • 113 важно

    1 0 Отговор
    Г-н Президент, Вие отрекохте този кабинет с половин уста, но това съвсем не е достатъчно. Защото проблемът не е дали е еднопартиен, двупартиен или коалиционен, а е в това кои са хората в него и най-вече какви политики защитават. Това е някакъв чудовищен и ретрограден неолиберален сбирщайн, какъвто българският народ не е сънувал и в най-кошмарните си сънища. В него има отявлени педофили; войнолюбци и подстрекатели към война; лица, прикривали престъпления; НПО-та; лица, твърдящи че по-добре българските пенсионери да умират без лекарства, отколкото фармацевтичните компании да се лишат от печалбите си; лични пажове на Урсула. Сигурно знаете, че в САЩ вече проводниците на Ковид мерките са окачествени като престъпници, а у нас архитектът на тези мерки и в кабинета. Най-цинично твърдят, че доходите ни били много високи и трябвало да се намалят, защото заради това имало инфлация. А всички вкупом са родоотстъпници, мразещи народът ни, езика ни, културата ни и искащи закриване на България, превръщайки ни в колония, управлявана лично от Брюксел. Война, бедност, мизерия, трета национална катастрофа – това ни чака с този кабинет. Да, вие не сте го назначили, но вашето вице го назначи. Ако не се разграничите ясно и съществено, доверието и във Вас бързо ще ерозира.

    Коментиран от #116

    08:49 19.02.2026

  • 114 само за наивници

    1 0 Отговор
    С една дума цирка един същ,билетите по скъпи.

    18:26 19.02.2026

  • 115 Тимур.....

    1 0 Отговор
    Предател. и домашен любимец на Митрофанова.
    Ще прави партията с откраднати пари от руските олигарси и да служи вярно на императора Путин и губернатор, Митрофанова,,

    18:47 19.02.2026

  • 116 Тимур.....

    1 0 Отговор

    До коментар #113 от "важно":

    Бедното население идва от вас които вярвате в СССР и българо съветската дружба , която Бог да я прости умря преди 35 г. Румен Радев преди 3 месеца договори с Узбекистански президент още 60 хл Узбекистански башибозук под формата на работни сътрудници.. башибозук който утре и.теб и децата ти ще остане без работа. А ти плюваш по Европейския съюз и запада. Тук са гнилите ябалки в нашата страна. Дето мислил той за България ... А всеки ден е на килима в руското правителство да се моли на губернатора на България д-р, Митрофанова.

    18:58 19.02.2026

