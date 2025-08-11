Новини
Спорт »
Тенис »
Александър Зверев задмина Григор Димитров в интересна класация

Александър Зверев задмина Григор Димитров в интересна класация

11 Август, 2025 09:15 593 1

  • александър зверев-
  • григор димитров-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • нишеш басавареди-
  • спорт

Това се случи тази нощ на втория кръг на турнира в Синсинати, САЩ, където Зверев победи с 6:3, 6:3 представителя на домакините Нишеш Басавареди

Александър Зверев задмина Григор Димитров в интересна класация - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Германският тенисист Александър Зверев спечели своя мач номер 156 на турнири от сериите ATP „Мастърс“. Това се случи тази нощ на втория кръг на турнира в Синсинати, САЩ, където Зверев победи с 6:3, 6:3 представителя на домакините Нишеш Басавареди.

Зверев нямаше проблеми срещу съперника си и изцяло доминира в мача. С тази победа германецът задмина първата българска ракета Григор Димитров, който досега имаше 155 успеха в ATP „Мастърс“. Така Зверев вече държи рекорда по брой победи сред тенисистите, родени след 1990 година, като има възможност да увеличи актива си до края на турнира.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    1 0 Отговор
    Григор Димитров е Най-добрият Български тенесист. А какво значи "първата ни ракета" незнам ?!@$

    09:24 11.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ