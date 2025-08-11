Александър Зверев задмина Григор Димитров в интересна класация

Германският тенисист Александър Зверев спечели своя мач номер 156 на турнири от сериите ATP „Мастърс“. Това се случи тази нощ на втория кръг на турнира в Синсинати, САЩ, където Зверев победи с 6:3, 6:3 представителя на домакините Нишеш Басавареди.

Зверев нямаше проблеми срещу съперника си и изцяло доминира в мача. С тази победа германецът задмина първата българска ракета Григор Димитров, който досега имаше 155 успеха в ATP „Мастърс“. Така Зверев вече държи рекорда по брой победи сред тенисистите, родени след 1990 година, като има възможност да увеличи актива си до края на турнира.