Запомнете това име – Тито Одунайке, който пренаписа историята на британската лека атлетика

Той стана най-младият шампион на закрито на Великобритания от 1979 г. насам, когато Фил Браун печели златото на 200 метра. Запомнете това име – Тито Одунайке. 16-годишният състезател се превърна в най-младия шампион в историята на първенството на закрито на Обединеното кралство, след като спечели титлата в тройния скок с резултат от 15.75 метра.

С това си постижение Одунайке подобри рекорда на Фил Браун, който беше най-младият победител от 1979 г., когато триумфира в дисциплината 200 метра.

Денят бе белязан от блясъка на младите таланти, като в един момент Одунайке делеше подиума с Харли Хенри и Шон-Конър Атафо, и двамата на 17 години. В късните етапи на състезанието обаче Джуд Брайт-Дейвис, който е сравнителен ветеран на 26 години, успя да се пребори за сребърния медал с 15.58 метра, избутвайки Атафо извън призовата тройка.

"Никога досега не съм се състезавал тук“, сподели Одунайке. "Опитвах се да свикна с обстановката и с напредването на състезанието се чувствах все по-добре.“

"Последният ми опит беше достатъчно добър за победата, така че съм наистина доволен от начина, по който завърших. Когато скачам, просто се хвърлям. Не знам какво съм постигнал веднага след отскока. Определено не очаквах тази титла, но съм много щастлив от резултата“, добави той.

Първоначално Одунайке е бил състезател в скока на дължина и е играл футбол и ръгби, но контузия в коляното го кара да се пренасочи към тройния скок. В първата си година от гимназиалното си образование той изучава интересна комбинация от предмети – математика, латински, руски и икономика, като има амбиции да продължи обучението си в Съединените щати.

Основната му цел за тази година е Европейското първенство под 18 години в Риети, като участие на Световното първенство под 20 години в Юджийн също е възможност.

"Ако успея да спечеля европейската титла и да взема медал от Световното, това би бил един добър сезон“, каза той.