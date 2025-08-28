Новини
Изабелла Шиникова с убедителна победа над испанка в Брашов

28 Август, 2025 18:08 440 0

Българката се класира за четвъртфиналите

Изабелла Шиникова с убедителна победа над испанка в Брашов - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Брашов (Румъния) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №7 Шиникова победи убедително с 6:0, 6:3 Рут Роура Явериас (Испания). Срещата продължи 74 минути.

Българката спечели първите десет гейма в мача, а за място на полуфиналите ще играе срещу победителката от мача между румънките Патрича Мария Циг и Бриана Сабо.


Националката Лидия Енчева загуби във втория кръг на сингъл с 0:6, 2:6 от Елена Бертеа (Румъния) за час и 18 минути игра.


Изабелла Шиникова, Лидия Енчева и Дария Великова пък отпаднаха на четвъртфиналите в надпреварата на двойки.

Шиникова и Нина Варгова (Словакия), поставени под №3, отстъпиха с 4:6, 4:6 от Сапфо Сакелариди (Гърция) и Оана Симион (Румъния), а Лидия Енчева и Дария Великова загубиха с 3:6, 2:6 от вторите поставени японки Канако Моризаки и Акико Омае.


