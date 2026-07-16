XPeng щурмува световната сцена с армия от хуманоидни роботи

Границата между интелигентните превозни средства и напредналата роботика става все по-невидима. Известният автомобилен производител XPeng е напът да извърши мащабна трансформация, надскачайки традиционната си роля на пионер при електрическите превозни средства, за да се утвърди като ключов играч в сферата на физическия изкуствен интелект. Смелата стратегия на бранда предвижда сериозно форсиране на капацитета за сглобяване на хуманоидния робот Iron, чиято крайна цел е завладяването на международните пазари през 2027 г..

За да проправи пътя към световната премиера на технологията, компанията планира да достигне производствен темп от над 1000 бройки на месец още преди края на настоящата година. Първата практическа стъпка за интеграция на хуманоидите ще започне от собствената мрежа на марката. През първото тримесечие на 2027 г. умните машини ще дебютират като дилърски консултанти в шоурумите на територията на Китай, а малко по-късно през същата година необичайните асистенти ще посрещат клиенти и в чуждестранните представителства на марката.

Ускореният напредък на този амбициозен проект се дължи на факта, че XPeng умело използва натрупания опит при разработката на автономни системи и софтуер за своите електромобили. Технологичната синергия между интелигентния софтуер и механичното тяло позволява на инженерите да пренесат успешните алгоритми от пътя директно в двигателните функции на андроида.

По отношение на своите физически данни, Iron се отличава с ръст от 178 сантиметра и тегло от 70 килограма, което го доближава максимално до човешките пропорции. Иновативната му конструкция разчита на модерните и изключително безопасни изцяло твърдотелни батерии. За да подсигури необходимия капацитет за масовото производство на тези машини, компанията вече даде старт на изграждането на специализирана мегафабрика в Гуанджоу. Огромният индустриален комплекс се простира на впечатляващите 110 000 квадратни метра и е проектиран да затвори пълния цикъл от изследователската дейност до финалното сглобяване.