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XPeng щурмува световната сцена с армия от хуманоидни роботи

XPeng щурмува световната сцена с армия от хуманоидни роботи

16 Юли, 2026 15:30 732 3

  • xpeng-
  • хуманоиден робот-
  • iron

Китайският технологичен гигант подготвя мащабно производство на андроида Iron с амбиция за глобална експанзия през следващата година

XPeng щурмува световната сцена с армия от хуманоидни роботи - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Границата между интелигентните превозни средства и напредналата роботика става все по-невидима. Известният автомобилен производител XPeng е напът да извърши мащабна трансформация, надскачайки традиционната си роля на пионер при електрическите превозни средства, за да се утвърди като ключов играч в сферата на физическия изкуствен интелект. Смелата стратегия на бранда предвижда сериозно форсиране на капацитета за сглобяване на хуманоидния робот Iron, чиято крайна цел е завладяването на международните пазари през 2027 г..

За да проправи пътя към световната премиера на технологията, компанията планира да достигне производствен темп от над 1000 бройки на месец още преди края на настоящата година. Първата практическа стъпка за интеграция на хуманоидите ще започне от собствената мрежа на марката. През първото тримесечие на 2027 г. умните машини ще дебютират като дилърски консултанти в шоурумите на територията на Китай, а малко по-късно през същата година необичайните асистенти ще посрещат клиенти и в чуждестранните представителства на марката.

XPeng щурмува световната сцена с армия от хуманоидни роботи

Ускореният напредък на този амбициозен проект се дължи на факта, че XPeng умело използва натрупания опит при разработката на автономни системи и софтуер за своите електромобили. Технологичната синергия между интелигентния софтуер и механичното тяло позволява на инженерите да пренесат успешните алгоритми от пътя директно в двигателните функции на андроида.

По отношение на своите физически данни, Iron се отличава с ръст от 178 сантиметра и тегло от 70 килограма, което го доближава максимално до човешките пропорции. Иновативната му конструкция разчита на модерните и изключително безопасни изцяло твърдотелни батерии. За да подсигури необходимия капацитет за масовото производство на тези машини, компанията вече даде старт на изграждането на специализирана мегафабрика в Гуанджоу. Огромният индустриален комплекс се простира на впечатляващите 110 000 квадратни метра и е проектиран да затвори пълния цикъл от изследователската дейност до финалното сглобяване.


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  • 1 Кобра Кай 🥋

    0 0 Отговор
    Отчаян опит да напомпат акциите.

    15:40 16.07.2026

  • 2 А къде сме ние?

    2 0 Отговор
    XPeng не е единствената китайска компания, която съсредоточава цялата верига от доставки за производството на хуманоидни роботи в себе си. Има поне още 4-5 такива ,като BYD,Unitree и т.н. Опитът в производството на всички компоненти и сглобяването им, както и обучението на ИИ няма как да бъдат лесно наваксани от останалия свят. В Европа има няколко малки фирми, които са доста назад. Смешното е, че китайците пренасочват опита си от автомобилостроенето към роботиката, докато в Европа ще го пренасочим към правенето на оръжия.

    15:56 16.07.2026

  • 3 Д-р Марин Белчев

    0 0 Отговор
    Трябва да се има предвид, че стратегиите на САЩ и Китай за внедряването на хуманоидните роботи в икономиката са доста различни. Китай има застаряващо население, поради дългата политика на 1 дете и скоро ще има недостиг от работници. Освен това поне на книга, заявяват, че освободените работници ще се преквалифицират или пък ще им бъде даден някакъв гарантиран доход, базиран на социалните кредити. Това не е прекрасно, но е нещо.
    В същото време САЩ също напредват бързо, но сегашната безотговорна администрация няма никакъв план, какво ще прави при сценарий от 15-20 % безработица в САЩ вследствие на роботизацията.
    Като цяло това развитие не е добро развитие и обществата не са подготвени за него.

    16:47 16.07.2026