Новото BMW i3 измина 1213 километра с едно зареждане

Мащабният пазарен тест на новото BMW i3 на китайска територия предизвика истински фурор в средите на автомобилната индустрия, след като седанът успя да покрие невероятната дистанция от 1213 километра без нито едно спиране за презареждане. Според официалните данни на баварския производител това се превръща в най-дългия маршрут, преодоляван някога от техен сериен електромобил в реални условия. Любопитен детайл е, че при пресичането на финала в енергийните запаси на колата все още е отчитано едно процентово остатъчно ниво.

В изпитанието взе участие специфична модификация на модела, обозначена като i3 50L. Тя разполага със задно предаване и специално удължена междуосна база от 3005 милиметра, която бе официално представена през август на изложението в Ченгду и е разработена специално за нуждите на местните потребители. Допълнителното пространство в купето е инвестирано изцяло в комфорта и пространството за краката на пътниците на задния ред. Самият маршрут на тестовото шофиране беше максимално близък до реалния живот, съчетавайки натоварени градски артерии, динамични извънградски пътища и скоростни магистрали.

Регистраторите отчетоха изключително скромна средна консумация на електрическа енергия от едва 8.8 киловатчаса на изминати сто километра. Тъй като обаче от щабквартирата на BMW не публикуваха детайлни разбивки за средната скорост на движение и процентното съотношение между различните пътни настилки, експертите призовават постижението да не се приема като абсолютна гаранция за ежедневен пробег при всякакви климатични и пътни условия.

Технологичната основа на този успех се крие в новата платформа Neue Klasse и революционната шесто поколение батерии с цилиндрични клетки, чието масово производство стартира наскоро в завода в Шенян. Тези модерни акумулатори се отличават с над двадесет процента по-висока енергийна плътност спрямо предишните поколения, като общият капацитет на пакета за китайския пазар достига внушителните 113,4 киловатчаса.

Осемстотинволтовата електрическа архитектура на автомобила поддържа ултрабързо зареждане с пикова мощност до 400 киловата. Това позволява при оптимални условия само десет минути престой на високоволтова станция да възстановят енергия за нови 400 километра пробег, превръщайки дългите пътувания в безпроблемно изживяване.

Официалният старт на клиентските доставки на китайския пазар е планиран за първото тримесечие на 2027 година. Същевременно техническите спецификации за други региони показват сериозни разлики – например за американския пазар прогнозната автономност е ограничена до около 753 километра (468 мили), което е напълно отделна пазарна оценка и не подлежи на директно сравнение с постигнатия рекорд в азиатската държава.

Въпреки впечатляващите показатели на китайската модификация, европейските потребители ще получат автомобил с малко по-различна спецификация и пробег, като очакванията за европейската версия са за реална автономност от около 750 километра с едно зареждане. Всички въпроси около реалното поведение на модела на Стария континент обаче ще получат отговор много скоро, тъй като в началото на следващия месец ще се състоят първите официални тестове на автомобила в Европа, като екип на mobile.bg ще бъде на мястото на събитието, за да ви разкажем от първо лице своите ексклузивни впечатления.