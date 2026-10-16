Новото BMW i3 измина 1213 километра с едно зареждане

Мащабният пазарен тест на новото BMW i3 на китайска територия предизвика истински фурор в средите на автомобилната индустрия, след като седанът успя да покрие невероятната дистанция от 1213 километра без нито едно спиране за презареждане. Според официалните данни на баварския производител това се превръща в най-дългия маршрут, преодоляван някога от техен сериен електромобил в реални условия. Любопитен детайл е, че при пресичането на финала в енергийните запаси на колата все още е отчитано едно процентово остатъчно ниво.
В изпитанието взе участие специфична модификация на модела, обозначена като i3 50L. Тя разполага със задно предаване и специално удължена междуосна база от 3005 милиметра, която бе официално представена през август на изложението в Ченгду и е разработена специално за нуждите на местните потребители. Допълнителното пространство в купето е инвестирано изцяло в комфорта и пространството за краката на пътниците на задния ред. Самият маршрут на тестовото шофиране беше максимално близък до реалния живот, съчетавайки натоварени градски артерии, динамични извънградски пътища и скоростни магистрали.
Регистраторите отчетоха изключително скромна средна консумация на електрическа енергия от едва 8.8 киловатчаса на изминати сто километра. Тъй като обаче от щабквартирата на BMW не публикуваха детайлни разбивки за средната скорост на движение и процентното съотношение между различните пътни настилки, експертите призовават постижението да не се приема като абсолютна гаранция за ежедневен пробег при всякакви климатични и пътни условия.
Технологичната основа на този успех се крие в новата платформа Neue Klasse и революционната шесто поколение батерии с цилиндрични клетки, чието масово производство стартира наскоро в завода в Шенян. Тези модерни акумулатори се отличават с над двадесет процента по-висока енергийна плътност спрямо предишните поколения, като общият капацитет на пакета за китайския пазар достига внушителните 113,4 киловатчаса.
Осемстотинволтовата електрическа архитектура на автомобила поддържа ултрабързо зареждане с пикова мощност до 400 киловата. Това позволява при оптимални условия само десет минути престой на високоволтова станция да възстановят енергия за нови 400 километра пробег, превръщайки дългите пътувания в безпроблемно изживяване.
Официалният старт на клиентските доставки на китайския пазар е планиран за първото тримесечие на 2027 година. Същевременно техническите спецификации за други региони показват сериозни разлики – например за американския пазар прогнозната автономност е ограничена до около 753 километра (468 мили), което е напълно отделна пазарна оценка и не подлежи на директно сравнение с постигнатия рекорд в азиатската държава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
Коментиран от #4, #6
12:48 16.10.2026
2 Гост
12:54 16.10.2026
3 сектант
Коментиран от #5, #7
12:55 16.10.2026
4 Георги
До коментар #1 от "Зевс":рекордите за пробег обикновено се правят точно така, без значение на типа "гориво"
12:56 16.10.2026
5 Георги
До коментар #3 от "сектант":ти видя ли роудстъра?
12:57 16.10.2026
6 Хахахаха
До коментар #1 от "Зевс":Дай да видим, колко може да измине бензиновото М3? Дали може да измине толкова с един резервоар?
Коментиран от #8
12:57 16.10.2026
7 Хахахаха
До коментар #3 от "сектант":Не е точно така. Просто БМВ използват голяма батерия. И Тесла ще измине тези километри с голяма батерия. Просто не са сметнали, че е нужно да се ползва такава. Имат достатъчно пробег и с батериите които ползват.
Коментиран от #9
12:58 16.10.2026
8 Зевс
До коментар #6 от "Хахахаха":Грам не ме интересува колко минава бензиновото БеЕнВе, аз съм бедняк, карам едно Мондео с полезен обем на резервоара 68 литра и спокойно си минавам над 1000 километра с нормално извънградско каране.
13:00 16.10.2026
9 Георги
До коментар #7 от "Хахахаха":всяка електричка ще измине много с голяма батерия, но цените на батериите все още не позволяват навлизането на големи батерии във всички класове автомобили. Индустрията е намерила нужният пробег за масовия потребител, сега само трябва да оправи скоростта на зареждане. Не, че няма достатъчно бързо зареждащи модели, но пак опираме до цената. В момента в който масовия BEV започне да зарежда реални 300-350км за под 20 минути дните на двг са преброени.
13:02 16.10.2026
10 А си ги мериме
13:10 16.10.2026
11 Доволно Китайче
13:18 16.10.2026
12 Антиелектрика
13:25 16.10.2026