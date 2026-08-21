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Робот Супермен, който може да скача на 2 метра и да достига скорост до 45 км/ч (ВИДЕО)

Робот Супермен, който може да скача на 2 метра и да достига скорост до 45 км/ч (ВИДЕО)

21 Август, 2026 11:01 679 8

  • хуманоиден робот-
  • супермен-
  • китай

Задвижваният от иновативна технология хуманоид, наречен „Супермен“, развива впечатляващите 45 км/ч и изпълнява вертикални скокове от два метра, докато компанията готви първото по рода си IPO в сектора

Робот Супермен, който може да скача на 2 метра и да достига скорост до 45 км/ч (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Азиатският технологичен сектор отново привлече вниманието на световната общественост с поредното забележително постижение в областта на роботиката. Водещият производител Unitree разкри най-новия си високоскоростен хуманоиден модел с псевдоним „Супермен“, демонстрирайки ненадминати физически възможности за машина от такъв клас. Премиерата на прототипа бе планирана с хирургическа прецизност, за да съвпадне с финалната подготовка за излизането на компанията на Шанхайската фондова борса.

Инженерният екип на базираната в Китай компания е успял да разработи и сглоби високотехнологичната платформа за рекордно кратък срок от малко над три месеца. По време на последните изпитания устройството показа смайваща динамика, постигайки максимална скорост на придвижване от 12.66 метра в секунда (почти 45.6 км/ч) и способност да отскача на два метра височина от абсолютно неподвижно състояние. От ръководството уточняват, че въпреки впечатляващите резултати, архитектурата на робота все още се прецизира и предстоят допълнителни софтуерни и механични подобрения.

Институционалният и инвестиционният интерес към технологичното събитие достигна феноменални нива. При първичното си публично предлагане (IPO) компанията успя да привлече капитал от 6.1 милиарда юана (близо 905 милиона долара). Заявките от страна на дребните инвеститори надхвърлиха първоначално поставения лимит с над 8000 пъти, което поставя абсолютен рекорд за високотехнологичния сегмент STAR Market в Шанхай. Това превръща Unitree в първия публично търгуван производител на хуманоидни роботи с общо предназначение на китайския пазар.

Презентацията на новия модел бе организирана паралелно със Световната конференция по роботика в Пекин, засилвайки допълнително международния отзвук. Марката вече притежава сериозна глобална репутация благодарение на своите предходни разработки, способни да изпълняват сложни хореографии, бойни изкуства и сложни координационни движения. До последното тримесечие компанията е реализирала над 18 000 доставки на своите машини в световен мащаб. Проектът зад основателя Уанг Синсин се ползва и с подкрепата на водещи технологични конгломерати като Tencent, Alibaba и DeepSeek, подвърждавайки стратегическото значение на сектора за бъдещето на индустрията. Вижте повече във видеото.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И как ще се ползва

    1 0 Отговор
    Приложение
    Полза
    Ако пък и започне да лекува ще ликвидира хората

    11:07 21.08.2026

  • 2 Някой

    1 1 Отговор
    Това е от по-предни дни. Но ме възмущава, как гледат да правят нещото като човек. Това е ограничение на мисълта. Защо път трябва да е като човек? Да слагат в центъра топка за "мислене" и във всички посоки гуми, пипала, кран и такива неща които да дотрябват и как да се свива да се промушва през тесни пространства. И разни датчици в различни посоки и да няма значение дали се е обърнал - да няма реално отгоре-отодолу и ляво-дясно. За тукашният пример ако бе като кола, нямаше ли да е по-бърз.

    11:10 21.08.2026

  • 3 кенгурото си го дръжте

    3 0 Отговор
    научете го да копае с мотика!!!! тук не са ни нужни скачащи ,а копаещи роботи

    11:14 21.08.2026

  • 4 ?????

    2 1 Отговор
    Гледах видеото.
    Накрая роботът не можа да спре и се нахака в трибуната.

    11:22 21.08.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    2 ПРОТИВОТАНКОВИ ПТК В РЪЦЕТЕ
    ......
    И ТАЙВАНСКИЯ БУНКЕР ОТИВА ПРИ БУДА
    ЗАЕДНО С УКРАИНЦИТЕ В НЕГО:)

    11:25 21.08.2026

  • 6 Суперробот, ама друг път

    1 0 Отговор
    При страничен вятър няма да бяга, а ще лази по земята.

    11:36 21.08.2026

  • 7 УдоМача

    2 0 Отговор
    А Жената-паяк нема ли?

    11:39 21.08.2026

  • 8 факти

    0 0 Отговор
    Това ,което са направили китайците е уникално.дори завоите ги вземаше като човек спринтьор.света тръгва по много опасен за човечеството път.....

    11:44 21.08.2026