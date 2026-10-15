Триумфлното завръщане на осмака или как новото BMW M760 xDrive съживява истинския автомобилен характер

Въпреки че предварителните прогнози на анализаторите залагаха на пълно преминаване към електрификация и екологични компромиси, инженерите от Мюнхен намериха начин да съчетаят модерните тенденции с вечната класика. Новото спортно изпълнение, обозначено като M760 xDrive, се нарежда редом до най-мощните модификации в луксозното семейство на Серия 7, като първоначално дебютира на пазара в Съединените щати, а малко по-късно се очаква и на европейска земя.

Сърцето на впечатляващия седан е масивен 4,4-литров осмаков двигател с двоен турбокомпресор, който генерира внушителните 570 конски сили. Благодарение на интелигентната система за задвижване на четирите колела, колосалният автомобил успява да изстреля купето от място до сто километра в час за едва 3,5 секунди. Макар този показател да не чупи абсолютните рекорди в моделната гама, суровият звук и несравнимото усещане зад волана нямат нищо общо с безшумните хибриди и изцяло електрическите модификации.

Външният вид на топ версията моментално привлича погледите с далеч по-агресивна аеродинамична пакетировка, внушителни 22-инчови джанти и четири изпъкнали накрайника на изпускателната система. Интериорът е издържан в спортен дух с нов волан и специализирана графика за мултимедийната система, подчертаваща динамичния характер на автомобила.

Любопитен парадокс в пазарната логика е фактът, че чистокръвният бензинов осмак се оказва по-слаб на хартия от своите електрифицирани събратя в серията. Хибридният вариант M760e разполага с редови шестцилиндров агрегат и електромотор с обща мощност 612 конски сили, докато изцяло електрическият флагман i7 M70 достигна пик от 680 конски сили. Това обаче доказва, че завръщането на V8 двигателя не търси сухи цифри и рекорди по бързина, а залага на онази липсваща емоция, звукова симфония и автентичен дух, за които истинските ценители на луксозните седани коптеят.

Тази тенденция за завръщане към суровата механика ясно показва, че премиум производителите започват да отстъпват от ултраекологичната си догма, за да отговорят на емоционалните нужди на своите клиенти, като преди това, както вече сме ви разказвали, и Mercedes пое по същия път, връщайки мощния осмак в своите върхови модели.