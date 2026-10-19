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BMW подготвя ултралуксозен огромен SUV с името X9

BMW подготвя ултралуксозен огромен SUV с името X9

19 Октомври, 2026 17:30 781 8

  • bmw-
  • x9

Баварската марка планира да се изправи в директна конкуренция с утвърдени американски гиганти от ранга на Cadillac Escalade и Lincoln Navigator

BMW подготвя ултралуксозен огромен SUV с името X9 - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Германският премиум производител BMW сериозно обмисля възможността да разшири своята гама от високопроходимни модели с изключително мащабен флагман, който да застане над настоящия лидер X7. Проектът е насочен предимно към пазари с огромно търсене на гигантски луксозни автомобили като Съединените щати, където баварската марка планира да се изправи в директна конкуренция с утвърдени американски гиганти от ранга на Cadillac Escalade и Lincoln Navigator. Въпреки че окончателно решение относно серийното производство и търговското наименование все още не е официално взето от ръководството в Мюнхен, вътрешни източници подсказват, че моделът може да получи името BMW X9.

Основното предимство на евентуалния нов кросоувър пред сегашния флагман X7 ще бъде осигуряването на несравнимо повече пространство за пътниците на третия ред седалки и значително по-голям обем на багажното отделение. Предварителните инженерни оценки сочат, че дължината на каросерията може да достигне внушителните 5.4 метра, докато настоящият X7 разполага с дължина от около 5.18 метра. Това съществено разширяване на габаритите ще даде на дизайнерите пълна свобода при конфигурирането на ултралуксозен салон с максимален комфорт за всеки пътник.

Външният облик на бъдещия баварски колос все още се пази в тайна, но се очаква той да демонстрира следващата еволюция в дизайнерския език на марката. Сред вероятните черти са по-изчистена и тясна светлинна оптика, както и нова интерпретация на емблематичната радиаторна решетка, съобразена с мащабните пропорции на автомобила. За задвижването на тежкия флагман инженерите обмислят внедряването на мощни електрифицирани силови агрегати. Базовите версии вероятно ще разчитат на усъвършенствани редови шестцилиндрови двигатели с мек хибрид, докато върховите модификации ще се възползват от прочутия 4.4-литров турбиниран V8 мотор, като предварителните очаквания сочат максимална мощност от около 650 конски сили.

Ценовото позициониране на модела неизбежно ще надхвърли границите на сегашния връх в гамата, като началните суми на пазара се очаква да стартират от над 150 000 евро за базовите изпълнения. Сроковете за евентуална поява сочат към края на десетилетието – неофициалните прогнози говорят за пазарен дебют около 2028 година и старт на серийното производство в периода 2029-2030 година, при условие че ръководството на концерна даде окончателна зелена светлина на амбициозния проект.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ХалаПенйо

    11 1 Отговор
    С тези безсмислици ли ще кърпят продънения си бюджет?
    Неадекватни откачалки.
    Режи излишни разходи за да оцелееш.

    17:38 19.10.2026

  • 2 Роки

    9 1 Отговор
    Стават все по-грозни и смешни!

    17:49 19.10.2026

  • 3 Пръц

    7 0 Отговор
    Това е между кола и камион.

    Коментиран от #5

    18:02 19.10.2026

  • 4 И Тея приключват

    4 0 Отговор
    Мирише на китайска талига

    18:17 19.10.2026

  • 5 "Хепи Броколи "

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пръц":

    Аз му викам трактор

    18:20 19.10.2026

  • 6 Абсолютно

    3 0 Отговор
    тъпо, грозно, безполезно, немска безмислица за кукундрели

    18:21 19.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Фейк - либераст

    2 0 Отговор
    Тези защо не слагат купета на 4-осни влекачи? Ще стане страхотен СУВ - хем голям, хем висок, хем скъп и идиотите ще могат да мачкат наред по пътищата, даже и на паркинги! Може и върху шасито на ЗИЛ - 151, закъсване няма да има! А още по-добре да преустрояват пенсионираните БТР-и от типа на "Страйкър", БТР-89 и други подобни!

    18:46 19.10.2026