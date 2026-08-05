BMW намалява значително моделната си гама. Ето кои модели отпадат

След години на непрекъснато разрастване и навлизане във всевъзможни пазарни ниши, баварският гигант BMW е напът да промени курса си и да свие своята моделна гама. Въпреки че от централата в Мюнхен все още не са излезли с официален списък с автомобили, определени за пенсиониране, автомобилните анализатори от BMWBLOG вече идентифицират ключови претенденти за съкращение, чието премахване едва ли би засегнало сериозно имиджа и продажбите на марката.

Сред най-уязвимите се очертава баварският миниван BMW Series 2 Active Tourer

Разработен върху платформа с предно предаване, споделена с MINI Countryman, този практически ориентиран модел бе създаден предимно за европейския пазар с цел привличане на семейства. Въпреки това неговата концепция и пътно поведение остават твърде далеч от традиционната философия и спортния дух, които почитателите очакват от баварската марка.

В подобна неизгодна позиция се намира и достъпният седан BMW Series 2 Gran Coupe

Смисълът на този модел бе да служи като входна врата за по-млади купувачи и да оползотвори максимално архитектурата, споделена с BMW Series 1. Неговите пропорции обаче, ситуирани между класически седан и хечбек, както и усещането зад волана, правят характера му значително по-малко изразителен на фона на останалите членове от семейството на германския производител.

Особено спорно е присъствието и на всъдехода BMW XM

Лансиран като самостоятелен plug-in хибриден флагман на спортното M подразделение с амбицията да съперничи на екзотики като Lamborghini Urus и Aston Martin DBX, моделът се сблъска с контрастни реалности. Изключително високата цена, прекомерно твърдото окачване и липсата на достатъчно съществени разлики в интериора спрямо BMW X5 M карат купувачите трудно да обосноват сериозната надценка.

Списъкът на потенциално излишните автомобили се допълва от BMW 4 Series Gran Coupe

Неговата съдба е застрашена най-вече от вътрешна дублираща конкуренция. Паралелното му съществуване с новия електрически седан BMW i3 постепенно губи логика, тъй като и двата модела се борят за вниманието на една и съща аудитория, търсеща спортен профил с четири врати и висока практичност.

Интересна обаче остава позицията спрямо компактния хечбек BMW Series 1

Експертите отбелязват, че баварците не бива да се отказват от този модел от начално ниво, но го съветват да направи крачка назад към корените си и да се завърне към архитектурата със задно предаване. Именно тази компоновка отличаваше първите две поколения на модела от съперниците в сегмента и им придаваше духа, присъщ на по-големите автомобили от Мюнхен.