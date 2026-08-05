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BMW намалява значително моделната си гама. Ето кои модели отпадат

BMW намалява значително моделната си гама. Ето кои модели отпадат

5 Август, 2026 20:20 2 778 5

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Четири модела от портфолиото на баварците са застрашени от отпадане

BMW намалява значително моделната си гама. Ето кои модели отпадат - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

След години на непрекъснато разрастване и навлизане във всевъзможни пазарни ниши, баварският гигант BMW е напът да промени курса си и да свие своята моделна гама. Въпреки че от централата в Мюнхен все още не са излезли с официален списък с автомобили, определени за пенсиониране, автомобилните анализатори от BMWBLOG вече идентифицират ключови претенденти за съкращение, чието премахване едва ли би засегнало сериозно имиджа и продажбите на марката.

Сред най-уязвимите се очертава баварският миниван BMW Series 2 Active Tourer

BMW намалява значително моделната си гама. Ето кои модели отпадат

Разработен върху платформа с предно предаване, споделена с MINI Countryman, този практически ориентиран модел бе създаден предимно за европейския пазар с цел привличане на семейства. Въпреки това неговата концепция и пътно поведение остават твърде далеч от традиционната философия и спортния дух, които почитателите очакват от баварската марка.

В подобна неизгодна позиция се намира и достъпният седан BMW Series 2 Gran Coupe

BMW намалява значително моделната си гама. Ето кои модели отпадат

Смисълът на този модел бе да служи като входна врата за по-млади купувачи и да оползотвори максимално архитектурата, споделена с BMW Series 1. Неговите пропорции обаче, ситуирани между класически седан и хечбек, както и усещането зад волана, правят характера му значително по-малко изразителен на фона на останалите членове от семейството на германския производител.

Особено спорно е присъствието и на всъдехода BMW XM

BMW намалява значително моделната си гама. Ето кои модели отпадат

Лансиран като самостоятелен plug-in хибриден флагман на спортното M подразделение с амбицията да съперничи на екзотики като Lamborghini Urus и Aston Martin DBX, моделът се сблъска с контрастни реалности. Изключително високата цена, прекомерно твърдото окачване и липсата на достатъчно съществени разлики в интериора спрямо BMW X5 M карат купувачите трудно да обосноват сериозната надценка.

Списъкът на потенциално излишните автомобили се допълва от BMW 4 Series Gran Coupe

BMW намалява значително моделната си гама. Ето кои модели отпадат

Неговата съдба е застрашена най-вече от вътрешна дублираща конкуренция. Паралелното му съществуване с новия електрически седан BMW i3 постепенно губи логика, тъй като и двата модела се борят за вниманието на една и съща аудитория, търсеща спортен профил с четири врати и висока практичност.

Интересна обаче остава позицията спрямо компактния хечбек BMW Series 1

BMW намалява значително моделната си гама. Ето кои модели отпадат

Експертите отбелязват, че баварците не бива да се отказват от този модел от начално ниво, но го съветват да направи крачка назад към корените си и да се завърне към архитектурата със задно предаване. Именно тази компоновка отличаваше първите две поколения на модела от съперниците в сегмента и им придаваше духа, присъщ на по-големите автомобили от Мюнхен.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Статията

    2 0 Отговор
    и заглавието малко се разминават. Това са само догадки или хвърляне на боб на шепа формуци, подобни на местните корифеи.
    Не е изючено някои модели да нямат продължение, но засега е мълчание от БМВ.

    Коментиран от #2

    20:34 05.08.2026

  • 2 Пилотът Гошу

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Статията":

    Ееее ти пък сега така да не вярваш на Славчев…

    20:48 05.08.2026

  • 3 Санкциите

    1 0 Отговор
    работят!

    20:49 05.08.2026

  • 4 хахахаха

    1 0 Отговор
    БМВ е китайски завод с емигранти работници и немски собственици, е поне основния пакет акции, всичко вътре е made in china, кикитата идват да им сменят софтуера, да им настройват роботизираните линии и да ги ремонтират, кажат ли кикитата и заводите спират на секундата, не са решили не са ги спрели, работил съм в БМВ та зная и съм го видял.

    21:43 05.08.2026

  • 5 млад еврас

    1 0 Отговор
    Китай всъщност вкарва ЕС в капана, в момента изкупуват всичко фалирало в ЕС направо на ишляме без пари, фабрики, цехове, заводи, складове и скоро в европа ще усетят яко дъха на дракона, засега еврастите усетиха само дъха на мечката, скоро и на дракона, Русия не я мислете, мечката и дракона работят в екип и нямат нужда да се превземат и завладяват. Също кики изкупува дългове на европа, а на САЩ са изкупили над 30% от дълга вече, имат пари угаждат си, САЩ вече усещат дъха на дракона и нямат шанс.

    21:44 05.08.2026