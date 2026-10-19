Toyota пуска изцяло нов 1.5-литров четирицилиндров мотор за следващата Corolla

Японският автомобилен производител Toyota подготвя мащабна технологична промяна за най-продавания автомобил в световната история. Следващото поколение на емблематичния модел Corolla се очаква да дебютира на глобалните пазари в края на 2027 година или в началото на 2028-а, като под предния си капак ще подслони изцяло новоразработена хибридна архитектура. В сърцето на тази система застава нов 1.5-литров четирицилиндров атмосферен двигател с вътрешно горене, носещ кодовото название N15.

Въпреки добавянето на един допълнителен цилиндър спрямо досегашния трицилиндров агрегат със същия работен обем, новото инженерно творение се отличава с удивително компактни габарити. Специалистите от Toyota са успели да свият общия физически обем на моторния блок с около 10 процента, а височината му е намалена със същия процент. Тази значителна корекция във външните размери отваря съвършено нови възможности пред дизайнерите, които планират да свалят линията на предния капак по-ниско към пътя. Резултатът от това ще бъде осезаемо подобрение в аеродинамичния профил на каросерията и намаляване на челното съпротивление.

Комбинацията от оптимизиран изгарящ процес в горивните камери и подобрената обтекаемост на силуета ще даде сериозно отражение върху ефективността. По първоначални вътрешни изчисления на марката, средният разход на гориво при новата Corolla Hybrid може да спадне с приблизително 12 процента. Японските автомобилни издания вече прогнозират впечатляващи постижения от над 30 километра с един литър гориво, което се равнява на под 3.33 литра на 100 километра пробег. За сравнение, настоящата Corolla Hybrid във версия с предно предаване постига до 29.8 км/л по цикъла WLTC на японския пазар.

Новата гама четирицилиндрови агрегати бе загатната от Toyota още през 2024 година. Тя е проектирана от самото начало за съвместна работа с модернизирани електродвигатели и батерийни блокове. Освен базовия 1.5-литров атмосферен вариант, инженерното семейство включва негова версия с турбокомпресор, както и мощен 2.0-литров турбомотор. В бъдещото поколение на Corolla вероятно ще намери място и турбинираният 1.5-литров агрегат, който се разработва като пряк и значително по-компактен заместник на част от досегашните 2.5-литрови атмосферни мотори. Новият турбоагрегат е с около 20 на сто по-малък като общ обем, но с 15 процента по-висок физически спрямо двигателите, които измества от гамата.

Конструктивно следващата Corolla ще стъпи върху изключително гъвкава платформа, способна да адаптира различни типове задвижвания според спецификите и зарядната инфраструктура на отделните пазари. Освен класическото хибридно задвижване, архитектурата ще позволява внедряването на plug-in хибридни системи, както и на напълно електрическа модификация. В базовото си изпълнение моделът запазва задвижването на предните колела, но за хибридните версии традиционно се предвижда и интелигентната система за задвижване на четирите колела E-Four с отделен електромотор на задната ось.

Стартът на производството на новата Corolla в Китай е насрочен за 2028 г. Впоследствие високоефективният 1.5-литров двигател ще се превърне в гръбнак за по-широка гама от компактни автомобили от портфолиото на Toyota и премиум бранда Lexus, сред които градските Yaris, Yaris Cross и кросоувъра LBX.