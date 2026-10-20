Шпионски микрофон в тоалетна хартия или защо ФБР арестува служител на OpenAI по подозрение в подслушване на ръководството

Федералното бюро за разследване арестува продуктовия мениджър Абдурахман Ал-Фозан по обвинение, че е инсталирал скрито аудиозаписващо оборудване в ключова конферентна зала на OpenAI. Разследващите подозират, че бившият вече кадър на стартъпа е опитвал да събира поверителна информация от срещи на висшето ръководство. От компанията потвърждават за инцидента, като уточняват, че към момента няма данни за изтичане на потребителски данни, софтуерен код или вътрешни параметри на моделите с изкуствен интелект.

Арестът е извършен в Сан Франциско, след като на 30 септември фирмената сигурност открива записващо устройство, прикрепено към гърба на телевизор в заседателната зала. Техниката е била замаскирана с парче тоалетна хартия и включена директно в USB порта за захранване. Според анализа от вътрешното разследване, микрофонът е бил поставен около 28 септември. За идентифициране на заподозрения OpenAI е използва специално разработени собствени AI модели, които са анализирали записи от охранителните камери и хронологията от криптираната памет на устройството.

Разследването разкрива, че Ал-Фозан не е имал официален достъп до въпросната зала, където се обсъждат най-чувствителните търговски и технологични стратегии. Видеозаписи от 5 октомври обаче го показват в непосредствена близост до помещението. Допълнително е открита чанта с лични документи и второ подслушвателно устройство в друга корпоративна сграда. В историята на търсенията през личния му акаунт в чатбот са намерени и специфични запитвания относно методи за непрекъснат аудиозапис и пренос на данни през Wi-Fi.

Задържаният служител е работил в OpenAI от юли миналата година до момента на ареста си, като е отговарял за развитието на софтуер, свързан с AI агенти. В професионалната си визитка той посочва образование от Масачузетския технологичен институт (MIT), както и предишен опит като старши системен инженер в Meta, Microsoft и SAP. Ал-Фозан е заемал и партньорска позиция в саудитския фонд за рисков капитал Raed Ventures, подкрепян от кралската фамилия на страната.

Техническият анализ показва, че за шпионажа е използван микроконтролер Seeed Xiao ESP32-S3 Sense – достъпен модул на стойност около 13 евро. Платката разполага с дигитален микрофон, слот за MicroSD карта и възможност за безжичен пренос на данни на къси разстояния чрез Wi-Fi. Разследването по случая продължава под прякото наблюдение на федералните власти.

Подозренията срещу него са свързани с мащабен шпионаж и целенасочено събиране на класифицирана корпоративна информация. Според прокуратурата и разследващите органи, той е използвал служебната си позиция и технически познания, за да прониква в стратегически зони на офиса, планирайки систематично извличане на търговски тайни, управленски решения и поверителни дискусии от най-високо ниво, което представлява сериозен пробив в сигурността на компанията.