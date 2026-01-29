Новини
Как Google ни „следи“ дори при заключен екран?

Как Google ни „следи“ дори при заключен екран?

29 Януари, 2026 14:40 1 690 2

  • google-
  • android-
  • следене-
  • подслушване-
  • глоба

Компанията плаща 135 милиона долара заради тайни записи в Android

Как Google ни „следи“ дори при заключен екран? - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Технологичният гигант Google склони да плати колосалната сума от 135 милиона долара, за да сложи край на дългогодишна съдебна битка. Причината? Сериозни обвинения, че операционната система Android е била програмирана буквално да „източва“ мобилни данни на потребителите без тяхното знание и съгласие.

Колективният иск, заведен в Калифорния, разкрива обезпокоителни практики. Според ищците, Google е събирала данни, пренебрегвайки волята на притежателите на смартфони. Ето кои са основните нарушения:

Следене при затворени приложения: Данните са продължавали да текат към сървърите на компанията, дори след като сте излезли от програмите.

Игнориране на настройките за местоположение: Изключването на GPS-а се е оказало по-скоро илюзорно.

Активност при заключен екран: Смартфонът ви е „говорил“ с Google, докато е стоял мирно на бюрото ви.

Ищците определят тези действия като „конверсия“ – термин, който в правото означава незаконно разпореждане с чужда собственост (в случая – вашия платен пакет мобилни данни).

Какво се променя за потребителите на Android?

Споразумението не е само за пари. То налага революционни промени в начина, по който операционната система взаимодейства с нас:

Задължително съгласие при старт: Още при първоначалната настройка на телефона, Google вече няма право да активира споделянето на данни по подразбиране.

Прозрачност в Google Play: Условията за ползване ще съдържат ясни предупреждения кога и как се използват вашите данни.

Лесен „OFF“ бутон: Настройките за поверителност ще бъдат опростени, за да може всеки с един клик да спре потока от информация към компанията.

Кой ще получи компенсация?

Според предварителното споразумение, участниците в колективния иск могат да получат до 100 долара на човек. Въпреки че сумата не е голяма за отделния потребител, тя изпраща мощен сигнал към Силициевата долина, че личните данни са неприкосновена собственост.

И докато Google твърди, че тези данни са били необходими за сигурността и производителността, съдът беше категоричен – потребителят трябва да е този, който държи ключа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 съмненията се потвърждават

    8 0 Отговор
    ----Активност при заключен екран: Смартфонът ви е „говорил“ с Google, докато е стоял мирно на бюрото ви.----
    Да го прочетат добронамерените политици, законодателно правещи ни зависими от "безпристрастните" смарт устройства.

    14:55 29.01.2026

  • 2 В гроба да ги занесат

    2 0 Отговор
    Никога не съм ползвал или стартирал GooglePlay, но в разхода на батерията е все в десятката.

    15:25 29.01.2026