Ултракомпактна електронна книга без Android

Новият модел се отличава от досегашната стратегия на марката, която разчиташе на операционната система Android и достъпа до приложения на трети страни като Google Play Books или Amazon Kindle. Boox Picco залага на различен подход — пълно олекотяване на системата с цел постигане на максимална компактност и бързина. Устройството разполага с дисплей с диагонал под 4 инча и изключително тънък профил, което позволява лесното му пренасяне дори в малък джоб. Очаква се моделът да стъпи на пазара през ноември на цена от около 90 евро (еквивалент на очакваните 100 долара).

Въпреки липсата на магазин за външни софтуерни решения, ергономията и хардуерното оборудване правят впечатление. Конструкцията включва регулируема подсветка за четене при всякакви светлинни условия, физически бутон тип „люлка“ за бързо прелистване на страници и допълнителни персонализируеми хардуерни бутони. Липсата на Android означава, че потребителите разчитат на родния каталог на бранда и стандартния формат за дигитални книги EPUB. За улеснение е предвидено специално мобилно приложение за бърз безжичен трансфер на документи директно от смартфон.

Отказът от сложна операционна система и инсталиране на тежки приложения се компенсира от изключителното удобство при работа с една ръка и ниската консумация на енергия. Макар част от технологичните ентусиасти да отбелязват липсата на магнитна стойка от типа MagSafe или Qi2.2 за закрепване към задната част на телефон, Boox Picco успя да привлече вниманието в Берлин като един от най-достъпните и практични спътници за любителите на четенето по време на път.