Край на мъките: Няколко Black Friday оферти, които ще променят представата ви за интелигентно почистване на дома

В ерата на интелигентния дом, където всяко устройство работи за нашето удобство, почистването вече не е досадно задължение, а прецизно изпълнена мисия. Водещите технологични компании преобръщат представите за грижата за пода, интегрирайки усъвършенствани AI алгоритми и мощни хардуерни решения. Сега, тази трансформация е още по-достъпна по време на офертите в рамките на кампанията "Черен петък", които определено отварят врати към тези иновации за всеки дом. сега ви разказваме една такава или иначе казано за супер лесно и ефективно почистване, базирано на алгоритми и дело на корифеите от Dreame.

Истинската стойност на новите роботизирани вертикални прахосмукачки се крие в техните усъвършенствани алгоритми за интелигентна навигация и избягване на препятствия. Тези машини не просто се движат – те разбират пространството. Системи като VersaLift™ и ProLeap™ гарантират, че роботът не просто минава покрай препятствията, а почиства под тях и ги преодолява плавно, правейки намесата на човека почти излишна. Това е премиум ниво на автономност, което вече, както споменахме, е достъпно за всеки.

Става дума за Dreame X50 Ultra – роботът, който мисли

X50 Ultra е върхът в роботизираното почистване, създаден за потребители, които търсят максимална мощност и нулева поддръжка. Иновацията тук е в комбинацията от изключителен хардуер и хирургическа прецизност. Всичко това води до безпрецедентна мощност. Със системата Vormax™ Suction до 20 000 Pa, този робот гарантира дълбоко почистване на килими и твърди настилки, което е далеч над общоприетите стандарти.

И това не е всичко. Умната прахосмукачка има и решение за косми: Четката HyperStream™ Detangling DuoBrush решава вечния проблем със заплетените косми, премахвайки 100% от тях – огромно облекчение за собствениците на домашни любимци.

Автономност и маневреност

Системите VersaLift™ (за почистване под мебели с височина до 9 см) и ProLeap™ (за преодоляване на прагове до 6 см) превръщат почистването в плавна, непрекъсната дейност. Добавете към това Dual Flex Arm технологията, която осигурява подобрена маневреност и покрива ъглите, които доскоро бяха пропуснати зони и вашият дом ще заблести.

Роботът разполага и с AceClean™ DryBoard функция за самопочистване и сушене на мопа, както и Intelligent PowerDock™ за автоматично изпразване и дозиране на препарата. Така вашата дейност се свежда до абсолютния минимум. Ако пък целите да спестите пространство от въпросната умна прахосмукачка, то има и друго решение.

Dreame L40s Pro Ultra - безконтактна поддръжка

Dreame L40s Pro Ultra се отличава като истински флагман в света на роботите прахосмукачки, като основното му предимство е пълната автономност на почистването, съчетана с изключителна мощност. Устройството е оборудвано с феноменалната всмукателна мощност от 19 000 Pa благодарение на системата Vormax™, което гарантира безпроблемното премахване на прах, косми и упорити замърсявания от всякакви настилки.

Ключово предимство е и иновативната станция Ultra Base, която превръща поддръжката в напълно безконтактна: тя не само автоматично изпразва контейнера за прах (осигурявайки до 100 дни работа без човешка намеса) и допълва вода, но и измива моповете с гореща вода при 75°C, последвано от горещо изсушаване, елиминирайки всякакви миризми и плесен. Добавяйки към това изтеглящата се странична четка и моп (Dual Flex Arm Technology) за безупречно почистване до самите ръбове и ъгли, както и навигацията с AI RGB камера и двойни лазери за прецизно избягване на препятствия, L40s Pro Ultra наистина предлага максимален комфорт и безупречна чистота без усилия.

Еволюция на мокрото почистване: Dreame H15 Pro Heat

За потребителите, които не правят компромис с хигиената, H15 Pro Heat предлага истинска чистота, благодарение на 85°C гореща вода, която разтваря упоритите и мазни петна, осигурявайки до 3 пъти по-добри резултати. Роботизираното рамо GapFree AI descendreach гарантира, че няма пропуснати места по ръбовете, а мощното засмукване от 22 000 Pa допълват това ултрапремиум почистване. Но, разбира се, има и далеч по нискобюджетни предложения, които също са безкомпромисни

Достъпност и персонализация: Dreame D20 Pro Plus

Моделът D20 Pro Plus е идеалният вход към автоматизираното почистване, предлагайки автоматично изпразване и мощност на засмукване до 13 000 Pa. Неговата HyperStream™ DuoBrush четка и разширяваща се странична четка осигуряват 100% покритие на ъглите с минимална нужда от ръчна намеса (до 150 дни без изпразване на 5-литровия прахоуловител). Това е иновация за всеки бюджет.

В заключение ще кажем, че тези усъвършенствани машини са доказателство, че технологиите не са лукс, а стойностна инвестиция в повече свободно време и по-добра хигиена. Интелигентните системи за навигация, съчетани с мощни хибридни решения за почистване, превръщат грижата за дома в едно от най-добрите технологични преживявания за правилно ориентираните потребители и заетите семейства.

* Dreame предоставя единствено препоръчителна информация. Специфичните промоционални продукти, детайли и цени се определят от нашите партньори