Собствениците на стари часовници Casio могат да ги превърнат във фитнес тракер за 47 евро

Собствениците на класическите модели Casio F-91W и други ретро часовници вече могат да им вдъхнат нов живот, превръщайки ги във функционален фитнес тракер. Това става възможно благодарение на Olle Watch, която предлага нов модул за подмяна на старата платка. Тази модификация разширява възможностите на часовника, който се произвежда повече от 36 години.

Лесна инсталация и Bluetooth свързаност

Модулът Olle Watch One е проектиран като пълна подмяна на стандартната платка и е съвместим с популярни модели като Casio F-91W, A158W, F-84W, A159W, A171W и W-59. Монтажът е изключително лесен – не изисква запояване или специални умения. Собствениците могат сами да сменят платката, като просто развият няколко винта.

След инсталацията, старата ви Casio придобива Bluetooth поддръжка, която позволява синхронизация с придружаващо мобилно приложение за Android и iOS.

Нови функции за 47 евро

Въпреки че Olle Watch One не превръща часовника в конкурент на Apple Watch, той добавя редица полезни функции:

Проследяване на стъпки: Чрез вграден акселерометър, часовникът може да брои стъпките и да издава силен звуков сигнал при достигане на зададена цел.

Автоматична настройка на времето: Часовникът се синхронизира с приложението за точна настройка на часа.

Допълнителни сензори: Добавен е и температурен сензор.

Подобрена подсветка: Новата LED подсветка е по-добра и предлага възможност за смяна на цвета, като може да се използва дори като мини фенерче.

Игри: Разработчиците са успели да интегрират поддръжка за две опростени игри – версия на блекджек и игра на пинг.

Модулът Olle Watch One може да бъде закупен за 47 евро. За тези, които предпочитат да не се занимават със смяна на платката, компанията предлага и предварително модифицирани часовници Casio F-91W-1 и A158W-1 с инсталиран модул за 85 евро.

По отношение на издръжливостта, благодарение на технологията Bluetooth Low Energy, батерията (CR2016) би трябвало да издържи приблизително 10 месеца, което, макар и по-малко от оригиналния часовник, е впечатляващо за добавените нови функции.