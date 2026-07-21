Идеален за жегите: Вентилаторът Zera Mini съчетава микроскопични размери с драстична мощност

С настъпването на летните горещини търсенето на компактни решения за лично охлаждане отбелязва значителен ръст. В отговор на тази тенденция технологичният бранд Zera представи новия си модел Mini – преносим вентилатор, чийто физически габарити не надвишават тези на стандартна запалка или кредитна карта.

Устройството се отличава с височина от едва 8 сантиметра и тегло от 69 грама, което го прави изключително удобно за ежедневно носене. Въпреки миниатюрния си корпус, гаджетът е оборудван с мощен безчетков електромотор, развиващ до 30 000 оборота в минута. Благодарение на тази инженерна спецификация, максималната скорост на генерирания въздушен поток достига 13 метра в секунда. За прецизно регулиране на въздушната струя е предвидена система със 100 отделни нива на мощност.

Автономията на вградената батерия варира спрямо избрания режим на работа. При минимална предавка вентилаторът може да функционира до 10 часа с едно зареждане, докато при използване на пълния си капацитет ресурсът осигурява около два часа непрекъсната работа. За максимално удобство в комплекта е включена универсална щипка, позволяваща стабилно закрепване към дрехи, шапки или презрамки на раници за работа без ръце.

В момента Zera Mini се намира в етап на набиране на средства чрез групово финансиране в платформата Kickstarter. За първоначалните поддръжници цената на базовата версия е определена на 29 долара, докато стандартната крайна продажна цена се очаква да бъде 49 долара. При успешно приключване на кампанията, първите глобални доставки са насрочени за ноември 2026 година.