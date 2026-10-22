Роботизиран червей използва вътрешен воден баласт за преодоляване на тежки терени (ВИДЕО)

Съвременната роботика продължава да черпи вдъхновение директно от природата, създавайки изумителни машини, които размиват границите между биология и механика. Учени от Инженерното училище „Тандон“ към Нюйоркския университет представиха впечатляващ нов прототип на име WorMa — мек робот с формата на червей, чиято уникална способност за придвижване се основава на прехвърляне на течности във вътрешността на неговата конструкция.

Иновативната машина е с дължина от половин метър и тежи малко над килограм, като структурата ѝ се състои от пет свързани сегмента, задвижвани от четири прецизни стави. Истинският инженерен трик обаче се крие в разположението на два латексови водни резервоара, разположени в двата края на тялото — в главата и в опашката. С помощта на централно разположена помпа роботът може динамично да премества около триста грама вода между резервоарите, променяйки мигновено своя център на тежестта спрямо терена.

Тази хидравлична система за балансиране дава на робота изключителна адаптивност в различни среди. При изкачване на стръмни наклони до деветнадесет градуса и половина водната маса се изпомпва към главата, което рязко увеличава сцеплението с повърхността. Когато машината навлезе във воден басейн, тежестта се прехвърля назад към опашката, повишавайки скоростта на плуване с над една четвърт. При преминаване през вертикални препятствия като стъпала с височина до петнадесет сантиметра, WorMa ритмично променя баласта си, за да стабилизира предната част и да издърпа останалата част от тялото нагоре.

Въпреки сериозния си потенциал за изследване на сложни крайбрежни и труднодостъпни райони, разработката все още е на ранен етап. В актуалната си версия роботът не разполага със собствени сензори за околната среда, което налага външно управление на водните потоци. Бъдещите планове на изследователския екип включват повишаване на дебита на помпата и пълна автономност, благодарение на която механичният червей ще разпознава типа на терена и сам ще преценява как да разпредели теглото си. Вижте повече във видеото.