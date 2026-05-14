Култовият робот C-3PO от "Междузвездни войни" оживя в гаража на фен (ВИДЕО)

14 Май, 2026 14:20 1 122 0

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Магията на „Междузвездни войни“ отново прекрачи границата между киното и реалността, благодарение на един талантлив калифорнийски инженер. Ентусиастът е успял да вдъхне живот на най-известния протоколен дроид в галактиката – C-3PO. И макар засега роботът да е ограничен само до своята емблематична златна глава, той притежава нещо много по-впечатляващо от тяло: способността да води напълно смислени и леко „обезпокоителни“ разговори с хората.

Това не е просто поредната играчка, която повтаря записани фрази! В сърцето на дроида пулсира микрокомпютър Raspberry Pi 5, който обработва всяка гласова команда локално. Това означава, че C-3PO не се нуждае от интернет или облачни услуги, за да ви разбере – той е напълно автономен мислител. Роботът слуша внимателно през скрит микрофон и отговаря с онзи специфичен, меланхоличен и леко панически тон, който познаваме от филмите.

Истинският „майсторлък“ обаче е в начина, по по който дроидът говори. Вместо да използва стандартни високоговорители, които често звучат плоско, инженерът е заложил на вибриращи елементи в корпуса. Така гласът става триизмерен и резонира директно от „металната плът“ на робота, правейки усещането за присъствие плашещо реално. Още по-невероятното е, че цялата конструкция е сглобена буквално от скрап материали – истинско доказателство, че за един джедай в инженерството отпадъците са просто неподозирани ресурси.

Зад „характера“ на този C-3PO стои сложен езиков модел, пречупен през специален филтър, който му придава онзи уникален, формален и леко песимистичен стил на общуване. Създателят на този технологичен шедьовър не е егоист – той е направил целия изходен код публично достъпен. Така всеки, който има малко свободно време, Raspberry Pi и кутия със стари болтове, може да се опита да си построи собствен галактически събеседник. Изглежда, че бъдещето, в което дроидите ще ни се оплакват от времето, е по-близо, отколкото предполагахме! Вижте повече във видеото.


