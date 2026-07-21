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Биовдъхновен робот, който може да лети, да се гмурка и да излита от водата (ВИДЕО)

Биовдъхновен робот, който може да лети, да се гмурка и да излита от водата (ВИДЕО)

21 Юли, 2026 15:30 683 4

  • робот-
  • масачузетски технологичен институт

Прототипът на MIT и EPFL тежи едва 250 грама и използва единствено махащи гъвкави крила за движение в две съвършено различни среди

Биовдъхновен робот, който може да лети, да се гмурка и да излита от водата (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Инженери от Масачузетския технологичен институт (MIT) съвместно с колегите си от Федералния политехнически институт в Лозана (EPFL) разработиха иновативен биовдъхновен робот, базиран на кинематиката на морските гмуркащи се птици. За разлика от стандартните амфибийни дронове, високотехнологичното устройство притежава уникалната способност да плава, да се потапя във водни басейни и да излита директно от водната повърхност без спомагателни витла, перки или допълнителни задвижващи механизми.

С общо тегло от скромните 250 грама, прототипът разчита изцяло на чифт гъвкави крила за постигане на тяга както във въздуха, така и под водата. Преодоляването на границата между двете среди представлява сериозно инженерно предизвикателство поради огромната разлика в плътността на флуидите. За да излети от водната повърхност, роботът извършва светкавичен преход за по-малко от секунда, генерирайки между осем и десет махания с крилата. Оптималната твърдост на крилните мембрани, скъсената геометрия на опашката и поддържането на специфичен ъгъл на издигане от около 70 градуса са ключовите параметри, гарантиращи успешното отлепване от водната повърхност.

Екипът от разработчици вижда сериозен потенциал в технологията за бъдещи екологични и научни мисии. Подобни летателни апарати биха могли самостоятелно и незабележимо да изследват сладководни езера, крайбрежни зони и уязвими морски екосистеми, вземайки проби и провеждайки измервания без смущения за местната фауна.

Допълнително предимство на разработката е нейната финансова достъпност – производствените разходи за сглобяването на един такъв прототип възлизат на приблизително 300 долара. С оглед на бързото развитие на проекта, изследователският екип вече е предоставил триизмерните CAD модели на устройството в отворен достъп за цялата световна научна общност. Вижте повече във видеото.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    0 0 Отговор
    Украйна харесва това. След някоя и друга година дроновете ще изпълзяват от к3н3fит3 на ушанките.

    Коментиран от #2

    15:38 21.07.2026

  • 2 Дедо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Иди първо виж Путин да не е под кревата .

    15:54 21.07.2026

  • 3 Смех

    0 0 Отговор
    Както винаги тук... свежи новини отпреди 2 седмици.

    15:54 21.07.2026

  • 4 мхмх

    0 0 Отговор
    на бай Ганьо от бг му дайте ракия водка бира кви са твз роботи ? бай Ганьо не мойе го изпие

    16:18 21.07.2026