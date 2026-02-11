Boston Dynamics научи робота Atlas да прави задно салто (ВИДЕО)

Едва ли има по-зрелищен начин да обявиш края на една ера и началото на нова, от това да накараш машина да лети във въздуха. Докато повечето от нас все още се опитват да разберат как точно работят алгоритмите на изкуствения интелект, хуманоидният робот Atlas на Boston Dynamics вече демонстрира физически възможности, които биха накарали и професионален атлет да завидни. В серия от кадри, които сякаш са излезли от научнофантастичен блокбъстър, металният атлет изпълнява перфектно „колело“, последвано от задно салто с приземяване, което би заслужило десетка на всяка олимпиада.

Пътят към това съвършенство обаче не е бил само блясък и аплодисменти. В духа на истинската журналистическа откровеност, компанията сподели и „кулисите“ на успеха – видео, показващо десетки болезнени падания, загуба на равновесие и дори комични приземявания на глава. Именно в тези моменти на провал се крие истинският триумф на технологията. Тази „последна разходка под слънцето“ за изследователската версия на Atlas бе проведена в тясно сътрудничество с Института по роботика и изкуствен интелект (RAI). Целта? Да се изстиска и последният процент от капацитета на дизайна и софтуера за управление.

Екипът, воден от визионера Марк Райбърт, обяснява, че тази изумителна пъргавина не е случаен фокус. Тя е плод на революционна система за обучение, която позволява на робота да пренесе наученото в дигитална симулация директно в реалния свят, без нужда от допълнителни настройки. Това „нулево прехвърляне“ е Светият Граал в роботиката, обещаващ стабилно и гъвкаво поведение във всяка ситуация.

Но докато изследователският Atlas прави каскади пред обективите, неговият по-прагматичен „брат“ вече облича работния гащеризон. Търговската версия на машината е готова за индустриалния фронт с впечатляващите 56 степени на свобода и ръце с тактилни сензори, способни на фини манипулации. Плановете вече са начертани с молив върху календара: Hyundai Motor Group официално обяви, че до 2028 година тези механични работници ще заемат местата си в завода им в Джорджия.

Първоначално Atlas ще се занимава с монотонното сортиране на детайли, но до 2030 година амбициите нарастват – машината ще трябва да сглобява сложни компоненти рамо до рамо с хората. Изглежда, че времето, в което роботите бяха просто скъпи лабораторни играчки, окончателно е изтекъл. Бъдещето идва със задно салто, а след това се хваща на работа. Вижте го.