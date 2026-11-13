ЕС заплашва британските електромобили с десетпроцентно мито от 2027 година

Европейският съюз хвърля ръкавица към британската автомобилна индустрия, подготвяйки се да наложи тежки митнически бариери върху електрическите превозни средства още в началото на идващата 2027 година.

Напрежението ескалира около строгите изисквания за локален произход на тяговите батерии, заложени в търговското споразумение след Брекзит от края на 2020 година, които целят стимулиране на вътрешното производство и драстично ограничаване на зависимостта от азиатски доставчици.

Първоначалният краен срок от януари 2024 година бе удължен в края на 2023 година след провала на редица мащабни индустриални проекти, но въпреки това повечето европейски производители все още не успяват да покрият необходимите обеми и продължават да разчитат на суровини и компоненти от Китай, Япония и Южна Корея.

Вътрешни предложения на Европейската комисия загатват за ново евентуално отлагане с около година, докато представителите на британския сектор настояват за удължаване на льоса поне до 2029 година, за да се гарантира пълното изграждане и разгръщане на местните мощности за батерии.

Сериозността на ситуацията се потвърждава от анализатори и асоциации като ACEA, които изчисляват, че липсата на гъвкавост може да засегне до 82 процента от изнасяните електрически автомобили и микробуси, генерирайки допълнителни финансови загуби от над 1,4 милиарда евро само в рамките на дванадесет месеца.

Организации като SMMT чрез своя директор Майк Гоуз предупреждават за катастрофални щети върху дълбоко интегрираните производствени вериги на двата пазара, призовавайки за спешни компромисни решения на предстоящите срещи на високо равнище.

Освен спорните правила за произход, държавните делегации планират да обсъдят потенциалното участие на британски производители в специализирани европейски програми за индустриална подкрепа, както и синхронизирането на общата търговска политика спрямо настъпващите китайски марки.

Официално окончателно решение все още липсва, като при провал на преговорите хиляди електрически автомобили рискуват да загубят своето безмитно предимство при преминаване на границата между Обединеното кралство и Европейския съюз от първи януари 2027 година.