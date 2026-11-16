Във Великобритания създадоха електрически двигател с мощност 952 к.с. без редкоземни материали

Скъпите суровини от далечни краища на света отдавна са ахилесовата пета на съвременната електрическа мобилност, но изглежда, че на този технологичен монопол му се вижда краят. Британската технологична фирма Advanced Electric Machines, позната в индустрията като AEM, хвърли ръкавицата на традиционното автомобилостроене по време на престижното изложение IAA Transportation 2026 в Хановер. Там компанията разкри впечатляващите параметри на своя най-нов електрически мотор Titan, конструиран специално за тежката транспортна индустрия.

В основата на този инженерен пробив стои пълният отказ от постоянни магнити, за чиято изработка обикновено се изискват дефицитни редкоземни метали. Вместо да разчитат на скъпи и труднодостъпни ресурси, британските специалисти са заложили на далеч по-достъпни алтернативи като стомана и алуминий. Нещо повече, амбициозният екип работи усилено и по пълното елиминиране на медта от своите силови агрегати, макар че към момента точният принцип на работа на тяхната патентована технология HDRM остава в строга тайна.

Въпреки липсата на традиционните скъпи елементи, сухата статистика на Titan кара мнозина конкуренти да повдигнат вежди. Като най-мащабния и мощен представител в гамата HDRM, новият агрегат развива пикова мощност от 700 kW, което се равнява на внушителните 952 конски сили, придружени от колосален въртящ момент от 5000 Nm. В режим на продължително и непрекъснато натоварване, каквото е ежедневието на тежките камиони, моторът поддържа стабилни 500 kW (680 к.с.) и 3500 Nm. Всичко това е постигнато при максимални обороти от 4000 об/мин и удивително ниско собствено тегло от едва около 200 килограма.

За да изстискат подобна специфична мощност от толкова компактно тяло, конструкторите са внедрил иновативна архитектура на плътни намотки в комбинация с усъвършенствана охладителна система. Екструдираният корпус дава възможност дължината на самото устройство да варира според нуждите, а гъвкавият дизайн позволява монтирането на най-различни изходни валове. По този начин Titan може да се впише безпроблемно в задвижването на широка гама от тежки машини и специализирано оборудване.

Отсъствието на постоянни магнити носи със себе си и редица експлоатационни плюсове, които на практика решават стари главоболия в сектора. Според създателите си агрегатът е напълно имунизиран срещу опасността от размагнитване при екстремни работни температури и високи обороти. Вграденият режим на свободен ход позволява на превозното средство да се движи по инерция, без да генерира излишно съпротивление или тягов момент, а специфичната конструкция изглажда характерните за някои електромотори пулсации на въртящия момент.

От гледна точка на безопасността и интеграцията нещата също изглеждат обещаващо, тъй като разработката е съвместима с разнообразни инвертори на пазара. От AEM подчертават, че при евентуална техническа авария моторът не генерира опасни токове на късо съединение, нито пък вредна обратна електродвижеща сила. Единствената въпросителна засега остава точният коефициент на ефективност на новия агрегат, който британците все още пазят в резерв.

Към днешна дата иновативният Titan съществува единствено под формата на детайлен триизмерен дигитален модел, но плановете за неговото материализиране са съвсем конкретни. Първите реални прототипи за изпитания трябва да бъдат готови и предоставени на партньорите през третото тримесечие на 2027 година.

Самата компания Advanced Electric Machines започва своя път през 2017 година като научен проект към университета в Нюкасъл и бързо се утвърждава като пионер при безмагнитните електродвигатели. Успехите на британците не остават незабелязани от инвеститорите и индустрията, като съвсем наскоро фирмата си осигури два ключови договора за разработка на задвижвания за леки автомобили и успя да привлече свеж капитал в размер на 16 милиона паунда, или приблизително 21,2 милиона долара, за развитие на технологиите си от следващо поколение.