Китайските електромобили и хибриди ще поскъпнат от пролетта на следващата година

Световният автомобилен пазар е изправен пред нов ценови скок, след като финансовото министерство в Пекин взе решение да затегне данъчната политика спрямо собствената си автомобилна индустрия. Считано от 1 април 2027 година Китай намалява ставката за възстановяване на данъка върху добавената стойност (ДДС) при износ на електрически превозни средства и plug-in хибриди от досегашните 13% на 9%. Тази мярка важи за всички глобални пазари, включително Европа, където китайските производители до момента разчитаха на агресивна ценова политика, за да печелят дял.

Промяната в данъчния режим с 4 процентни пункта отнема от китайските износители пълното възстановяване на налога, което ползваха досега. От пекинското ведомство аргументират решението си с факта, че международните продажби на зелени автомобили са натрупали достатъчен собствен ресурс и вече няма нужда от толкова мащабна държавна подкрепа. Повод за тази самочувствие дава статистиката за първите девет месеца на 2026 г., през които китайският износ на електрически и хибридни модели е надхвърлил 4 милиона бройки, отбелязвайки рекордния ръст от 130% на годишна база. Основни двигатели зад този бум остават технологични гиганти като BYD и Geely.

Новите разпоредби засягат широк спектър от транспортни средства – от пътнически електромобили и зареждаеми хибриди до електрически автобуси и влекачи. В същото време автомобилите с конвенционални бензинови и дизелови двигатели остават извън обхвата на ограниченията и техните производители ще продължат да се възползват от пълното 13-процентово възстановяване на данъка.

Макар разликата от четири процента да изглежда незначителна на пръв поглед, тя ще нанесе сериозен финансов удар върху резултатите на компаниите. Според финансови анализи, маржът на марки като BYD например, може да спадне значително. В най-критично положение обаче се намират независимите търговци и фирмите-посредници за алтернативен износ, които функционират при минимални маржове и са застрашени от фалит. Ситуацията за тях се усложнява допълнително от строгите вътрешни регулации за износ и постепенната отмяна на данъчните облекчения за местни купувачи в самия Китай.

Но едно е ясно, водещите автомобилни концерни едва ли ще се съгласят да поемат тези загуби за сметка на собствената си рентабилност и почти със сигурност ще прехвърлят данъчната тежест върху крайните потребители в чужбина. Това означава, че от пролетта на 2027 година купувачите на китайски електрически и хибридни модели в Европа ще трябва да се подготвят за по-високи крайни цени.