Още един рекорд в термоядреното съоръжение в Оксфорд (ВИДЕО)

Учени и инженери от EUROfusion в Управлението по атомна енергия на Обединеното кралство в Оксфорд са регистрирали рекордните 59 MJ продължителна термоядрена енергия, повече от двойно повече от предишния рекорд (22 MJ), поставен през 1997 г.

Записите и научните данни, получени от тези експерименти, осигуряват основата за усъвършенстване на новите технологии на комплекса ITER, по-голяма и по-усъвършенствана версия на JET.

ITER е международен изследователски проект за термоядрен синтез, подкрепен от Китай, Европейския съюз, Индия, Япония, Южна Корея, Русия и Съединените щати.

Представеното видео от съоръжението Joint European Torus демонстрира процесите, протичащи вътре в реактора. Комбинирането на деутерий и тритий води до образуването на прегрята плазма под формата на тор.

Температурата в тази област достига рекордните 100 милиона градуса и се образува хелий. Процесът на синтез продължава 5 секунди и е заснет на камера, поставена вътре в реактора. Вижте.

