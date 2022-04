GAZ тества собствена автоматична трансмисия

GAZ Group съобщи за тестването на нова автоматична трансмисия, разработена в собствения ѝ Обединен инженерен център (JEC). Доклад за това се появи на страниците на корпоративното издание Avtoz@vodets.

Шестстепенната хидромеханична автоматична трансмисия GMP800 е предназначена за превозни средства, произведени от групата GAZ с двигател YaMZ-534. Превозните средства са автобуси PAZ Vector Next и LiAZ-4292 Cursor, камиони GAZon Next и Sadko Next ... С една дума, всичко, на което е инсталиран двигателят YaMZ-534.

Разработката отнема няколко години, пилотна партида беше тествана на полигона на НАМИ, а през 2021 г. дойде време и зареални пътни тестове. През цялата миналата година такива кутии имаше в шест автобуса PAZ Vector Next, работещи по три маршрута в Нижни Новгород, а тази година беше добавен още един. Всички маршрути свързват планинските и крайречните части на града, имат изкачвания и спускания и се характеризират с интензивен трафик.

Към днешна дата автобусите вече са изминали до 90 хиляди километра. Въз основа на резултатите от тестовете са направени някои промени в дизайна, насочени към увеличаване на издръжливостта, софтуерът се финализира за подобряване на плавността на превключването. Паралелно с автобусите PAZ кутията е тествана на 14 различни модела и модификации на оборудване.