Какви опасни изненади може да ви поднесе вариаторната трансмисия в летните жеги?

CVT трансмисиите се използват от автомобилните производители във все повече модели. А купувачите са щастливи да купуват с този тип „автоматик“, защото е по-евтин, но много от тях не знаят какво да правят, когато впоследствие се изправят пред специфични проблеми с „вариатора“. Разказваме ви какво може да се случи с вариаторните трансмисии през топлия сезон.

Прегряване

Прегряването е основният признак за предстоящи сериозни проблеми със CVT трансмисията. В повечето случаи собственикът на автомобила научава за това чак когато светне контролната лампа на таблото, но преди това проблемът може да се усети чрез леки "тръпки" и „ритници“, които поразклащат автомобила, особено при ниски обороти на двигателя.

Защо прегряването е опасно?

Нормалната температура на работната течност във вариатора е около 60-70 ° C. При прегряване понякога тя се повишава над 100-120 ° C. В същото време ефективността на смазване на триещите се части на агрегата намалява и тяхното износване се ускорява рязко - включително на конусите и ремъка на вариатора. При температури над 120 ° C тази течност обикновено започва да се полимеризира, напълно разграждайки се ...

По този начин, ако не обърнете внимание на подръпванията/ритниците в трансмисията и не вземете веднага мерки за отстраняване на проблема с прегряването, вариаторната скоростна кутия може да се повреди много бързо.

Какви са възможните причини за прегряване на CVT?

Най-често срещаният проблем е свързан със запушването на радиатора за охлаждане на скоростната кутия. Обикновено той се намира някъде в долната част на отделението на двигателя. Прах, мръсотия, насекоми и други боклуци запушват и мачкат пчелната му пита.

И ако през зимата, спад в ефективността на охлаждане на работната течност на вариатора не се усеща, тогава при 30-градусова жега този факт ще възникне пред собственика на автомобила в пълния си блясък. Решението на този проблем е съвсем просто. Достатъчно е да демонтирате бронята и да измиете CVT радиатора с водоструйка, но не такава с прекалено силно налягане.

Ниво на смазочна течност

Друг проблем е свързан с нивото на смазочната течност в трансмисията. Когато няма достатъчно от нея, агрегата не може да се охлади, а в летните жеги прегряването в този случай е неминуемо. Ако забележите спад в нивото, трябва незабавно да го допълните. Освен това е по-добре дори такава проста операция да се повери на специалист, тъй като спад в нивото на течността не може да се случи сам по себе си. Най-вероятно тя е "избягала" през непредвидена пролука.

Следователно, освен доливане, ще трябва да откриете откъде е теча и да замените износеното уплътнение. Тази операция ще струва повече от измиването на радиатора, но все пак ще много по-евтина от сериозния ремонт на скоростната кутия, който ще се наложи след прегряването ѝ.

Филтърът

Финият филтър на работната течност, запушен с продукти от естественото износване на кутията, също може да причини прегряване на CVT. Намаляването на дебита, причинен от запушването, също намалява ефективността на охлаждане на вариатора. При студено време може да не се усеща, но при жега - това е задължително! Премахването на такъв проблем също трябва да бъде поверено на специалист, защото заедно с подмяната на филтъра, си струва да смените цялата течност в скоростната кутия - за да забравите за подобни проблеми за дълго време.