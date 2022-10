YouTube е на крачка от това да прогони потребителите си

Платформата за споделяне на видеа – YouTube е на крачка от това да прогони дори най-верните си потребители след поредно решение в ущърб на своите ползватели. След като преди месец ви информирахме за това, че някои потребители виждат изключително много реклами преди видео, сега в социалните мрежи се появиха оплаквания и от друга функция.

До момента потребителите можеха да избират в каква резолюция да гледат качените видеоклипове в платформата, като това включваше дори и най-високото 4К качество. Това, обаче се е променило или поне за някои потребители, които публикуваха снимки на които се вижда, че тази функция е достъпна само с Premium акаунт. Кадрите бяха споделени от потребител с никнейма sondesix и показват разликата между premium и обикновен акаунт.

So, after testing up to 12 ads on YouTube for non-Premium users, now some users reported that they also have to get a Premium account just to watch videos in 4K. pic.twitter.com/jJodoAxeDp