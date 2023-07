Samsung Fashion Show – Samsung България и Just Cavalli с първо по рода си ексклузивно шоу

За всички е ясно, че в света на високите технологии модата играе все по-голяма роля. А основна заслуга за тази тенденция имат едни от първенците в бранша - Samsung. И точно поради тази причина най-новите мобилни устройства Samsung Galaxy ще бъдат показани на живо у нас, в деня на световната си премиера, с първото по рода си ексклузивно шоу.

Модата среща най-високотехнологичните мобилни устройства на нашия пазар, като това ще се случи на живо на 26 юли от 20:00 часа в центъра на София в рамките на Samsung & Just Cavalli Fashion Show. Именно на 26 юли те ще бъдат показани за първи път, както у нас, така и навсякъде по света, а пред НДК тази премиера ще бъде съчетана с ексклузивно ревю на непоказвани модели на модния бранд Just Cavalli, както и с концерт на Васил Найденов и Михаела Филева.

Така Samsung България обявява 26 юли 2023 г. за Samsung Fashion Day. Технологичният гигант кани феновете на технологиите и модата да видят най-новото от тези два свята на живо на 26 юли точно в 20.00 часа. Премиерата ще бъде съпътствана от музикално-светлинен спектакъл на фонтаните пред Националния дворец на културата (НДК) в София.

Както вече споменахме, освен най-новите попълнения във флагманската линия Samsung Galaxy, гостите на този спектакъл ще станат свидетели, ексклузивно за България, и на новите колекции на марката Just Cavalli – „Пролет/Лято 2024“ и „Есен/Зима 2023/24“. Събитието е резултат от ексклузивното партньорство на Samsung България и световния моден бранд Just Cavalli, а специален гост на спектакъла пред НДК ще бъде Даниеле Ломбардо, главен дизайнер на бранда Just Cavalli. И всичко това с вход свободен.

Няколко часа преди това, от 14:00 ч., в рамките на глобална онлайн-премиера Galaxy Unpacked, Samsung ще представи за първи път в света новите си продукти от портфолиото Galaxy. Най-запалените фенове могат да наблюдават премиерата, излъчвана директно от Сеул, на www.samsung.com/bg. А под мотото „Flip-ни и ти в новия тренд“, в рамките на шоуто пред НДК от 20:00 часа, под светлините на прожекторите ще могат да се видят и на живо най-новите смарт устройства на Samsung.

Локацията за Samsung Fashion Show не е случайна. Samsung България, съвместно със Столична община, избра фонтаните пред НДК, емблематично за София място, което е лесно достъпно пеша, за да могат гостите на шоуто да дойдат без автомобилите си в подкрепа на каузата за здравословен и природосъобразен начин на живот „Ходенето е модерно“. Каузата е в съзвучие и с политиките на Столична община да насърчава гостите и жителите на града да ходят пеш и да се движат повече. Грандиозният спектакъл на Samsung България и Just Cavalli се осъществява в партньорство със Столична община, модна агенция „Визаж“ и Евгения Калканджиева.