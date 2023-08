Tesla предлага безплатно зареждане в цяла Европа, но само днес

Днес Tesla Европа отбелязва 10 години от откриването на първите станции Supercharger на континента на 29 август 2013 г. Компанията отбеляза годишнината с публикация в X (бивш Twitter), в която напомня на своите последователи, че на днешния ден преди 10 години в Норвегия бяха открити първите шест станции Supercharger.

"Сега нашата мрежа обхваща 36 държави, над 1000 обекта и над 13 хил. Supercharger-а - позволявайки свобода на пътуването, независимо от дестинацията ви", написаха от Tesla. Постът беше придружен от рекламен видеоклип, в който потребителите на Tesla карат своите автомобили, зареждат ги на станциите Supercharger в цяла Европа и прекарват време в своите електромобили, докато ги зареждат.

10 years ago today, the first 6 Supercharger stations opened in Norway.



Now, our network spans 36 countries, 1000+ sites & 13k+ Supercharger posts—enabling freedom of travel, no matter your destination 🌍 pic.twitter.com/XGgrunRzZE