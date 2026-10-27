Павел Попандов пред ФАКТИ: Когато говорим за гласуване, никога не съм симпатизирал на равнодушните (ВИДЕО)

Когато говорим за гласуване, никога не съм симпатизирал на равнодушните, защото това е типична българска черта. След това човек е недоволен, след това критикува, но самият той не си е мръднал пръста, за да направи опит да промени нещо. Не е упражнил, така да се каже, висшето си право да гласува. Дори ми се е случвало да отида да гласувам и да отбележа „Не подкрепям никого“, но винаги съм гласувал. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ актьорът Павел Попандов.

„Колкото до това, което се случи сега след първия тур на президентските избори, социологическите прогнози даваха голяма преднина на Йотова пред Гюров. Това до голяма степен успокои много от избирателите и те си казаха: „То е ясна работата“. Но се оказа, че не е ясна, защото от другата страна се мобилизират“, добави гостът.

„И нещо, което за мен е изумително, е появата на толкова много мераклии в тази битка за президентския стол. Такова нещо не съм виждал от първите президентски избори. На какво стъпват тези хора, за да участват? Да, сега вече разбирам, че става въпрос за дребна печалба. Дават се 20 хиляди евро за медиен пакет и те правят някаква размяна, от която печелят на дребно“, каза още Попандов.

„В Кърджали имаше хора, на които им беше наредено да не гласуват. Аз съм го казвал това. Играл съм в много постановки в Кърджали, а често цитирам романа на Гогол „Мъртви души“. И там се казва така: ако не се отчетеш с определен брой гласове, ти си свършен, ще си загубиш работата. А там заплахата е страхотна, защото безработицата е голяма, а възможностите за поминък са елементарни — или тютюн, или картофи. Това не ти дава широка възможност за избор. И тези хора действително са превърнати в мъртви души. Лошото е, че спекулантите, които ги командват — и Доган, и Пеевски — са хора, които през годините са доказали каква стойност имат и какво място заемат в нашето общество. И затова сега, на тези избори в Кърджали, хората не посмяха да гласуват. Така им беше наредено“, добави Попандов.



„Ако трябва да наречем нещата с истинските им имена, нека да си представим следната ситуация. В момента Илияна Йотова е президент. Като държавен глава, поради ситуацията в момента, тя трябва да се срещне с хора, които са на нейно ниво и да продължи тази линия, която е следвала президентството. В обратния вариант да си представим, че Гюров е президент и така се случи, че той не може да изпълнява своите задължения и трябва да ги изпълнява Кандев. Е, какво ще стане тогава? Ами, ние дали ще повторим тази случка с глухонемия български премиер Бойко Борисов, който не можа да научи за 15 години как е „добър ден“ на английски и „довиждане“. Ходеше като глухоням, отдаваше чест, това беше позор. Изпитвах наистина мъка от това, че имам такъв премиер. Същият е Кандев. Не може всеки да има претенциите да се бори за поста на президент и вицепрезидент. Това е много отговорна работа. Това е лицето на нацията. И действително ако в една такава ситуация, да не дава Господ, паднем, ще бъде много лошо“, разкри още Павел Попандов.

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