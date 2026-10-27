Павел Попандов пред ФАКТИ: Когато говорим за гласуване, никога не съм симпатизирал на равнодушните (ВИДЕО)

Когато говорим за гласуване, никога не съм симпатизирал на равнодушните, защото това е типична българска черта. След това човек е недоволен, след това критикува, но самият той не си е мръднал пръста, за да направи опит да промени нещо. Не е упражнил, така да се каже, висшето си право да гласува. Дори ми се е случвало да отида да гласувам и да отбележа „Не подкрепям никого“, но винаги съм гласувал. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ актьорът Павел Попандов.
„Колкото до това, което се случи сега след първия тур на президентските избори, социологическите прогнози даваха голяма преднина на Йотова пред Гюров. Това до голяма степен успокои много от избирателите и те си казаха: „То е ясна работата“. Но се оказа, че не е ясна, защото от другата страна се мобилизират“, добави гостът.
„И нещо, което за мен е изумително, е появата на толкова много мераклии в тази битка за президентския стол. Такова нещо не съм виждал от първите президентски избори. На какво стъпват тези хора, за да участват? Да, сега вече разбирам, че става въпрос за дребна печалба. Дават се 20 хиляди евро за медиен пакет и те правят някаква размяна, от която печелят на дребно“, каза още Попандов.
„В Кърджали имаше хора, на които им беше наредено да не гласуват. Аз съм го казвал това. Играл съм в много постановки в Кърджали, а често цитирам романа на Гогол „Мъртви души“. И там се казва така: ако не се отчетеш с определен брой гласове, ти си свършен, ще си загубиш работата. А там заплахата е страхотна, защото безработицата е голяма, а възможностите за поминък са елементарни — или тютюн, или картофи. Това не ти дава широка възможност за избор. И тези хора действително са превърнати в мъртви души. Лошото е, че спекулантите, които ги командват — и Доган, и Пеевски — са хора, които през годините са доказали каква стойност имат и какво място заемат в нашето общество. И затова сега, на тези избори в Кърджали, хората не посмяха да гласуват. Така им беше наредено“, добави Попандов.
„Ако трябва да наречем нещата с истинските им имена, нека да си представим следната ситуация. В момента Илияна Йотова е президент. Като държавен глава, поради ситуацията в момента, тя трябва да се срещне с хора, които са на нейно ниво и да продължи тази линия, която е следвала президентството. В обратния вариант да си представим, че Гюров е президент и така се случи, че той не може да изпълнява своите задължения и трябва да ги изпълнява Кандев. Е, какво ще стане тогава? Ами, ние дали ще повторим тази случка с глухонемия български премиер Бойко Борисов, който не можа да научи за 15 години как е „добър ден“ на английски и „довиждане“. Ходеше като глухоням, отдаваше чест, това беше позор. Изпитвах наистина мъка от това, че имам такъв премиер. Същият е Кандев. Не може всеки да има претенциите да се бори за поста на президент и вицепрезидент. Това е много отговорна работа. Това е лицето на нацията. И действително ако в една такава ситуация, да не дава Господ, паднем, ще бъде много лошо“, разкри още Павел Попандов.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво на Попандов
Коментиран от #42, #49
14:41 27.10.2026
2 ГЕРБ СДС подкрепиха
После да няма изказвания от рода на ние не правим сглобка и сме независими от бивши които искахме да премахнем от властта.
14:42 27.10.2026
3 Робот
14:43 27.10.2026
4 Кенефите, като избирателни урни
Дали ще изберете ВТБ или ВКР, всичките им пътища видят към Феодална Русия, но едните се придвижват по-бързо към Нея, а другите са раздвоени, понеже са следващото поколение.
14:44 27.10.2026
5 Само
14:44 27.10.2026
6 Дядя дръмпирушка-Мисли по ракиено време!
Коментиран от #10, #39
14:45 27.10.2026
7 Бъркаме
Коментиран от #14
14:46 27.10.2026
8 има ли патент
14:46 27.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тошо
До коментар #6 от "Дядя дръмпирушка-Мисли по ракиено време!":Това от кой пленум го преписа?
14:47 27.10.2026
11 смях в залата
Коментиран от #16
14:47 27.10.2026
12 Нешка
14:49 27.10.2026
13 Дара
14:49 27.10.2026
14 Почвай да си бъркаш
До коментар #7 от "Бъркаме":в петроханския проход
14:50 27.10.2026
15 Теслатъ
Коментиран от #17, #33, #38
14:51 27.10.2026
16 ти забрави ли как Гюровица месачката на
До коментар #11 от "смях в залата":тутманик и по съвместителстов мотокаристка, и комбайнерка подписа 10 годишно споразумение без мандат от Народното събрание?
14:51 27.10.2026
17 Дефинирай
До коментар #15 от "Теслатъ":свобода!
Коментиран от #26
14:52 27.10.2026
18 Всички нафталини под строй и с песен
И постигат обратен ефект.
14:53 27.10.2026
19 Силиций
14:53 27.10.2026
20 Пасьола
14:54 27.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Бог да прости
14:55 27.10.2026
23 Хомосъветикyc си отива, идва светлина
Коментиран от #34
14:56 27.10.2026
24 Абе
14:56 27.10.2026
25 Шашка
Коментиран от #46
14:56 27.10.2026
26 Теслатъ
До коментар #17 от "Дефинирай":""""Дефинирай свобода!""""" ----- Много накратко - Обратното на Пет Века Османско Робство, а не "присъствие"!!!!!
Коментиран от #29, #47
14:57 27.10.2026
27 Да излезнат
14:57 27.10.2026
28 смях в залата
14:58 27.10.2026
29 Дефинирай
До коментар #26 от "Теслатъ":робатво!
Коментиран от #31
14:58 27.10.2026
30 Тъй де
14:59 27.10.2026
31 Дедо Йото
До коментар #29 от "Дефинирай":Робство е,че не сме избирали султана!Демократично!
Коментиран от #36
15:00 27.10.2026
32 Абе смешен
15:01 27.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ванга го предрече
Коментиран от #44, #45, #52
15:04 27.10.2026
36 Здравей дядо
До коментар #31 от "Дедо Йото":Нашия султан Урсула избирахме ли го.....
Халиф кая избирахме ли.
И преди и сега кой пита стадото дядо.
Кой се интересува. Само го стрижат и доят
15:04 27.10.2026
37 Павката
15:07 27.10.2026
38 Хаспел
До коментар #15 от "Теслатъ":Никой нищо не ти е подарил Ганьо!
Платили сме си всичко и то пре- скъпо!
И продължаваме да плащаме!
Нищо не е безплатно на този свят...
15:08 27.10.2026
39 Коментар
До коментар #6 от "Дядя дръмпирушка-Мисли по ракиено време!":Такъв беше Бойко Борисов, но вие предпочетохте Радев и високи цени
15:11 27.10.2026
40 Г-н Попандов изигра култова роля
15:12 27.10.2026
41 Тя цялата гоцеделчевска двойка е комична
На всички е ясно, че това са фигуранти и че Радев ще командва и едните, и другите.
15:14 27.10.2026
42 "не се бил продал"
До коментар #1 от "Браво на Попандов":А не се ли усещате как лекинко прави реклама на Йотова. Всички са активирани да агитират, кой както може - някои по-изискано, като Попандов, а други не чак толкова.
15:15 27.10.2026
43 Поппандов
15:15 27.10.2026
44 Значи,
До коментар #35 от "Ванга го предрече":жената на Навални.
Щото тукаш утре блата ги чресушихме и газим в руското.
15:17 27.10.2026
45 Ванга
До коментар #35 от "Ванга го предрече":никога не е пророкувала. Тя е медиум, в който се вселяват духове и тя черпи информация от мъртвите за живите. Дори не можа да пророкува смъртта на Людмила Живкова.
15:18 27.10.2026
46 Българи и едновремешни комунисти
До коментар #25 от "Шашка":не е едно и също старшинка.
Коментиран от #51
15:19 27.10.2026
47 И обратното на век руско робство,
До коментар #26 от "Теслатъ":а не присъствие.
15:21 27.10.2026
48 до 1- и "прогресивен" лаекй
15:23 27.10.2026
49 Продаде се
До коментар #1 от "Браво на Попандов":получава допълнително държавна пенсия в размер на 700 лева от 2018, отделно от полагащата му се за труд. Този е мазник като Кирил Вълчев.
15:28 27.10.2026
50 Тъжно
Слагач с колониално мислене - Боко не говорел чужди езици...лошото е, че Боко и останалите говорещи чужди езици смятат българите за идиоти и управляват на инат в лична полза, без да отчитат обществения интерес и желанията на българите, не допуснаха нито един референдум и нанесоха огромни щети на много хора, развратиха народа и съсипаха държавността и бъдещето на децата ни.
Пародия на избори, лъжа, измама и злоупотреба - така се симулира избора от мафиотите, яхнали властта.
Не са равнодушни българите. Омерзени са, отвратени са от глупави, алчни егоисти, които лъжат и крадат безсрамно и безнаказано.
Бойкотът на фалшивите избори остана единствената мирна форма на съпротива.
А този дядо да си гледа старините и да не става за резил в услуга на прогнили морално тарикати.
15:32 27.10.2026
51 Шашка
До коментар #46 от "Българи и едновремешни комунисти":А комуиистите са основоположниците на капитализЪма така, че нИ ВЪ разбрах сър.
15:35 27.10.2026
52 Струмски костур
До коментар #35 от "Ванга го предрече":Да, но не е тази.
15:36 27.10.2026