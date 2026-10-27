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Павел Попандов пред ФАКТИ: Когато говорим за гласуване, никога не съм симпатизирал на равнодушните (ВИДЕО)

Павел Попандов пред ФАКТИ: Когато говорим за гласуване, никога не съм симпатизирал на равнодушните (ВИДЕО)

27 Октомври, 2026 14:37 1 095 52

  • павел попандов-
  • борисов-
  • йотова-
  • гюров-
  • избори-
  • президент-
  • кандев

Дали ще повторим тази случка с глухонемия български премиер Бойко Борисов, който не можа да научи за 15 години как е „добър ден“ на английски и „довиждане“, казва гостът

Павел Попандов пред ФАКТИ: Когато говорим за гласуване, никога не съм симпатизирал на равнодушните (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Когато говорим за гласуване, никога не съм симпатизирал на равнодушните, защото това е типична българска черта. След това човек е недоволен, след това критикува, но самият той не си е мръднал пръста, за да направи опит да промени нещо. Не е упражнил, така да се каже, висшето си право да гласува. Дори ми се е случвало да отида да гласувам и да отбележа „Не подкрепям никого“, но винаги съм гласувал. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ актьорът Павел Попандов.

„Колкото до това, което се случи сега след първия тур на президентските избори, социологическите прогнози даваха голяма преднина на Йотова пред Гюров. Това до голяма степен успокои много от избирателите и те си казаха: „То е ясна работата“. Но се оказа, че не е ясна, защото от другата страна се мобилизират“, добави гостът.

„И нещо, което за мен е изумително, е появата на толкова много мераклии в тази битка за президентския стол. Такова нещо не съм виждал от първите президентски избори. На какво стъпват тези хора, за да участват? Да, сега вече разбирам, че става въпрос за дребна печалба. Дават се 20 хиляди евро за медиен пакет и те правят някаква размяна, от която печелят на дребно“, каза още Попандов.

„В Кърджали имаше хора, на които им беше наредено да не гласуват. Аз съм го казвал това. Играл съм в много постановки в Кърджали, а често цитирам романа на Гогол „Мъртви души“. И там се казва така: ако не се отчетеш с определен брой гласове, ти си свършен, ще си загубиш работата. А там заплахата е страхотна, защото безработицата е голяма, а възможностите за поминък са елементарни — или тютюн, или картофи. Това не ти дава широка възможност за избор. И тези хора действително са превърнати в мъртви души. Лошото е, че спекулантите, които ги командват — и Доган, и Пеевски — са хора, които през годините са доказали каква стойност имат и какво място заемат в нашето общество. И затова сега, на тези избори в Кърджали, хората не посмяха да гласуват. Така им беше наредено“, добави Попандов.

„Ако трябва да наречем нещата с истинските им имена, нека да си представим следната ситуация. В момента Илияна Йотова е президент. Като държавен глава, поради ситуацията в момента, тя трябва да се срещне с хора, които са на нейно ниво и да продължи тази линия, която е следвала президентството. В обратния вариант да си представим, че Гюров е президент и така се случи, че той не може да изпълнява своите задължения и трябва да ги изпълнява Кандев. Е, какво ще стане тогава? Ами, ние дали ще повторим тази случка с глухонемия български премиер Бойко Борисов, който не можа да научи за 15 години как е „добър ден“ на английски и „довиждане“. Ходеше като глухоням, отдаваше чест, това беше позор. Изпитвах наистина мъка от това, че имам такъв премиер. Същият е Кандев. Не може всеки да има претенциите да се бори за поста на президент и вицепрезидент. Това е много отговорна работа. Това е лицето на нацията. И действително ако в една такава ситуация, да не дава Господ, паднем, ще бъде много лошо“, разкри още Павел Попандов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво на Попандов

    32 17 Отговор
    За толкова години остана един от малкото, които не се продадоха за почести от новия строй

    Коментиран от #42, #49

    14:41 27.10.2026

  • 2 ГЕРБ СДС подкрепиха

    29 11 Отговор
    Господин Гюров. Дпс-то също..
    После да няма изказвания от рода на ние не правим сглобка и сме независими от бивши които искахме да премахнем от властта.

    14:42 27.10.2026

  • 3 Робот

    13 8 Отговор
    Олигархията е свързана с изкуството..! Едните крадът и плащат другите да ги забавляват и размиват ....! А народа пак е заблуден и не знае кокошката първо или яйцето...! На Французите обаче им писна от този цирк..!

    14:43 27.10.2026

  • 4 Кенефите, като избирателни урни

    10 16 Отговор
    Изборът между боклук и боклук не е избор, а разумно оттегляне от вонята.
    Дали ще изберете ВТБ или ВКР, всичките им пътища видят към Феодална Русия, но едните се придвижват по-бързо към Нея, а другите са раздвоени, понеже са следващото поколение.

    14:44 27.10.2026

  • 5 Само

    2 2 Отговор
    на бездушните!

    14:44 27.10.2026

  • 6 Дядя дръмпирушка-Мисли по ракиено време!

    9 4 Отговор
    С думи и ПРАЗНОСЛОВИЕ няма да Изкарате хората да гласуват.Трябва им ПРИМЕР на хората.трябват им Честни и правдиви Жертвоготовни водачи ,а не лъжци и егоисти!

    Коментиран от #10, #39

    14:45 27.10.2026

  • 7 Бъркаме

    10 13 Отговор
    в нафталина!Има ли още!

    Коментиран от #14

    14:46 27.10.2026

  • 8 има ли патент

    6 4 Отговор
    Павел Попандов беше демонстрирал специална избирателна кутия за бюлетини, в която и парче вестник да пуснеш се превръщаше в действителна бюлетина за фаворита.:)

    14:46 27.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тошо

    2 8 Отговор

    До коментар #6 от "Дядя дръмпирушка-Мисли по ракиено време!":

    Това от кой пленум го преписа?

    14:47 27.10.2026

  • 11 смях в залата

    14 16 Отговор
    Тоя забрави ли как Йотова падна на колене и сведе глава пред гундяев че тръгнал да коментира дали Бойко знае две думи на английски .

    Коментиран от #16

    14:47 27.10.2026

  • 12 Нешка

    11 4 Отговор
    кога ще изкарат?

    14:49 27.10.2026

  • 13 Дара

    6 2 Отговор
    кой подкрепя?

    14:49 27.10.2026

  • 14 Почвай да си бъркаш

    4 7 Отговор

    До коментар #7 от "Бъркаме":

    в петроханския проход

    14:50 27.10.2026

  • 15 Теслатъ

    15 6 Отговор
    Знаете ли в какво с сътои проблема на нашенеца - в Подарената Свобода!!!!! Ние не извоювахме сами свободата си - Подариха ни я руснаците, докато над 90% от българите се криеха под фустаните на жените си!!! Та, затова сме толкова инертни....

    Коментиран от #17, #33, #38

    14:51 27.10.2026

  • 16 ти забрави ли как Гюровица месачката на

    10 9 Отговор

    До коментар #11 от "смях в залата":

    тутманик и по съвместителстов мотокаристка, и комбайнерка подписа 10 годишно споразумение без мандат от Народното събрание?

    14:51 27.10.2026

  • 17 Дефинирай

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Теслатъ":

    свобода!

    Коментиран от #26

    14:52 27.10.2026

  • 18 Всички нафталини под строй и с песен

    12 6 Отговор
    се изредиха да ни размахват пръст.

    И постигат обратен ефект.

    14:53 27.10.2026

  • 19 Силиций

    4 0 Отговор
    Абе,много дъждовно беше времето напоследък и "гражданите" хукнаха пак "за гъби",не че друго.

    14:53 27.10.2026

  • 20 Пасьола

    3 5 Отговор
    ще хвърли целия останал бюджет!Цончо ще гладува!

    14:54 27.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Бог да прости

    5 4 Отговор
    остава да изкарат Калоянчев!

    14:55 27.10.2026

  • 23 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    10 12 Отговор
    Вучич загуби изборите, Орбан загуби изборите... остана Йотова и Мунчо да ги загубят, и Путин да nyкне 🙂

    Коментиран от #34

    14:56 27.10.2026

  • 24 Абе

    9 11 Отговор
    Може да се дебатира дали известността му се дължи на таланта или ръста, но на високо акъл не вирее е казал негово величество суверена.

    14:56 27.10.2026

  • 25 Шашка

    6 5 Отговор
    Какво да променим бре Паце,.. 40г гласувахме, но обещанията на всички останаха неизпълнени в предизборните речи, а народът ни е все по-зле. Дали Живковият ред не беше за предпочитане, все повече българи се замислят. Тогава поне всеки бурен се изкореняваше докато сега живеем в тръни и кървим, но мълчим.

    Коментиран от #46

    14:56 27.10.2026

  • 26 Теслатъ

    6 4 Отговор

    До коментар #17 от "Дефинирай":

    """"Дефинирай свобода!""""" ----- Много накратко - Обратното на Пет Века Османско Робство, а не "присъствие"!!!!!

    Коментиран от #29, #47

    14:57 27.10.2026

  • 27 Да излезнат

    7 3 Отговор
    всички актьори на партията!И спиртисти!

    14:57 27.10.2026

  • 28 смях в залата

    6 5 Отговор
    През март 2018 година е получил пенсия от 700 лв за заслуги към държавата по предложение на министерския съвет с министър председател Борисов. Справка интернет

    14:58 27.10.2026

  • 29 Дефинирай

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Теслатъ":

    робатво!

    Коментиран от #31

    14:58 27.10.2026

  • 30 Тъй де

    3 6 Отговор
    Ама много неподготвени тия пепейци, къде са тръгнали, срамота

    14:59 27.10.2026

  • 31 Дедо Йото

    0 3 Отговор

    До коментар #29 от "Дефинирай":

    Робство е,че не сме избирали султана!Демократично!

    Коментиран от #36

    15:00 27.10.2026

  • 32 Абе смешен

    3 4 Отговор
    Не гласуването, купени и контролиран вот, а улицата може да промени нещо на територията.Франсетата ви го показаха.

    15:01 27.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ванга го предрече

    4 8 Отговор
    От блатото ще ни изведе жена

    Коментиран от #44, #45, #52

    15:04 27.10.2026

  • 36 Здравей дядо

    3 5 Отговор

    До коментар #31 от "Дедо Йото":

    Нашия султан Урсула избирахме ли го.....
    Халиф кая избирахме ли.
    И преди и сега кой пита стадото дядо.
    Кой се интересува. Само го стрижат и доят

    15:04 27.10.2026

  • 37 Павката

    7 6 Отговор
    Голям на ръст, тесногръд на визия.

    15:07 27.10.2026

  • 38 Хаспел

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Теслатъ":

    Никой нищо не ти е подарил Ганьо!
    Платили сме си всичко и то пре- скъпо!
    И продължаваме да плащаме!
    Нищо не е безплатно на този свят...

    15:08 27.10.2026

  • 39 Коментар

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Дядя дръмпирушка-Мисли по ракиено време!":

    Такъв беше Бойко Борисов, но вие предпочетохте Радев и високи цени

    15:11 27.10.2026

  • 40 Г-н Попандов изигра култова роля

    2 2 Отговор
    в Оркестър без име. Нека са позамисли малко за героя си какво правеше и каква житейска философия имаше и да се опита да си даде сметка, че резултата днес , е вследстие на това което сме правили вчера. И да не забравя, че правото на избор включва първо правото дали да гласуваш изобщо. И като ти предлагат Вартбург и Трабант на цената на Мерцедес и с обяснението, че това е немското качество - нормално е да има "равнодушие" сред купувачите. Всъщност не е нормално, но скоро ще стане нормално - купувачите ще извадят гьостериците.

    15:12 27.10.2026

  • 41 Тя цялата гоцеделчевска двойка е комична

    2 4 Отговор
    Не по малко комична е и другата прогресистка двойка.
    На всички е ясно, че това са фигуранти и че Радев ще командва и едните, и другите.

    15:14 27.10.2026

  • 42 "не се бил продал"

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Браво на Попандов":

    А не се ли усещате как лекинко прави реклама на Йотова. Всички са активирани да агитират, кой както може - някои по-изискано, като Попандов, а други не чак толкова.

    15:15 27.10.2026

  • 43 Поппандов

    3 1 Отговор
    е изключително зъл човек. Отвратителен! Вицепрезидентът е излишна позиция, но Кандев си е супер човек. Той е човек на дисциплината и спазване на закона. И кой познава предишните вицета. Всички президенти ги държаха на тъмно. Знаем за Йотова, защото Радев абдикира, което си е нарушение на Конституцията и национално предателство. А двата мандата трябва да важат и за вицето. И трябва да няма преплитане на власт, т.е. ако си в съдебната не ставаш за другите, ако си в четвъртата - медиите, не трябва да припарваш до политика и т.н.

    15:15 27.10.2026

  • 44 Значи,

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ванга го предрече":

    жената на Навални.
    Щото тукаш утре блата ги чресушихме и газим в руското.

    15:17 27.10.2026

  • 45 Ванга

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Ванга го предрече":

    никога не е пророкувала. Тя е медиум, в който се вселяват духове и тя черпи информация от мъртвите за живите. Дори не можа да пророкува смъртта на Людмила Живкова.

    15:18 27.10.2026

  • 46 Българи и едновремешни комунисти

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Шашка":

    не е едно и също старшинка.

    Коментиран от #51

    15:19 27.10.2026

  • 47 И обратното на век руско робство,

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Теслатъ":

    а не присъствие.

    15:21 27.10.2026

  • 48 до 1- и "прогресивен" лаекй

    2 0 Отговор
    Абе, брато, ти сляп иглух ли си бе? Че този дъртак на снимката, дето майка му, татко му, баба му и дядо му са активни борци, с тяхна помощ влезе във ВИТИЗ, ама си остана посредствнен некадърник, бутаха го да се снима във филим точно по партийна лииня! И как да не се е пордал Попанедвия син и внук на активни борци? Продаде се и окще как? Ама се продаде много позорно! Защото се нареди на първия ред на "Инициативиян комитет" на фанатизираната комунистка Йотова! Барабар с 87- годишщната Лили Иванова, агент Гоце Първанов, онзи Пампирев, дето харчи милиони народни пари да наблюдава пингвиниет и подобни на тях! Дъртакът на снимката подкрепя доказана покровителка на наркобарони и углавни престъпници, които помилва много годиин, преди да е изтекла пирсъдата им! Ами, така са й наредили! Впрочем, я Павката да попитна Йотова попитай защо не помилва 45-килограмовата Иванчева, болна и с малко дете,сготвена от "българския" съд по поръчка на Тиквата и на Праесто, понеже пресече далавери и престъпления за миилони в "Младост", извършени от СИКаджийски и ППС-арски фирми! Абе, тая Попандов,що ли не отиде да си легне и да се завие с юргана, че много духа, ще настинеи като нищо ще се сопмине! Стар човек е!

    15:23 27.10.2026

  • 49 Продаде се

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Браво на Попандов":

    получава допълнително държавна пенсия в размер на 700 лева от 2018, отделно от полагащата му се за труд. Този е мазник като Кирил Вълчев.

    15:28 27.10.2026

  • 50 Тъжно

    0 0 Отговор
    Човекът съвсем е остарял...
    Слагач с колониално мислене - Боко не говорел чужди езици...лошото е, че Боко и останалите говорещи чужди езици смятат българите за идиоти и управляват на инат в лична полза, без да отчитат обществения интерес и желанията на българите, не допуснаха нито един референдум и нанесоха огромни щети на много хора, развратиха народа и съсипаха държавността и бъдещето на децата ни.
    Пародия на избори, лъжа, измама и злоупотреба - така се симулира избора от мафиотите, яхнали властта.
    Не са равнодушни българите. Омерзени са, отвратени са от глупави, алчни егоисти, които лъжат и крадат безсрамно и безнаказано.
    Бойкотът на фалшивите избори остана единствената мирна форма на съпротива.
    А този дядо да си гледа старините и да не става за резил в услуга на прогнили морално тарикати.

    15:32 27.10.2026

  • 51 Шашка

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Българи и едновремешни комунисти":

    А комуиистите са основоположниците на капитализЪма така, че нИ ВЪ разбрах сър.

    15:35 27.10.2026

  • 52 Струмски костур

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ванга го предрече":

    Да, но не е тази.

    15:36 27.10.2026

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