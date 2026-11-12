Алексей Пампоров пред ФАКТИ: Искат да ни принудят да теглим заем за Украйна, това е изнудване (ВИДЕО)

Когато говорим за заем за Украйна, различните страни имат различни изисквания. Ние не говорим за 45 милиарда от България. Важно е да кажем това, което подчерта словашкият президент – че това е вид изнудване и че не е редно да се постъпва по този начин. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ социологът Алексей Пампоров.

„Не мога да гадая какво ще се случи. Факт е, че нашият министър-председател заяви, че сме в процедура по свръхдефицит. Тоест Европейската комисия ни наблюдава как харчим и дали свръххарчим, като позицията е, че не трябва да взимаме нови заеми. Следващият момент е, че чрез тази процедура биха ни принудили да изтеглим заем, който да дадем на Украйна, защото ние нямаме тези пари. Получава се ситуация, в която ни казват: „Ще ви дадем, ако вие вземете още един заем“. И това наистина е изнудване за по-слабите икономики в Централна и Югоизточна Европа“, добави гостът.

„От друга страна, има страни, които очевидно са много притеснени. Виждаме Латвия, Литва, Полша. Говорих с колеги оттам. По границата вече разполагат със специални противотанкови съоръжения, копаят се големи траншеи. Балтийските републики и Полша се подготвят за война, за евентуално нахлуване на руски войски. Онзи ден в Инстаграм ми излезе реклама в стил: ако платиш 5 евро, ще ти изпратят наръчник как да си направиш землянка, да приготвяш пастърма, туршия и хляб. Действително се създава усещането, че сме във война и трябва да се подготвяме с консерви. Това граничи с глупостта“, сподели още той.

„Лошото е, че в науките, които изучаваме, има нещо, наречено теорема на Томас. Тя гласи, че ако хората дефинират дадена ситуация като реална, тя става реална по своите последици. Когато се свръхвъоръжаваме и се подготвяме прекомерно за война, идва момент, в който напрежението става толкова голямо, че е достатъчно само някъде да се дръпне спусъкът, за да избухне конфликт“, каза още Пампоров.



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