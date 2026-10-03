Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Испания »
Протест срещу жилищната криза в Испания събра 70 000 души в Мадрид! Във Валенсия демонстранти влязоха в сблъсъци с полицията

Протест срещу жилищната криза в Испания събра 70 000 души в Мадрид! Във Валенсия демонстранти влязоха в сблъсъци с полицията

3 Октомври, 2026 19:42 1 035 18

  • мадрид-
  • испания-
  • сеута-
  • педро санчес-
  • валенсия

Протестите, организирани от Съюза на наемателите, идват след отхвърлянето вчера в Конгреса на депутатите (долната камара на парламента) на внесените от правителството мерки за справяне с жилищата криза

Протест срещу жилищната криза в Испания събра 70 000 души в Мадрид! Във Валенсия демонстранти влязоха в сблъсъци с полицията - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Протестите срещу жилищната криза в Испания продължават и днес. В Мадрид се състоя демонстрация, на която се събраха около 70 000 души, някои от които носеха плакати с призив за общонационална стачка, а във Валенсия се стигна до сблъсъци, предаде ЕФЕ. В градове в цялата страна бяха организирани общо над 50 подобни протеста.

Протестите, организирани от Съюза на наемателите, идват след отхвърлянето вчера в Конгреса на депутатите (долната камара на парламента) на внесените от правителството мерки за справяне с жилищата криза.

Поражението в парламента на внесените от правителството на малцинството мерки подхрани спекулациите, че е възможно премиерът Педро Санчес да обяви предсрочни избори, вместо да чака редовните, насрочени за 2027 година.

Вестник „Паис“ съобщи, позовавайки се на източници, близки до Санчес, че той планира през уикенда да оцени степента на общественото недоволство от провала на мерките, след което да реши дали да обяви предсрочни избори.

Хиляди хора се събраха в ранния следобед на площад „Сибелес“ в Мадрид, за да поискат 50-процентно намаление на наемите, въвеждане на договори за наем с неопределен срок и отчуждаване на жилищата от „хищническите фондове“.

В изявление пред медиите говорителката на Синдиката на наемателите Валерия Раку подчерта, че обществената мобилизация се дължи на гнева, предизвикан от изгонването на възрастната жена от Мадрид от дома ѝ на 23 септември.

„Вчера установихме, че имаме Конгрес, заложник на рентиерството. Конгрес, напълно откъснат от реалността на улицата, напълно откъснат от това социално мнозинство, от този социален консенсус, който съществува сред цялото ни население, че рентиерството е рана в нашето общество и че трябва да му сложим край“, заяви Раку.

Коментирайки спекулациите за евентуално обявяване на предсрочни избори тя добави: „Това е предупреждение към всички. Няма да търпим още четири години, без да се заемем с решаването на проблема в страната ни. Това ще продължи, докато… всичко се промени“. Тя също така призова за общонационална стачка.

Междувременно по време на демонстрацията във Валенсия се стигна до сблъсъци с полицията, която охраняваше сграда, в която се провеждаше конгрес за инвестиции в недвижими имоти.

Девет служители на Националната полиция са били ранени при сблъсъците, избухнали в края на демонстрацията, съобщиха полицейски източници.

Протестът в Барселона пък бе отменен поради неблагоприятните метеорологични условия.

Източник: www.bta.bg


Испания
Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 българин русофил

    7 7 Отговор
    искам путин,не искам европа,демокрация и либерализъм!!!!!!!!!!!!!!1

    Коментиран от #12, #15

    19:46 03.10.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 4 Отговор
    ЕДНА МАЛКО ПО - СТУДЕНА ЗИМА СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ
    .....
    И ЩЕ РЕЦИТИРАМ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ
    НА ФОНА НА ГОРЯЩИЯ БРЮКСЕЛ :)

    19:46 03.10.2026

  • 4 Соваж бейби

    7 7 Отговор
    В Испания от един месец протестират ,на ден по 50 човека изгонвали на улицата. Даваха и една баба в инвалидна количка как я изнасят ,испанците в момента са по зле и от Румъния както беше преди години.

    Коментиран от #14

    19:49 03.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ЛЕЛЯ УРСУЛА КАЗА

    5 2 Отговор
    И в Москва днес е имало същите протести, защото свършили чиповете от пералните.

    20:03 03.10.2026

  • 7 az СВО Победа 81

    8 2 Отговор
    "Прелестите" в "клубът на богатите" започнаха....

    Це Европа! 🤣🤣🤣

    20:07 03.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 У ГРАДИНАТА НА БАРОЗУ

    6 0 Отговор
    Много протести, много нещо.

    20:14 03.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Помак

    1 2 Отговор
    Протестират българите,румънците и бедните испанци ...а.ч коп.ци

    20:24 03.10.2026

  • 12 по-точно

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "българин русофил":

    Хората не искат мигранти, корипция и либерастия.. затова се обръщат към руските традиционни ценности..

    Коментиран от #18

    20:28 03.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ИИ дем8крация

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Соваж бейби":

    проблемът на испанците е, че не пуснаха самолетите..а на румънците, че игнорират Джоржеску..

    20:32 03.10.2026

  • 15 Небългарин урсулист

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "българин русофил":

    Не искам български флаг, национален химн, българаки лев, човешки права и свободи, луканка... искам европейска демокрация, бустери, прайдове, либерализъм и кюфтета от буболечки!!!!!!!!!!!!!!

    20:32 03.10.2026

  • 16 Метеоролог

    1 0 Отговор
    Не разбрах какъв им е проблема, но разбрах, че в Барселона отменили протеста, защото температурите паднали на 25 градуса и сепаратистите умряли от студ.

    20:39 03.10.2026

  • 17 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    В Испания няма жилищна криза! В Испания има няколко милиона празни жилища! Ако помня малко под 4 млн - кризата е на регионалното планиране, а не жилищна!

    20:47 03.10.2026

  • 18 Въпрос

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "по-точно":

    И какви са руските ценности?

    21:02 03.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания