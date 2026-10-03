Протест срещу жилищната криза в Испания събра 70 000 души в Мадрид! Във Валенсия демонстранти влязоха в сблъсъци с полицията

Протестите срещу жилищната криза в Испания продължават и днес. В Мадрид се състоя демонстрация, на която се събраха около 70 000 души, някои от които носеха плакати с призив за общонационална стачка, а във Валенсия се стигна до сблъсъци, предаде ЕФЕ. В градове в цялата страна бяха организирани общо над 50 подобни протеста.
Протестите, организирани от Съюза на наемателите, идват след отхвърлянето вчера в Конгреса на депутатите (долната камара на парламента) на внесените от правителството мерки за справяне с жилищата криза.
Поражението в парламента на внесените от правителството на малцинството мерки подхрани спекулациите, че е възможно премиерът Педро Санчес да обяви предсрочни избори, вместо да чака редовните, насрочени за 2027 година.
Вестник „Паис“ съобщи, позовавайки се на източници, близки до Санчес, че той планира през уикенда да оцени степента на общественото недоволство от провала на мерките, след което да реши дали да обяви предсрочни избори.
Хиляди хора се събраха в ранния следобед на площад „Сибелес“ в Мадрид, за да поискат 50-процентно намаление на наемите, въвеждане на договори за наем с неопределен срок и отчуждаване на жилищата от „хищническите фондове“.
В изявление пред медиите говорителката на Синдиката на наемателите Валерия Раку подчерта, че обществената мобилизация се дължи на гнева, предизвикан от изгонването на възрастната жена от Мадрид от дома ѝ на 23 септември.
„Вчера установихме, че имаме Конгрес, заложник на рентиерството. Конгрес, напълно откъснат от реалността на улицата, напълно откъснат от това социално мнозинство, от този социален консенсус, който съществува сред цялото ни население, че рентиерството е рана в нашето общество и че трябва да му сложим край“, заяви Раку.
Коментирайки спекулациите за евентуално обявяване на предсрочни избори тя добави: „Това е предупреждение към всички. Няма да търпим още четири години, без да се заемем с решаването на проблема в страната ни. Това ще продължи, докато… всичко се промени“. Тя също така призова за общонационална стачка.
Междувременно по време на демонстрацията във Валенсия се стигна до сблъсъци с полицията, която охраняваше сграда, в която се провеждаше конгрес за инвестиции в недвижими имоти.
Девет служители на Националната полиция са били ранени при сблъсъците, избухнали в края на демонстрацията, съобщиха полицейски източници.
Протестът в Барселона пък бе отменен поради неблагоприятните метеорологични условия.
Източник: www.bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 българин русофил
Коментиран от #12, #15
19:46 03.10.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
И ЩЕ РЕЦИТИРАМ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ
НА ФОНА НА ГОРЯЩИЯ БРЮКСЕЛ :)
19:46 03.10.2026
4 Соваж бейби
Коментиран от #14
19:49 03.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ЛЕЛЯ УРСУЛА КАЗА
20:03 03.10.2026
7 az СВО Победа 81
Це Европа! 🤣🤣🤣
20:07 03.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 У ГРАДИНАТА НА БАРОЗУ
20:14 03.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Помак
20:24 03.10.2026
12 по-точно
До коментар #2 от "българин русофил":Хората не искат мигранти, корипция и либерастия.. затова се обръщат към руските традиционни ценности..
Коментиран от #18
20:28 03.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ИИ дем8крация
До коментар #4 от "Соваж бейби":проблемът на испанците е, че не пуснаха самолетите..а на румънците, че игнорират Джоржеску..
20:32 03.10.2026
15 Небългарин урсулист
До коментар #2 от "българин русофил":Не искам български флаг, национален химн, българаки лев, човешки права и свободи, луканка... искам европейска демокрация, бустери, прайдове, либерализъм и кюфтета от буболечки!!!!!!!!!!!!!!
20:32 03.10.2026
16 Метеоролог
20:39 03.10.2026
17 ДрайвингПлежър
20:47 03.10.2026
18 Въпрос
До коментар #12 от "по-точно":И какви са руските ценности?
21:02 03.10.2026