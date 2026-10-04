Новини
Свят »
Испания »
Воден потоп в Каталуния! Двама души загинаха, а един е в неизвестност

Воден потоп в Каталуния! Двама души загинаха, а един е в неизвестност

4 Октомври, 2026 14:05 875 6

  • испания-
  • каталуния-
  • педро санчес-
  • наводнение-
  • климат-
  • сеута-
  • мигранти

След вчерашните проливни валежи бяха наводнени жилища, а автомобили останаха под вода в Белвитге и Корнея, близо до Барселона

Воден потоп в Каталуния! Двама души загинаха, а един е в неизвестност - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Двама души загинаха, а друг е в неизвестност след проливни дъждове и наводнения в испанската автономна област Каталуния, съобщиха местните власти, предаде Ройтерс.

Ръководителят на регионалното правителство Салвадор Иля потвърди смъртта на мъж, след като стена се срути в град Тордерà, северно от Барселона. Друг човек е загинал в Монтмело дел Вайес, съобщиха пожарникари, а спасителните служби издирват изчезнал човек в град Пинеда де Мар, на 52 километра северно от Барселона.

Каталунските власти издадоха червен код за опасни метеорологични условия и призоваха хората да останат по домовете си от 20:00 ч. българско време вчера до 16:00 ч. днес заради опасения, че "миниураган" може да връхлети североизточната част на региона. Очакват се и още проливни дъждове.

След вчерашните проливни валежи бяха наводнени жилища, а автомобили останаха под вода в Белвитге и Корнея, близо до Барселона.

Вчера на летището в Барселона бяха отменени или забавени полети, пише в. "Ла Вангуардия".

Източник: www.bta.bg


Испания
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бай Иван

    1 0 Отговор
    В петък платих на една фирма в бареселона 4000 € за кансълтинг дано са добре хората!

    Коментиран от #4

    14:25 04.10.2026

  • 4 Парите са

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бай Иван":

    се удавили заедно с хората.....

    14:32 04.10.2026

  • 5 Що тея там още

    0 0 Отговор
    Канализация нямат? А?

    14:34 04.10.2026

  • 6 заради опасения

    0 0 Отговор
    че Путин ще направи още един "миниураган" който ще връхлети североизточната част на региона се очакват още проливни дъждове.

    14:36 04.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания