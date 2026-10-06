Сепаратист номер 1! Испанският Конституционен съд проправи пътя за завръщането на Карлес Пучдемон

Испанският Конституционен съд проправи с ключово решение пътя за завръщането в Испания като свободен човек на каталунския сепаратистки лидер Карлес Пучдемон, съобщиха испански медии, цитирани от ДПА.

Заповедта за арест на Пучдемон, който живее в изгнание след незаконния референдум за независимост на Каталуния през 2017 г., трябва да бъде отменена, съобщиха испанската обществена телевизия РТВЕ и вестник „Паис“.

След неуспешния опит за отделяне на богатия регион Каталуния в Североизточна Испания Пучдемон беше принуден да се укрие, а негови поддръжници му помогнаха тайно да напусне Испания и да замине за Белгия.

Съдът на Европейския съюз (СЕС) постанови през юли, че испанският закон за амнистия, одобрен през 2024 г. за помилване на каталунски политици и активисти, подкрепящи независимостта, участвали в сепаратисткия референдум през 2017 г., е съвместим с правото на ЕС, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

„(Съдът) не се противопоставя на закон, който, с цел намаляване на институционалното и политическото напрежение и улесняване на процеса на помирение, предвижда прекратяване на наказателната отговорност“, заяви съдия от СЕС при произнасянето на присъдата.

Решението проправя пътя за испанския Конституционен съд, чието решение ще бъде решаващо за евентуалното завръщане в Испания на бившия председател на каталунското правителство Карлес Пучдемон, тъй като той трябва да определи дали Върховният съд трябва да му предостави амнистия за престъплението присвояване.

Върховният съд на ЕС постанови, че предоставянето на амнистия за наказателна отговорност, произтичаща от злоупотребата с публични средства, свързана с процеса на независимост, няма да застраши финансовите интереси на блока.

Съдът също така потвърди прилагането на закона за амнистията към терористични престъпления по делото пред Националния съд на Испания, включващо Комитетите за защита на Републиката (CDR), като установи, че той не подкопава директивата на ЕС за борба с тероризма, тъй като изключва само терористични актове, извършени във връзка с движението за независимост на Каталуния, които са причинили сериозни вреди.

Пучдемон обжалва пред Конституционния съд решението на Върховния съд на Испания да не прилага закона за амнистията спрямо него. Съдът твърдеше, че предоставянето на амнистия за присвояване би застрашило финансовите интереси на ЕС, тъй като бившият каталунски лидер лично се е облагодетелствал, като не е платил за референдума със свои средства.

Източник: www.bta.bg