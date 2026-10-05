Испания отива на предсрочни избори. Какво свали Санчес?

Испанският премиер Педро Санчес обяви предсрочни избори на 29 ноември. Санчес, който е начело на страната от 2018 година, взе това решение, след като в петък Конгресът в страната отхвърли две законови промени, свързани с жилищната криза. "Трябва да подновим и разширим обществената подкрепа за провеждането на необходимите реформи, така че да намалим тези неравенства", каза министър-председателят.

Мнозинство в испанския парламент до момента се осигуряваше с помощта на няколко малки и регионални партии, които не винаги гласуват в унисон със социалистите на Санчес. Напоследък правителството му бе блокирано от законодателната власт за редица политики.

Поредица кризи свалиха Санчес

През последните месеци лявото правителство е под сериозен натиск - то няма мнозинство в Конгреса, корупционни скандали го отслабиха, кризата в Сеута му навлече сериозни критики, а случаят с изгонването на 87-годишна жена от дома ѝ в Мадрид повдигна темата за жилищната криза и растящите цени.

Санчес се противопостави остро на Тръмп и нападението му срещу Иран, което според испанския министър-председател противоречи на международното право. През май 2024 година Испания призна и Палестина за държава.

Страната се радва на сериозен икономически подем. Според правителството либералният подход към миграцията и даването на възможност на стотици хиляди да легализират статута си в страната позволява на Испания да получи необходимата работна ръка, за да продължи това положително развитие. Тези политики влизат в остър сблъсък с позициите на крайната десница, чието влияние в Европа расте. Кризата в ексклава Сеута, където през лятото десетки хиляди мигранти нахлуха от границата с Мароко в рамките на часове, се превърна в оръжие на противниците на Санчес. "Вие, народът на Испания, трябва да решите (...) дали искате да се присъедините към тази крайнодясна вълна, която води до регрес навсякъде, където управлява, или искате Испания да остане крепост на отвореността, социалната справедливост и отговорността към околната среда", заяви Санчес днес.

Политиките на лявото правителство в Мадрид си навлякоха и острите критики на Доналд Тръмп. Тръмп заплаши Испания да спре всякаква търговия с нея и призова да бъде изключена от НАТО, след като Мадрид забрани на Вашингтон да използва военните ѝ летища за атаки в Близкия изток. "Въпросът не е дали подкрепяме аятоласите. Никой не ги подкрепя. Въпросът е дали сме на страната на международното право и следователно на страната на мира", каза тогава испанският премиер.

Десните водят в проучванията

Според последните проучвания дясната Народна партия води с около 8% пред социалистите на Санчес. Трети са крайнодесните от Вокс. Двете десни партии вече си партнират на местно ниво и работят в синхрон като опозиция.

По време на обръщението си към нацията Санчес изтъкна икономическия подем, на който се радва Испания в последните години. "Испания се превърна в световен пример за мир, феминизъм и просперитет", каза той и призова гражданите да го подкрепят на предстоящите избори.

Източник: www.dw.com