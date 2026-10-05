Испания отива на предсрочни избори. Какво свали Санчес?

Испанският премиер Педро Санчес обяви предсрочни избори на 29 ноември. Санчес, който е начело на страната от 2018 година, взе това решение, след като в петък Конгресът в страната отхвърли две законови промени, свързани с жилищната криза. "Трябва да подновим и разширим обществената подкрепа за провеждането на необходимите реформи, така че да намалим тези неравенства", каза министър-председателят.
Мнозинство в испанския парламент до момента се осигуряваше с помощта на няколко малки и регионални партии, които не винаги гласуват в унисон със социалистите на Санчес. Напоследък правителството му бе блокирано от законодателната власт за редица политики.
Поредица кризи свалиха Санчес
През последните месеци лявото правителство е под сериозен натиск - то няма мнозинство в Конгреса, корупционни скандали го отслабиха, кризата в Сеута му навлече сериозни критики, а случаят с изгонването на 87-годишна жена от дома ѝ в Мадрид повдигна темата за жилищната криза и растящите цени.
Санчес се противопостави остро на Тръмп и нападението му срещу Иран, което според испанския министър-председател противоречи на международното право. През май 2024 година Испания призна и Палестина за държава.
Страната се радва на сериозен икономически подем. Според правителството либералният подход към миграцията и даването на възможност на стотици хиляди да легализират статута си в страната позволява на Испания да получи необходимата работна ръка, за да продължи това положително развитие. Тези политики влизат в остър сблъсък с позициите на крайната десница, чието влияние в Европа расте. Кризата в ексклава Сеута, където през лятото десетки хиляди мигранти нахлуха от границата с Мароко в рамките на часове, се превърна в оръжие на противниците на Санчес. "Вие, народът на Испания, трябва да решите (...) дали искате да се присъедините към тази крайнодясна вълна, която води до регрес навсякъде, където управлява, или искате Испания да остане крепост на отвореността, социалната справедливост и отговорността към околната среда", заяви Санчес днес.
Политиките на лявото правителство в Мадрид си навлякоха и острите критики на Доналд Тръмп. Тръмп заплаши Испания да спре всякаква търговия с нея и призова да бъде изключена от НАТО, след като Мадрид забрани на Вашингтон да използва военните ѝ летища за атаки в Близкия изток. "Въпросът не е дали подкрепяме аятоласите. Никой не ги подкрепя. Въпросът е дали сме на страната на международното право и следователно на страната на мира", каза тогава испанският премиер.
Десните водят в проучванията
Според последните проучвания дясната Народна партия води с около 8% пред социалистите на Санчес. Трети са крайнодесните от Вокс. Двете десни партии вече си партнират на местно ниво и работят в синхрон като опозиция.
По време на обръщението си към нацията Санчес изтъкна икономическия подем, на който се радва Испания в последните години. "Испания се превърна в световен пример за мир, феминизъм и просперитет", каза той и призова гражданите да го подкрепят на предстоящите избори.
Източник: www.dw.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кина
19:10 05.10.2026
2 гост
19:12 05.10.2026
3 Софиянец
19:14 05.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сервантес
19:42 05.10.2026
6 Маринов
Щото искала стоп на мигрантите, реемигриране, повече пари с семейството и по ниски разходи там, евтина руска газ за бита и бизнеса. Вече се разми ляво-дясно като понятие. Също и "социализъм". И това е съвсем съзнателно. Но животът може да поднесе изненади и то неисками. Като случват в Испания.
Коментиран от #10
19:43 05.10.2026
7 стоян
До коментар #4 от "Хохо Бохо":До 4 ком - другар на запад е много лошо - затова пък в мюслюманската федерация всичко цъфти и завързва с минимални заплати сега от 200 евро и пенсии от 90 евро
19:44 05.10.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗЕЛЯНАТА УСОЙНИЦА :)
19:56 05.10.2026
9 хаха
Предложенията бяха мракобесни:
- наемите се замразяват, каквито са, и собствениците могат да вдигат наема ДО 2% годишно. в някои области и при определени условия с рестрикции и грам да не се вдига.
- договорите се удължават до 2030, а след това автоматично за 5г с изтичане. наемодателят няма опция да отмени договора. ако след изтичане обяви, че маха наемателя, трябва да му плати МИНИМУМ 12 наема ПО ПАЗАРНА ЦЕНА, а не тази от договора.
- ако наемател спре да плаща наем, няма как да го изгониш
Това още първия ден при обявяване изкара 25% от обявите за наем от пазара, а другите масово ги вдигнаха с по 50% поне. Парламентът не го прие и дойде оставката.
20:07 05.10.2026
10 хаха
До коментар #6 от "Маринов":О, всъщност стана дясното да е предишно ляво към център, а "центристи" да са крайно леви. Крайно дясно е това, което 80те и 90те се е водило център.
Примери- зелените в Германия искат 100% данък наследство над 10 милиона, по 50% за по-малко наследство и т.н. У нас ППДБ са сред най-силните привърженици на прогресивен данък да сме борили социалното неравенство(уж дясното беше ниски данъци и свободен пазар...). ХДС, дето се водят десни, в Германия удрят на килограм все повече данъци.... Макрон се води десен, ама какво е дясното във френската политика? Данък върху данъка на данъка и половината население да е на помощи и да иска да дере още повече богатите...
Отдавна в ЕС всичко е дива олигархия с маска на соц. Олигарсите- политици и спонсори, си имат врати да плащат 0 данъци, а населението е лъгано да иска повече данъци да ги наказва. Но олигарх без офшорка и да плаща повечето данъци при 0 ставка в данъчен рай няма. Същият спонсорира кампаниите за данъци да печели гласове да държи властта и се смее на ума на овцете.
20:15 05.10.2026