Алберто Нунес Фейхоо е възприеман като победител в телевизионния дебат с испанския премиер Педро Санчес, показват две проучвания, цитирани от Ройтерс. Лидерът на Народната партия получава предимство от 51% срещу 29% в анкетата на Sigma Dos и от 43% срещу 33% в изследването на 40dB.

Част от анкетираните не определят победител в сблъсъка, който се проведе на 19 ноември и беше единствен телевизионен дуел между двамата основни претенденти преди предсрочните избори на 29 ноември.

Интересът към дебата е бил значителен. Според консултантската компания „Барловенто“ той е проследен от около 10,2 милиона зрители, което е почти два пъти повече в сравнение с изданието през 2023 г. По-точните данни сочат средна аудитория от 10,152 милиона зрители и 70,8% дял от телевизионната аудитория.

Жилищата бяха водещата тема

Жилищната криза зае централно място в дебата. Санчес и Фейхоо представиха различни подходи към рязкото поскъпване на наемите и недостига на жилища на достъпни цени.

Двамата влязоха в остър спор и за миграционната политика, включително за кризите в африканския анклав Сеута и на Канарските острови. Корупцията също се превърна в основна линия на сблъсъка, след като лидерите си размениха обвинения, свързани със скандали около техните партии.

Дебатът се проведе на фона на предизборна кампания, в която жилищният въпрос има особена тежест. Санчес свика предсрочни избори, след като масови протести поставиха темата в центъра на обществения разговор. Според повечето социологически проучвания десният блок на Народната партия и крайнодясната „Вокс“ има преднина пред левицата.

Дебатът може да промени тона на кампанията

Телевизионният формат има дълга традиция в Испания, където дебати между основните кандидати се организират от 1993 г. Според анализатора Пабло Симон влиянието им върху избирателите остава, макар интернет и политическата поляризация да ограничават ефекта им.

„Има известни косвени последици, защото ти дава възможност да смениш тона на кампанията в зависимост от формиралия се консенсус след дебата. Именно затова кандидатите се стремят да не объркат нещата, за да избегнат негативните заглавия на следващия ден“, заявява Симон.

След телевизионния сблъсък кампанията продължава до вота на 29 ноември. Тогава испанските избиратели ще определят състава на новия парламент, а резултатът ще покаже дали Народната партия и „Вокс“ ще могат да формират управляващо мнозинство или Санчес ще запази възможност да оглави нов кабинет.

Източници: bta.bg, hk.marketscreener.com, efe.com