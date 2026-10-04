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Въздушни удари! ВВС на Йемен са убили ключов ракетен специалист на хутите

Въздушни удари! ВВС на Йемен са убили ключов ракетен специалист на хутите

4 Октомври, 2026 09:34 816 4

  • хути-
  • йемен-
  • баб ел мандеб-
  • червено море-
  • саудитска арабия-
  • мохамед бин салман-
  • иран

Тази атака е част от мащабна кампания на правителствените сили, насочена към унищожаване на складове с оръжие и подкопаване на ракетния потенциал на хутите

Въздушни удари! ВВС на Йемен са убили ключов ракетен специалист на хутите - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Военновъздушните сили на Йемен нанесоха удари по позициите на бунтовниците хути от движението "Ансар Аллах" в столицата на страната Сана.

Унищожени са две установки за изстрелване на балистични ракети, съобщи "Ал Арабия"

Телевизията цитира свои източници.

При въздушен удар в района на планината Нукум е бил ликвидиран специалистът по ракетни системи на хутите Рабия Джалял Абу Тураб.

Тази атака е част от мащабна кампания на правителствените сили, насочена към унищожаване на складове с оръжие и подкопаване на ракетния потенциал на хутите.

В Йемен от август 2014 г. продължава гражданската война между хутите и правителствените сили, подкрепяни от Саудитска Арабия.

През юли бунтовниците обявиха налагането на морска блокада срещу кралството, след което атакуваха няколко принадлежащи му петролни танкера.

В началото на август движението "Ансар Аллах" започна настъпление в югозападната част на Йемен, а на 10-11 септември установи контрол над пристанищния град Моха и териториите, които имат излаз към пролива Баб-ел-Мандеб.


Йемен
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