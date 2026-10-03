Екшън в небето! Помощник-пилотът на отклонения самолет на "Флайдубай" е нападнал първия c брадва от аварийното оборудване

Помощник-пилотът на отклонения самолет на "Флайдубай" е нападнал първия с брадва от аварийното оборудване и се е опитал да поеме контрола над машината, съобщи прокуратурата на Обединените арабски емирства, цитирана от УАМ, пише БТА.
Властите в ОАЕ разглеждат станалото в сряда като предполагаем опит за терористична атака. По-рано израелското правителство също го определи по този начин, а израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че вторият пилот е бил повлиян от ислямистка идеология.
Брадвите са част от задължителното оборудване на самолетите и при извънредни ситуации могат да се използват за разбиване или разрязване на облицовки или други препятствия.
Разследването в ОАЕ продължава. Властите се опитват да установят мотивите на втория пилот и дали той е имал връзки с други лица или организации.
Полет FZ1073 на базираната в ОАЕ авиокомпания "Флайдубай" пътувал от Дубай за Тел Авив, когато помощник-пилотът е нападнал първия пилот. При инцидента самолетът започнал рязко да губи височина. Капитанът, който е индийски гражданин, бил тежко ранен, но успял да отвори вратата на пилотската кабина. Това позволило на пътници и членове на екипажа да обезвредят нападателя и да помогнат за овладяването на ситуацията. Впоследствие самолетът извършил аварийно кацане в Табук, Саудитска Арабия, допълва ДПА.
Вторият пилот, който според израелски източници е гражданин на Оман, е бил отведен в ОАЕ.
Саудитската телевизия „Ал Арабия“, американските телевизионни канали Си Ен Ен и Ей Би Си, както и в. „Уолстрийт джърнъл“ днес съобщават, че на втория пилот от Оман, нападнал с нож командира си на борда на самолета на авиокомпания „Флайдубай“, е било забранено да лети от властите в страната му, които са го подозирали в радикализация, предаде Франс прес.
Според публикациите на втория пилот, чийто баща е от Оман, а майка му - сирийка, е било забранено да пилотира самолети по съображения за сигурност от оманските власти, които са смятали, че е бил повлиян от радикални ислямистки групировки по време на престоя си в Сирия.
Същите медии отбелязват, че нападателят, чието име е Хамам ал Хамами, се е присъединил към авиокомпанията „Флайдубай“, след като е напуснал предишния си работодател „Оман Еър“ и е кандидатствал безуспешно за работа в авиокомпанията на Обединените арабски емирства - „Емирейтс“.
Инцидентът стана на 30 септември на борда на самолет, летящ от Дубай до Тел Авив в Израел. По време на полета вторият пилот намушка индийския командир на самолета, който въпреки това успя да отвори вратата на пилотската кабина, което позволи на пътници и членове на екипажа да обезвредят нападателя. Самолетът, който пропадна рязко надолу по време на инцидента, успя да извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия.
Точните обстоятелства около нападението, както и мотивите на нападателя, които все още са неясни, се разследват от властите в ОАЕ, където бяха прехвърлени двамата пилоти.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че нападателят е „претърпял ислямистка радикализация“ и е „имал намерение да разбие самолета заедно с пътниците“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПОСЛЕДНО ТОЯ ОМАНЕЦ
УКРАИНЕЦ
СПОРЕД КРЕМЪЛСКАТА ПРОПАГАНДА.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
РУСКАТА ПРОПАГАНДА
ВИНАГИ ИМА ЗА ЦЕЛ ГЛУПАКА.
ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА..
ОСОБЕНО ТЕЗИ РУСОТЪПАЦИ
ПО НАШИТЕ ТЕРИТОРИИ.
Коментиран от #4, #8, #10
17:41 03.10.2026
2 Въпрос за 50 лева
17:41 03.10.2026
3 Нали вие писахте, че руски пом-пилот
Кога пишете истината в този сайт?
Коментиран от #11
17:42 03.10.2026
4 Шопо
До коментар #1 от "ПОСЛЕДНО ТОЯ ОМАНЕЦ":Осраинци нема, всички са загинали на фронта.
17:44 03.10.2026
5 Страна работа братчед
17:45 03.10.2026
6 АБВ
Та те така те с нашата журналистика !
Коментиран от #7
17:47 03.10.2026
7 И новините
До коментар #6 от "АБВ":Който дава парите, той поръчва музиката.
17:54 03.10.2026
8 Дай линк за това
До коментар #1 от "ПОСЛЕДНО ТОЯ ОМАНЕЦ":че била руска пропаганда?
Някой просто се бе пошегувал в коментарите тук.
Все едно аз да напиша сега:
НЕ БЕШЕ ЛИ
ПУТИН
СПОРЕД СОРОСОВАТА ПРОПАГАНДА.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
СОРОСОВАТА ПРОПАГАНДА
ВИНАГИ ИМА ЗА ЦЕЛ УМНО-КРАСИВИТЕ
А всъщност и сега- на Нетаняху ли да вярваме и на медиите? Как мислиш?
Коментиран от #15
18:02 03.10.2026
9 НОЖ ЮМРУЦИ БРАДВА
18:05 03.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Къде е било
До коментар #3 от "Нали вие писахте, че руски пом-пилот":написано това?!! Или си измисляш?
Всъщност и на тази статия те съветвам да не приемаш като чиста вода!
Коментиран от #13
18:06 03.10.2026
12 Със брадва ...
18:11 03.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 НИЩО МУ НЯМА
МИ ЩОМ ИМАШ БРАДВА ...
ЧУПИШ ДЖАМОВЕТЕ И....ФИНИТО😱
ЩО ТРЯБВА ДА НАПАДАШ
ББОМБАЯЦО...🤔
18:50 03.10.2026
17 Тези миришещи отвсякъде тъпи сценарии
18:54 03.10.2026