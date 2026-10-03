Екшън в небето! Помощник-пилотът на отклонения самолет на "Флайдубай" е нападнал първия c брадва от аварийното оборудване

Помощник-пилотът на отклонения самолет на "Флайдубай" е нападнал първия с брадва от аварийното оборудване и се е опитал да поеме контрола над машината, съобщи прокуратурата на Обединените арабски емирства, цитирана от УАМ, пише БТА.

Властите в ОАЕ разглеждат станалото в сряда като предполагаем опит за терористична атака. По-рано израелското правителство също го определи по този начин, а израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че вторият пилот е бил повлиян от ислямистка идеология.

Брадвите са част от задължителното оборудване на самолетите и при извънредни ситуации могат да се използват за разбиване или разрязване на облицовки или други препятствия.

Разследването в ОАЕ продължава. Властите се опитват да установят мотивите на втория пилот и дали той е имал връзки с други лица или организации.

Полет FZ1073 на базираната в ОАЕ авиокомпания "Флайдубай" пътувал от Дубай за Тел Авив, когато помощник-пилотът е нападнал първия пилот. При инцидента самолетът започнал рязко да губи височина. Капитанът, който е индийски гражданин, бил тежко ранен, но успял да отвори вратата на пилотската кабина. Това позволило на пътници и членове на екипажа да обезвредят нападателя и да помогнат за овладяването на ситуацията. Впоследствие самолетът извършил аварийно кацане в Табук, Саудитска Арабия, допълва ДПА.

Вторият пилот, който според израелски източници е гражданин на Оман, е бил отведен в ОАЕ.

Саудитската телевизия „Ал Арабия“, американските телевизионни канали Си Ен Ен и Ей Би Си, както и в. „Уолстрийт джърнъл“ днес съобщават, че на втория пилот от Оман, нападнал с нож командира си на борда на самолета на авиокомпания „Флайдубай“, е било забранено да лети от властите в страната му, които са го подозирали в радикализация, предаде Франс прес.

Според публикациите на втория пилот, чийто баща е от Оман, а майка му - сирийка, е било забранено да пилотира самолети по съображения за сигурност от оманските власти, които са смятали, че е бил повлиян от радикални ислямистки групировки по време на престоя си в Сирия.

Същите медии отбелязват, че нападателят, чието име е Хамам ал Хамами, се е присъединил към авиокомпанията „Флайдубай“, след като е напуснал предишния си работодател „Оман Еър“ и е кандидатствал безуспешно за работа в авиокомпанията на Обединените арабски емирства - „Емирейтс“.

Инцидентът стана на 30 септември на борда на самолет, летящ от Дубай до Тел Авив в Израел. По време на полета вторият пилот намушка индийския командир на самолета, който въпреки това успя да отвори вратата на пилотската кабина, което позволи на пътници и членове на екипажа да обезвредят нападателя. Самолетът, който пропадна рязко надолу по време на инцидента, успя да извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия.

Точните обстоятелства около нападението, както и мотивите на нападателя, които все още са неясни, се разследват от властите в ОАЕ, където бяха прехвърлени двамата пилоти.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че нападателят е „претърпял ислямистка радикализация“ и е „имал намерение да разбие самолета заедно с пътниците“.