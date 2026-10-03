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Екшън в небето! Помощник-пилотът на отклонения самолет на "Флайдубай" е нападнал първия c брадва от аварийното оборудване

Екшън в небето! Помощник-пилотът на отклонения самолет на "Флайдубай" е нападнал първия c брадва от аварийното оборудване

3 Октомври, 2026 17:36 1 327 17

  • самолет-
  • дубай-
  • израел-
  • обединени арабски емирства-
  • иран

Властите се опитват да установят мотивите на втория пилот и дали той е имал връзки с други лица или организации

Екшън в небето! Помощник-пилотът на отклонения самолет на "Флайдубай" е нападнал първия c брадва от аварийното оборудване - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Помощник-пилотът на отклонения самолет на "Флайдубай" е нападнал първия с брадва от аварийното оборудване и се е опитал да поеме контрола над машината, съобщи прокуратурата на Обединените арабски емирства, цитирана от УАМ, пише БТА.

Властите в ОАЕ разглеждат станалото в сряда като предполагаем опит за терористична атака. По-рано израелското правителство също го определи по този начин, а израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че вторият пилот е бил повлиян от ислямистка идеология.

Брадвите са част от задължителното оборудване на самолетите и при извънредни ситуации могат да се използват за разбиване или разрязване на облицовки или други препятствия.

Разследването в ОАЕ продължава. Властите се опитват да установят мотивите на втория пилот и дали той е имал връзки с други лица или организации.

Полет FZ1073 на базираната в ОАЕ авиокомпания "Флайдубай" пътувал от Дубай за Тел Авив, когато помощник-пилотът е нападнал първия пилот. При инцидента самолетът започнал рязко да губи височина. Капитанът, който е индийски гражданин, бил тежко ранен, но успял да отвори вратата на пилотската кабина. Това позволило на пътници и членове на екипажа да обезвредят нападателя и да помогнат за овладяването на ситуацията. Впоследствие самолетът извършил аварийно кацане в Табук, Саудитска Арабия, допълва ДПА.

Вторият пилот, който според израелски източници е гражданин на Оман, е бил отведен в ОАЕ.

Саудитската телевизия „Ал Арабия“, американските телевизионни канали Си Ен Ен и Ей Би Си, както и в. „Уолстрийт джърнъл“ днес съобщават, че на втория пилот от Оман, нападнал с нож командира си на борда на самолета на авиокомпания „Флайдубай“, е било забранено да лети от властите в страната му, които са го подозирали в радикализация, предаде Франс прес.

Според публикациите на втория пилот, чийто баща е от Оман, а майка му - сирийка, е било забранено да пилотира самолети по съображения за сигурност от оманските власти, които са смятали, че е бил повлиян от радикални ислямистки групировки по време на престоя си в Сирия.

Същите медии отбелязват, че нападателят, чието име е Хамам ал Хамами, се е присъединил към авиокомпанията „Флайдубай“, след като е напуснал предишния си работодател „Оман Еър“ и е кандидатствал безуспешно за работа в авиокомпанията на Обединените арабски емирства - „Емирейтс“.

Инцидентът стана на 30 септември на борда на самолет, летящ от Дубай до Тел Авив в Израел. По време на полета вторият пилот намушка индийския командир на самолета, който въпреки това успя да отвори вратата на пилотската кабина, което позволи на пътници и членове на екипажа да обезвредят нападателя. Самолетът, който пропадна рязко надолу по време на инцидента, успя да извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия.

Точните обстоятелства около нападението, както и мотивите на нападателя, които все още са неясни, се разследват от властите в ОАЕ, където бяха прехвърлени двамата пилоти.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че нападателят е „претърпял ислямистка радикализация“ и е „имал намерение да разбие самолета заедно с пътниците“.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПОСЛЕДНО ТОЯ ОМАНЕЦ

    5 23 Отговор
    НЕ БЕШЕ ЛИ
    УКРАИНЕЦ

    СПОРЕД КРЕМЪЛСКАТА ПРОПАГАНДА.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    РУСКАТА ПРОПАГАНДА
    ВИНАГИ ИМА ЗА ЦЕЛ ГЛУПАКА.

    ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА..

    ОСОБЕНО ТЕЗИ РУСОТЪПАЦИ
    ПО НАШИТЕ ТЕРИТОРИИ.

    Коментиран от #4, #8, #10

    17:41 03.10.2026

  • 2 Въпрос за 50 лева

    6 3 Отговор
    Имат ли право хората на Епщайн да владеят Близкия изток? И България

    17:41 03.10.2026

  • 3 Нали вие писахте, че руски пом-пилот

    16 3 Отговор
    бил нападнал украински пилот като първоначална версия от този инцидент?

    Кога пишете истината в този сайт?

    Коментиран от #11

    17:42 03.10.2026

  • 4 Шопо

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "ПОСЛЕДНО ТОЯ ОМАНЕЦ":

    Осраинци нема, всички са загинали на фронта.

    17:44 03.10.2026

  • 5 Страна работа братчед

    1 1 Отговор
    И аз имам брадва в аварийното оборудване и комшиите имат, ама никой не иска да си разбие каруцата и да се претрепе.

    17:45 03.10.2026

  • 6 АБВ

    11 2 Отговор
    Това - "нападателят, чието име е Хамам ал Хамами" сигурно е руснакът, а "индийския командир на самолета" сигурно е украинецът. Или обратното ? Ъ ?
    Та те така те с нашата журналистика !

    Коментиран от #7

    17:47 03.10.2026

  • 7 И новините

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "АБВ":

    Който дава парите, той поръчва музиката.

    17:54 03.10.2026

  • 8 Дай линк за това

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "ПОСЛЕДНО ТОЯ ОМАНЕЦ":

    че била руска пропаганда?
    Някой просто се бе пошегувал в коментарите тук.
    Все едно аз да напиша сега:

    НЕ БЕШЕ ЛИ
    ПУТИН

    СПОРЕД СОРОСОВАТА ПРОПАГАНДА.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    СОРОСОВАТА ПРОПАГАНДА
    ВИНАГИ ИМА ЗА ЦЕЛ УМНО-КРАСИВИТЕ

    А всъщност и сега- на Нетаняху ли да вярваме и на медиите? Как мислиш?

    Коментиран от #15

    18:02 03.10.2026

  • 9 НОЖ ЮМРУЦИ БРАДВА

    4 0 Отговор
    И накрая щипка. Тези кога ги вземат не ги ли проверяват. Тоя в Оман е имал забрана да пилотира. А за некои компании е важна парата а не пасажерите.

    18:05 03.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Къде е било

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Нали вие писахте, че руски пом-пилот":

    написано това?!! Или си измисляш?

    Всъщност и на тази статия те съветвам да не приемаш като чиста вода!

    Коментиран от #13

    18:06 03.10.2026

  • 12 Със брадва ...

    4 0 Отговор
    Земи една лопата като мъжете ве !

    18:11 03.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор
    НАЧАЛНИК
    МИ ЩОМ ИМАШ БРАДВА ...
    ЧУПИШ ДЖАМОВЕТЕ И....ФИНИТО😱
    ЩО ТРЯБВА ДА НАПАДАШ
    ББОМБАЯЦО...🤔

    18:50 03.10.2026

  • 17 Тези миришещи отвсякъде тъпи сценарии

    1 0 Отговор
    станаха вече ежедневие. Водопроводчик снижил самолета и го стабилизирал, защото бил гледал "Самолетни катастрофи" по телевизията? И се появи минути след кацането с Нетаняху с окървавена тениска. В Англия пък хванаха някакви крадци на дизел с микробуси като "страшни терористи", но се оказаха бели момчета, не откриха и помен от експлозиви у тях и ги пуснаха. Само че Тръмп им размаха пръст и сега пак се говори упорито за ирански саботьори. И всякакви други ежедневни нелепици.

    18:54 03.10.2026