Кои военни сили се сражават в Йемен?

Саудитски подкрепяните йеменски правителствени сили започнаха контраофанзива, за да си върнат крайбрежните райони около стратегическия проток Баб ел Мандеб и други важни територии, завзети през предходния месец от подкрепяните от Иран хуси. Боевете са част от сложен конфликт, в който военните и политическите съюзи постоянно се променят.

Гражданската война в Йемен продължава вече 12 години. Тя избухна, след като движението на хусите, официално наричано „Ансар Аллах“, превзе столицата Сана в края на 2014 г. и свали международно признатото правителство на тогавашния президент Абд Рабу Мансур Хади. През март 2015 г. Саудитска Арабия оглави военна коалиция с цел възстановяване на правителството.

Примирието, постигнато с посредничеството на ООН през 2022 г., до голяма степен прекрати тежките сражения, но не доведе до трайно политическо споразумение. Новото изостряне е свързано с разрастването на конфликта с Иран.

„Великаните“ водят настъплението

Основна роля в настъплението срещу хусите играе военното формирование „А'Амалика“, познато като „Великаните“. То се появява през 2016 г. и е съставено предимно от последователи на ултраконсервативното сунитско течение салафизъм в Южен Йемен.

С течение на времето „Великаните“ се разделят на отделни фракции. Най-голямата е ръководена от Абу Зара ал Мухарами, член на Президентския ръководен съвет на Йемен. Той ръководи военните операции по крайбрежието на Червено море, откъдето се контролира достъпът до Баб ел Мандеб.

Една от фракциите остава лоялна на Обединените арабски емирства, които изтеглят войските си от Йемен през януари след разногласия със Саудитска Арабия. Друга, известна като Сили „Щит на родината“, се отказва от съюза с ОАЕ и преминава под саудитска подкрепа.

Хусите запазват контрола над Сана

Хусите остават водещата военна сила в страната. Те контролират Сана и голяма част от Северен Йемен, а според оценките в районите под тяхна власт живеят между 60 и 65 процента от йеменците.

Саудитската коалиция обвинява Иран, че въоръжава, обучава и финансира движението. Хусите отхвърлят твърдението, че действат като прокси на Техеран, и заявяват, че разработват собствените си оръжия. Иран също отрича обвиненията.

По време на войната хусите използват ракети и дронове срещу Саудитска Арабия и ОАЕ, включително срещу петролни съоръжения и друга жизненоважна инфраструктура. Те са възприемани като част от подкрепяния от Иран регионален съюз, известен като „Ос на съпротивата“. В периода на войната в Газа движението извършва ракетни и дронови атаки срещу Израел и напада търговски кораби в Червено море.

Разделен лагер срещу хусите

Международно признатият управляващ орган е осемчленният Президентски ръководен съвет, оглавяван от Рашад ал Алими. Той е създаден в Рияд през април 2022 г., за да замени Хади и да обедини силите, противопоставящи се на хусите. Вместо това съветът е блокиран от разногласията между отделните групировки.

Правителството разчита в голяма степен на саудитска въздушна подкрепа, докато на терен действат различни формирования. Сред тях са Силите за национална съпротива, ръководени от Тарек Салех – племенник на бившия президент Али Абдула Салех и член на Президентския ръководен съвет. Групировката е създадена с подкрепата на ОАЕ, но запазва връзки със Саудитска Арабия и се обявява за единен Йемен.

Отделен играч е Южният преходен съвет, който е обучаван и въоръжаван от ОАЕ и се стреми към отделяне на Южен Йемен. Така борбата срещу хусите се води от коалиция, обединена формално от общ противник, но разделена по въпроса кой трябва да управлява страната и какъв да бъде нейният териториален облик.

Източници: bta.bg