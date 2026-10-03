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Как Китай използва Иран срещу Доналд Тръмп
  Тема: Иранската криза

Как Китай използва Иран срещу Доналд Тръмп

3 Октомври, 2026 17:06 740 11

  • сащ-
  • китай-
  • иран-
  • си дзинпин-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток-
  • петрол

Понякога най-големият "победител" се оказва този, който не участва пряко

Как Китай използва Иран срещу Доналд Тръмп - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg
Money.bg Money.bg

Във войната победители няма - и все пак едната страна винаги губи по-малко от другата. Понякога обаче най-големият "победител" се оказва този, който не участва пряко.

Докато една трета от американския флот е зает с конфликта с Иран, а САЩ губят както боеприпаси, така и международно уважение, Китай печели позиции на геополитическата и икономическата сцена.

Отвъд светлините на прожекторите обаче, според някои публикации, Китай е предоставил на Иран сателитни изображения, които могат да бъдат използвани при атаки срещу американски военни бази, както и компоненти с двойна употреба, които могат да намерят приложение при производството на ракети и дронове, пише The National.

Така подобно на позицията си във войната между Русия и Украйна, Китай едновременно извлича икономически ползи от конфликта, превръща се във важен партньор за една от страните, допринася за продължаването на бойните действия и същевременно с това се стреми да ограничава мащаба на ескалацията, запазвайки публичния си образ на неутрална страна.

Едновременно с това обаче не иска войната да се разраства прекалено поради две причини. Първата, разбира се, са ограниченията и заплахите при преминаването на Ормузкия проток, което затруднява транспортирането на стоки и най-вече - горива.

Връщането към почти пълна блокада на енергийните доставки би засегнало сериозно търговските ѝ партньори в Азия и Европа, особено Япония, Южна Корея и държавите от АСЕАН. За страна, чиято икономика зависи силно от износа, подобен сценарий увеличава риска от глобална рецесия.

За Китай важен е и проливът Баб ал-Мандеб, който е ключов маршрут за китайските продукти към Европа, но в последно време сигурността му е застрашена от подкрепяните от Иран хуси в Йемен.

Втората причина са инвестициите на страната в региона, както и много от китайците, които живеят в ОАЕ, Саудитска Арабия, Катар, Оман и Ирак. Според някои анализатори дори се опитва да ограничи щетите, които Иран нанася на саудитската инфраструктура, целейки да запази собствените си активи.

Важно е да се отбележи и по-голямата значимост на държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив за Китай като доставчици на енергия, пазари и икономически партньори, в сравнение с Иран. Именно поради тази причина управляващите се опитват да поддържат отношенията си и с двете страни на конфликта.

За разлика от част от търговските си партньори, Китай е сравнително добре подготвен за енергийна криза. Страната разполага с големи въглищни ресурси и бързо разширява възобновяемата и ядрената енергетика, което намалява зависимостта на електроенергийния сектор от газа.

Освен тях обаче, Китай натрупа и значителни петролни запаси, които използва от началото на войната. Междувременно, местните производители на електромобили, соларни панели, вятърни турбини и батерии пък печелят от глобалното пренасочване към чиста енергия.

Какви са отношенията ѝ със САЩ

На 24 август финансовият министър на САЩ Скот Бесент обяви нови, по-строги икономически мерки срещу Иран. Те обаче не са насочени пряко към Китай, който остава основният търговски партньор на Техеран и практически единственият голям купувач на иранския петрол.

Макар предишни американски санкции да засегнаха някои китайски рафинерии и петролни терминали, Пекин отговори със свои мерки срещу компании, които спазват ограниченията.

Така Китай разполага със значителни възможности да намали ефекта от американската санкционна политика. Сред най-силните му инструменти е контролът върху голяма част от световните доставки на редкоземни елементи, които стават все по-важни за индустрията.

Това дава на Китай допълнителен лост за влияние не само върху санкциите срещу Иран, но и върху мерките на САЩ спрямо Русия, посочват експертите.

Въпреки значителните си предимства, китайската икономика е изправена пред редица сериозни предизвикателства в дългосрочен план. Сред тях са силната зависимост от вноса на петрол, високото равнище на дълга, проблемите на пазара на недвижими имоти и застаряването на населението. Допълнителен риск е голямата зависимост от износа в условията на нарастващо недоверие към Китай и въвеждането на ограничения и мита от страна на редица световни пазари, включително ЕС.

Източник: money.bg


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 През ВСвВ

    5 1 Отговор
    САШтинските концерни търгуваха и с Ади и с Йоси❗И трупаха печалби❗

    17:09 03.10.2026

  • 2 Логика

    1 9 Отговор
    Както ползва Пусин и крепостните му за войната на Китай срещу САЩ и ЕС в Украйна.
    Ако Китай искаха да спре войната в Украйна, щяха да спрат командното дишане, което са осигурили на РФ и войната ще спре за дни. А те я снабдяват с всичко необходимо да не спира.

    Коментиран от #4, #5, #7

    17:10 03.10.2026

  • 3 Гробар

    4 1 Отговор
    Си върти търговийка и печели, Тръмпоча затъва в иранското блато.

    17:13 03.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 КИТАЙ Е № 1 ИКОНОМИЧЕСКИ

    6 1 Отговор
    РУСИЯ Е № 1 ВОЕННО,А САЩ СА НЕКЪДЕ В МИМАНСА.

    Коментиран от #9

    17:16 03.10.2026

  • 7 Мишел

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Логика":

    Логиката на Китай е съвсем друга. Китай подпомага всячески Русия, защото ако няма Русия, Китай не може да издържи военно на САЩ.

    17:18 03.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Клоуна пусин 🤡💩

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "КИТАЙ Е № 1 ИКОНОМИЧЕСКИ":

    Точно така е ! 😜
    А сега си смени памперса, че си се изпуснал от вълнение . 🤣🤣🤣

    17:22 03.10.2026

  • 10 Даа!

    0 0 Отговор
    Някой може ли да обясни,защо е невъзможно да изнесеш от Поднебесната в кеш и 100 юана? Или защо не можеш да платиш никъде, примерно на уличен търговец дори с един долар? А задължително обмяна в чеиндж бюро.Защото в банката ( там действа само една- Национална банка на Китай) може учтиво да ти откажат , обмяна на определени емисии и купюри,не че са фалшиви,в чейндж бюро ги приемат.Отговора е ясен,само трябва да се намести пъзела.

    17:39 03.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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