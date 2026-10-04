Саудитска Арабия и Йемен готвят мащабна военна операция срещу хутите! Пентагонът за момента се въздържа

Саудитска Арабия и силите на международно признатото правителство на Йемен се готвят скоро да предприемат настъпателни действия срещу движението "Ансар Аллах" (хути), пише Axios, позовавайки се на свои източници.

"Според двама американски длъжностни лица Саудитска Арабия и йеменските правителствени войски планират в близките дни мащабно контранастъпление срещу хутите с цел да ги изтласкат от районите по крайбрежието на Червено море, откъдето може да се контролира пролива Баб-ел-Мандеб", информира порталът.

Анонимен американски държавен служител е споделил пред портала, че саудитските власти са планирали операцията в продължение на седмици, а ръководството е дало зелена светлина за нея преди няколко дни. В нея ще участват сухопътни подразделения на йеменските войски с подкрепата на ВВС на Саудитска Арабия.

В четвъртък принцът-престолонаследник на Саудитска Арабия Мохамед ибн Салман се е обадил на шефа на Пентагона Пийт Хегсет, за да го информира за планираната операция и да поиска въздушна подкрепа.

Според данни на Axios, САЩ неведнъж са отхвърляли призивите на Рияд да участват във въздушните удари.

Американски официални лица обаче отбелязаха, че този подход може да се промени в зависимост от хода на операцията. Американски служител заяви пред портала, че американците "засега няма да нанасят удари".

В Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) отбелязаха, че бомбардировките в Йемен биха отклонили вниманието на военните от действията срещу Иран.

В същото време, според американски длъжностни лица, САЩ оказват на кралството друга помощ, основно в областта на разузнаването и избора на цели за удари.