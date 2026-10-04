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Саудитска Арабия и Йемен готвят мащабна военна операция срещу хутите! Пентагонът за момента се въздържа
  Тема: Иранската криза

Саудитска Арабия и Йемен готвят мащабна военна операция срещу хутите! Пентагонът за момента се въздържа

4 Октомври, 2026 11:46 632 6

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  • йемен-
  • саудитска арабия-
  • баб ел мандеб-
  • червено море-
  • иран-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • пентагон

Американски официални лица обаче отбелязаха, че този подход може да се промени в зависимост от хода на операцията

Саудитска Арабия и Йемен готвят мащабна военна операция срещу хутите! Пентагонът за момента се въздържа - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Axios Axios
News.bg News.bg

Саудитска Арабия и силите на международно признатото правителство на Йемен се готвят скоро да предприемат настъпателни действия срещу движението "Ансар Аллах" (хути), пише Axios, позовавайки се на свои източници.

"Според двама американски длъжностни лица Саудитска Арабия и йеменските правителствени войски планират в близките дни мащабно контранастъпление срещу хутите с цел да ги изтласкат от районите по крайбрежието на Червено море, откъдето може да се контролира пролива Баб-ел-Мандеб", информира порталът.

Анонимен американски държавен служител е споделил пред портала, че саудитските власти са планирали операцията в продължение на седмици, а ръководството е дало зелена светлина за нея преди няколко дни. В нея ще участват сухопътни подразделения на йеменските войски с подкрепата на ВВС на Саудитска Арабия.

В четвъртък принцът-престолонаследник на Саудитска Арабия Мохамед ибн Салман се е обадил на шефа на Пентагона Пийт Хегсет, за да го информира за планираната операция и да поиска въздушна подкрепа.

Според данни на Axios, САЩ неведнъж са отхвърляли призивите на Рияд да участват във въздушните удари.

Американски официални лица обаче отбелязаха, че този подход може да се промени в зависимост от хода на операцията. Американски служител заяви пред портала, че американците "засега няма да нанасят удари".

В Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) отбелязаха, че бомбардировките в Йемен биха отклонили вниманието на военните от действията срещу Иран.

В същото време, според американски длъжностни лица, САЩ оказват на кралството друга помощ, основно в областта на разузнаването и избора на цели за удари.


Йемен
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Америте са хитри

    4 4 Отговор
    Трайкат си, че само хутите не са ги направили за смях.

    Коментиран от #3

    11:45 04.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    6 5 Отговор
    Хутите по джапанки им разказаха играта.

    11:46 04.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Америте са хитри":

    Миналата година Тръмп загуби войната с Хутите.Не помниш ли?

    11:48 04.10.2026

  • 4 стоян георгиев

    5 1 Отговор
    Сега колко хути ще се окаже че имаме в бг няма да ни се вярва.всеки руски трол ще бъде хут.ама не робин...хах

    12:06 04.10.2026

  • 5 Онези

    2 0 Отговор
    Истината е че не са ги почнали не са ги скапали.Но явно ги устройват високите цени на нефта и газа.
    Особено америкнаците.Станаха най големия износител.А и си похарчиха старите ракети.А за народите особено по лупавите глад и мизерия.Но за умния бълг.народ няма страшно -все още дават кредити.За 5 месеца над 5 млрд.взеха новите спасители.

    12:12 04.10.2026

  • 6 Дудов

    0 0 Отговор
    Пентагонът за момента се въздържа след като Иран му показа среден пръст няколко пъти.Ракети няма а и не се знае какво могат да им спретнат хутите-камикадзета

    12:20 04.10.2026