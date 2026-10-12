Петролът поскъпва след атаката в Рияд и новите удари срещу Саудитска Арабия

Цените на петрола продължиха да се повишават след смъртоносната атака срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд и новата ескалация на напрежението в Близкия изток. Допълнителен натиск върху пазара оказаха и обвиненията на Украйна, че Русия продължава да нанася удари по енергийната ѝ инфраструктура.
Фючърсите на петрола сорт Брент поскъпнаха с 2 на сто до 106,81 долара за барел. Американският лек суров петрол WTI се повиши с 1,92 на сто до 93,60 долара за барел. По-рано Брентът премина прага от 107 долара за барел за първи път от 29 септември.
Атаката в Рияд засили опасенията за доставките
Подкрепяните от Иран хуси в Йемен атакуваха в събота международното летище „Крал Халид“ в саудитската столица. При нападението са загинали 12 души, а над 300 са били ранени. Атаката се оценява като сериозна ескалация на конфликта заради удара по ключов въздушен транспортен център на Саудитска Арабия.
В ранните часове на понеделник водената от Саудитска Арабия коалиция съобщи, че е отблъснала нова вълна от атаки с дронове и ракети срещу страната. Развитието последва телефонен разговор между иранския външен министър Абас Арагчи и саудитския му колега Фейсал бин Фархан бин Абдула. Двамата са обсъдили последната ескалация и усилията за нейното овладяване.
Киев обвини Москва в нарушаване на примирието
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че „Русия е нарушила енергийното примирие“, обявено от президента на САЩ Доналд Тръмп. По думите му руските сили са атакували съоръжение за добив на природен газ в Украйна.
На този фон се увеличиха очакванията за нови руски енергийни доставки на световните пазари. Тръмп съобщи, че Русия ще достави над 4 млн. тона дизелово гориво съгласно договореност, постигната с руския президент Владимир Путин по време на телефонен разговор.
Влияние върху цените оказва и ограниченото производство в Съединените щати. Около 1,2 млн. барела петрол дневно от добива в Мексиканския залив са останали спрени заради урагана „Исаяс“, съобщи Бюрото за безопасност и екологичен контрол.
Източници: bta.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сюндюк
21:27 12.10.2026
2 Ентрадамус
21:28 12.10.2026
3 Тцтцтц
21:29 12.10.2026
4 Тръмп
Да му мислят урсолианците
21:45 12.10.2026
5 12345
21:48 12.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.