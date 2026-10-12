Петролът поскъпва след атаката в Рияд и новите удари срещу Саудитска Арабия

Цените на петрола продължиха да се повишават след смъртоносната атака срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд и новата ескалация на напрежението в Близкия изток. Допълнителен натиск върху пазара оказаха и обвиненията на Украйна, че Русия продължава да нанася удари по енергийната ѝ инфраструктура.

Фючърсите на петрола сорт Брент поскъпнаха с 2 на сто до 106,81 долара за барел. Американският лек суров петрол WTI се повиши с 1,92 на сто до 93,60 долара за барел. По-рано Брентът премина прага от 107 долара за барел за първи път от 29 септември.

Атаката в Рияд засили опасенията за доставките

Подкрепяните от Иран хуси в Йемен атакуваха в събота международното летище „Крал Халид“ в саудитската столица. При нападението са загинали 12 души, а над 300 са били ранени. Атаката се оценява като сериозна ескалация на конфликта заради удара по ключов въздушен транспортен център на Саудитска Арабия.

В ранните часове на понеделник водената от Саудитска Арабия коалиция съобщи, че е отблъснала нова вълна от атаки с дронове и ракети срещу страната. Развитието последва телефонен разговор между иранския външен министър Абас Арагчи и саудитския му колега Фейсал бин Фархан бин Абдула. Двамата са обсъдили последната ескалация и усилията за нейното овладяване.

Киев обвини Москва в нарушаване на примирието

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че „Русия е нарушила енергийното примирие“, обявено от президента на САЩ Доналд Тръмп. По думите му руските сили са атакували съоръжение за добив на природен газ в Украйна.

На този фон се увеличиха очакванията за нови руски енергийни доставки на световните пазари. Тръмп съобщи, че Русия ще достави над 4 млн. тона дизелово гориво съгласно договореност, постигната с руския президент Владимир Путин по време на телефонен разговор.

Влияние върху цените оказва и ограниченото производство в Съединените щати. Около 1,2 млн. барела петрол дневно от добива в Мексиканския залив са останали спрени заради урагана „Исаяс“, съобщи Бюрото за безопасност и екологичен контрол.

Източници: bta.bg