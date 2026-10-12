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Петролът поскъпва след атаката в Рияд и новите удари срещу Саудитска Арабия
  Тема: Иранската криза

Петролът поскъпва след атаката в Рияд и новите удари срещу Саудитска Арабия

12 Октомври, 2026 21:23 772 6

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  • рияд-
  • енергийно примирие-
  • хуси

Брентът достигна 106,81 долара за барел, а WTI се повиши до 93,60 долара, пазарите реагират и на напрежението около енергийното примирие между Русия и Украйна

Петролът поскъпва след атаката в Рияд и новите удари срещу Саудитска Арабия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Цените на петрола продължиха да се повишават след смъртоносната атака срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд и новата ескалация на напрежението в Близкия изток. Допълнителен натиск върху пазара оказаха и обвиненията на Украйна, че Русия продължава да нанася удари по енергийната ѝ инфраструктура.

Фючърсите на петрола сорт Брент поскъпнаха с 2 на сто до 106,81 долара за барел. Американският лек суров петрол WTI се повиши с 1,92 на сто до 93,60 долара за барел. По-рано Брентът премина прага от 107 долара за барел за първи път от 29 септември.

Атаката в Рияд засили опасенията за доставките

Подкрепяните от Иран хуси в Йемен атакуваха в събота международното летище „Крал Халид“ в саудитската столица. При нападението са загинали 12 души, а над 300 са били ранени. Атаката се оценява като сериозна ескалация на конфликта заради удара по ключов въздушен транспортен център на Саудитска Арабия.

В ранните часове на понеделник водената от Саудитска Арабия коалиция съобщи, че е отблъснала нова вълна от атаки с дронове и ракети срещу страната. Развитието последва телефонен разговор между иранския външен министър Абас Арагчи и саудитския му колега Фейсал бин Фархан бин Абдула. Двамата са обсъдили последната ескалация и усилията за нейното овладяване.

Киев обвини Москва в нарушаване на примирието

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че „Русия е нарушила енергийното примирие“, обявено от президента на САЩ Доналд Тръмп. По думите му руските сили са атакували съоръжение за добив на природен газ в Украйна.

На този фон се увеличиха очакванията за нови руски енергийни доставки на световните пазари. Тръмп съобщи, че Русия ще достави над 4 млн. тона дизелово гориво съгласно договореност, постигната с руския президент Владимир Путин по време на телефонен разговор.

Влияние върху цените оказва и ограниченото производство в Съединените щати. Около 1,2 млн. барела петрол дневно от добива в Мексиканския залив са останали спрени заради урагана „Исаяс“, съобщи Бюрото за безопасност и екологичен контрол.

Източници: bta.bg


Саудитска Арабия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сюндюк

    6 6 Отговор
    Схемата е ясна Иран заплашва а хутите бомбят яко...! Някой индивиди подцениха тази групировка но тя през годините се превърна в една от най мощите в света с над 200.000 обучени бойци модерни оръжия и доста сериозни арсенали ...!

    21:27 12.10.2026

  • 2 Ентрадамус

    7 1 Отговор
    Прогнил свят, който върви към унищожение, заради алчността на човека.

    21:28 12.10.2026

  • 3 Тцтцтц

    5 4 Отговор
    Ей,тоя петродолар бе🤣😂😂

    21:29 12.10.2026

  • 4 Тръмп

    4 1 Отговор
    Ние с Путин Петрол си имаме бол.....
    Да му мислят урсолианците

    21:45 12.10.2026

  • 5 12345

    1 1 Отговор
    Зеленски е виновен

    21:48 12.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.